অন্তর্ভুক্তি কেবল একটি চেকবক্স নয় – এটি বিনিয়োগকারীরা যা খুঁজছেন
অন্তর্ভুক্তি কেবল একটি চেকবক্স নয় – এটি বিনিয়োগকারীরা যা খুঁজছেন

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি যা শিখেছি তা বিশ্বের কয়েকটি জটিল বাজার জুড়ে পরামর্শ, নেভিগেট করা এবং ব্যবসা তৈরি করে: আসল ঝুঁকি খুব কমই দৃশ্যমান; এটা কি অনুপস্থিত। স্প্রেডশিটে নম্বরগুলি নয়, তবে নামটি যা আমন্ত্রণ তালিকায় ছিল না। ডেকের কৌশল নয়, তবে প্রশ্নটি কেউ জিজ্ঞাসা করার কথা ভাবেনি।

অন্তর্ভুক্তি একটি জনপ্রিয় শিরোনামে পরিণত হয়েছে, একটি শব্দ যা আমরা পিচ ডেক এবং প্যানেলগুলিতে সম্মতি জানাই। তবে বাস্তবে, এটি যেখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে এটি নিম্ন-বাস্তবায়িত থেকে যায়: কে অর্থায়িত হয়, কে টেবিলে বসে থাকে, কে যথাযথ অধ্যবসায় পরিচালনা করে এবং কে কৌশল সেশনে শোনা যায়।

সেই তদারকির ব্যয় তাত্ত্বিক নয়। এটি পরিমাপযোগ্য: মিসড মার্কেট অন্তর্দৃষ্টি, ব্যর্থ বাজারের প্রবেশ, বিভিন্ন গ্রাহক ঘাঁটি এবং অসম্পূর্ণ প্রসঙ্গে নির্মিত ডিলগুলিতে আন্ডার পারফরম্যান্স। অন্য কথায়, বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত ত্রুটিযুক্ত ভিত্তি।

বর্জন ব্যয়বহুল

প্রতিটি নেতা, বিনিয়োগকারী এবং বোর্ডরুমের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর অন্ধ দাগ রয়েছে। আমি এটা আছে। এটা মানুষ। আমরা কী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠাতা তৈরি করে তা নিয়ে কথা বলি: উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃষ্টি এবং সম্পাদন। আমরা খুব কমই জিজ্ঞাসা করি তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা কি তাদের জীবনযাপন করেছে এমন সমস্যা সমাধান করছে? তারা পুরো ছবিটি দেখার জন্য যে লোকদের পরিবেশন করে তাদের কাছে তারা কি যথেষ্ট কাছাকাছি?

অন্তর্ভুক্তি দাতব্য বা ন্যায্যতা সম্পর্কে নয়। এটি নির্ভুলতা সম্পর্কে। আপনি যখন আঞ্চলিক দক্ষতা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠাতা বা বিভিন্ন নেতৃত্ব বাদ দেন, আপনি খুব সংকেতগুলি মিস করেন যা কোনও চুক্তি সফল হয় কিনা তা নির্ধারণ করে। আমি উদীয়মান বাজারগুলিতে ভাল-পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলি ব্যর্থ হতে দেখেছি কারণ ঘরের একমাত্র লোকেরা এই ভূখণ্ডের সাথে কোনও জীবিত সংযোগ নেই এমন বাহ্যিক পরামর্শদাতা ছিলেন। তাদের রাজধানী ছিল, তবে প্রসঙ্গটি নয়।

ঝুঁকি আমরা পরিমাণ না

আমরা বাজারের পরিস্থিতি, নিয়ন্ত্রক বাধা এবং গ্রাহক অধিগ্রহণের ব্যয় দ্বারা ডাউনসাইড ঝুঁকি পরিমাপ করি। আমরা যখন এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলাম তখন আমরা খুব কমই জিজ্ঞাসা করি। কার অন্তর্দৃষ্টি এই চুক্তিটি পরিবর্তন করতে পারে?

একজন আন্তর্জাতিক আইনজীবী, উপদেষ্টা এবং উদ্যোক্তা হিসাবে, আমি প্রধান অবকাঠামোগত বিড থেকে শুরু করে স্টার্টআপ ফান্ডারাইজেশন পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উপর যথাযথ অধ্যবসায় প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কার সাথে পরামর্শ করা হয় তার প্রশ্নটি যেমন নিরীক্ষণ হয় তত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্ভুক্তি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি রূপে পরিণত হয়, এইচআর উদ্যোগ নয়।

বিনিয়োগকারীদের অন্ধ স্পট

আমরা বিঘ্নিত ধারণাগুলি পিছনে দাবি করি, তবে আসল ব্যাঘাত প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, traditional তিহ্যবাহী নেটওয়ার্কগুলির বাইরে থেকে আসা সমাধানগুলি। আন্ডারভার্ড মার্কেটগুলিতে মহিলা প্রতিষ্ঠাতা স্কেলযোগ্য ব্যবসা তৈরির জন্য। সম্প্রদায়-মূলযুক্ত ট্র্যাকশন সহ স্থানীয় উদ্যোক্তারা। লোকেরা তাদের জীবনযাপনের সমস্যাগুলি সমাধান করে। শান্ত অপারেটররা মাটিতে শিল্পগুলি পুনর্নির্মাণ।

আমরা পোলিশ পুরষ্কার। আমরা আত্মবিশ্বাস তহবিল। তবে আমরা আরও বড় কিছু মিস করি – নৈকট্য। আজ ডিল-মেকিংয়ের সর্বাধিক অবমূল্যায়িত বৈশিষ্ট্য হ’ল সান্নিধ্য-সমস্যার সান্নিধ্য, বাজার এবং জনগণকে পরিবেশন করা হচ্ছে। আমরা পিচ ফ্লুয়েন্সি এবং কম ওজনের প্রাসঙ্গিক সাবলীলতার উপর দিয়ে সূচকগুলি ওভার-ইনডেক্স করি। যারা বিনিয়োগকারীদের ভাষা বলতে পারে তাদের আমরা পুরস্কৃত করি, তবে যারা তাদের পরিবেশন করা সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলেন তাদের উপেক্ষা করে।

অন্ধ স্পট? অনেক বিনিয়োগকারী এখনও কৌশলগত সুবিধার চেয়ে অন্তর্ভুক্তিকে সামাজিক চেকবক্স হিসাবে বিবেচনা করে। অস্বচ্ছ বা অস্থির বাজারগুলিতে, যেখানে ডেটা অসম্পূর্ণ এবং সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, একজন প্রতিষ্ঠাতার নৈকট্য দায় নয়; এটা লিভারেজ। যখন বিনিয়োগকারীরা এটি দেখতে ব্যর্থ হয়, তারা কেবল মানুষকে বাদ দেয় না। তারা উল্টোভাবে বাদ দেয়।

শক্তিশালী বিনিয়োগকারীরা বিকশিত হচ্ছে। তারা কীভাবে সংখ্যা ছাড়িয়ে পড়তে জানে। তারা কেবল সম্পাদনের মূল্যায়ন করছে না, তারা গভীরতার মূল্যায়ন করছে। অন্তর্ভুক্তি আরও ভাল ডেটা, আরও ভাল অন্তর্দৃষ্টি এবং আরও ভাল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে। এটি কোনও পিআর পদক্ষেপ নয়, এটি একটি পারফরম্যান্স প্রান্ত।

প্লেবুকটি আবার লেখা

অন্তর্ভুক্তি যদি একটি সুন্দর-টু-হ্যাভের মতো মনে হয় তবে এটি কারণ আমরা এখনও এটি উপরে থেকে নিচে দেখছি। পরিবর্তে যদি, আমরা এটিকে কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বিবেচনা করি? অঙ্গভঙ্গি হিসাবে নয়, বরং একটি প্রশাসনের ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিনিধিত্বের কারণগুলির কারণগুলির কারণগুলি কল্পনা করুন। একটি ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স কল্পনা করুন যা গ্রুপথিংককে পরিমাণ নির্ধারণ করে।

এটি তাত্ত্বিক নয়। তহবিলগুলি তাদের অপারেশনাল মডেলগুলিতে অন্তর্ভুক্তিকে একীভূত করতে শুরু করেছে, কেবল তারা কারা বিনিয়োগ করে তা নয়, কে তাদের পরামর্শ দেয়, কে তাদের পাইপলাইনগুলি পর্যালোচনা করে এবং কীভাবে তারা অংশীদারদের বিস্তৃত লেন্সের মাধ্যমে মূল্য মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়।

অপটিক্স থেকে ফলাফল পর্যন্ত

আমরা যে বিন্দুটিকে শিরোনাম সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত তা পেরিয়ে গেছে। উচ্চ-অংশীদার ব্যবসায়গুলিতে, এটি ফলাফল সম্পর্কে। যে সংস্থাগুলি ছাড়িয়ে যায় তারা কেবল পরিচয়ের ক্ষেত্রে নয়, অন্তর্দৃষ্টিতেও বৈচিত্র্যময়। তারা আরও সমৃদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকেন এবং সমালোচনামূলক ডেটা মিস করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা এমন সিস্টেমগুলি ডিজাইন করে যা সমতা ছাড়িয়ে দেখায়।

আমি সবচেয়ে সফল নেতাদের সাথে কাজ করেছি – যারা সত্যই বাজারগুলি সরিয়ে নিয়েছে – তাদের একটি বৈশিষ্ট্য ভাগ করে: কৌতূহল। তারা ধরে নেয় না যে তারা এগুলি সমস্ত আবিষ্কার করেছে; তারা তাদের অন্ধ দাগগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এমন লোকদের পূর্ণ কক্ষ তৈরি করে। আপনি যদি উচ্চ-স্টেকের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যদি বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারক বা প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এবং ঘরটি আপনার মতো দেখতে ঠিক দেখা যায় তবে আপনি ইতিমধ্যে উন্মুক্ত।

গুরুতর ব্যবসায়ের ভবিষ্যত কেবল অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি সংহত। এটি বুঝতে পারে যে ঘরে কে রয়েছে তা যা নির্মিত হয় তা পরিবর্তন করে। সুতরাং এখানে প্রশ্নটি আমি আপনাকে রেখে দেব:

আপনি কি দেখছেন না? এবং এটি দেখতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য আপনার কাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে?

