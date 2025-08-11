অন্ধ নীতি: ডেটা ছাড়াই সরকারের দাম | মেগাফোন

আমরা পৌর নির্বাচনের বছরে আছি, এবং এর অর্থ কী? আমরা যে সময় বাইরেপ্রচারের জারগন, ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং “নৈকট্য” প্রতিশ্রুতি এবং অঞ্চলটিকে রূপান্তর করার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। আমরা আবারও আরও আবাসন, “প্রয়োজনীয়করণ”, আরও দক্ষ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, টেকসইতা সম্পর্কে কথা বলব। কাগজে খুব সুন্দর। তবে এই বিতর্কে এখনও একেবারে অনুপস্থিতি রয়েছে: সর্বোপরি ডেটা কোথায় রয়েছে এবং কেন আমরা এটি নাগরিক, নাগরিক, গ্রাহকের জন্য ব্যবহার করি না?
হ্যাঁ, ডেটা। সরকারী সত্তা দ্বারা উত্পাদিত তথ্যের সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং অধ্যয়ন যে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সূচনা পয়েন্ট হওয়া উচিত। তবে পর্তুগালে এটি একটি আনুষাঙ্গিক হিসাবে বিবেচনা করা অব্যাহত রয়েছে। আরও খারাপ, পৌরসভা স্তরে, এই ব্যর্থতা আরও বেশি দৃশ্যমান এবং এটি ক্রমশ উদ্বেগজনক।
পৌরসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রে, জনগোষ্ঠীর নিকটতম প্রশাসনের স্তর, যারা শুনেন, আরও ঘনিষ্ঠভাবে নাগরিকরা – তাদের মধ্যে অনেকগুলি, ছোট পৌরসভাগুলিতে আমরা বেকারি লাইনে খুঁজে পাই, আমরা সঠিক নাম এবং এমনকি পেশার সাথেও কাজ করি।
এটি পৌরসভা যারা জনসংখ্যার আসল সমস্যাগুলি মোকাবেলা করে: পরিবেশের কর্মসংস্থান (বা প্রায়শই এর অভাব), স্বাস্থ্যের অ্যাক্সেসের গতিশীলতা, ক্ষতিগ্রস্থ ট্যুর থেকে শুরু করে পরিণত বর্জ্য ক্রেট পর্যন্ত, রিয়েল এস্টেটের চাপে সবুজ জায়গাগুলির অভাব। এখন, স্থানীয় বাস্তবতার গভীর জ্ঞান ছাড়াই কার্যকর উত্তরগুলি কীভাবে পরিকল্পনা করা সম্ভব? এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যতীত গতিশীলতা প্রবাহ, জনসংখ্যার বয়স, পরিবেশগত ঝুঁকি?
পর্তুগালের একটি বিস্তৃত সত্তা রয়েছে যা জনসাধারণের তথ্য উত্পাদন করে: আইএনই, আইএমটি, এপিএ, ডিজিটি, অন্যদের মধ্যে। তথ্য বিদ্যমান – সমস্যাটি প্রায়শই হয় যে এটি যেমন হওয়া উচিত তেমন ব্যবহার করা হচ্ছে না। অনেক পৌরসভায় প্রযুক্তিগত ক্ষমতার অভাব রয়েছে, বিশ্লেষণের সংস্কৃতির অভাব রয়েছে এবং সর্বোপরি প্রমাণের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি রাজনৈতিক ইচ্ছা।
অনেক সময়, উপলব্ধি, সুবিধাগুলি বা মূলত নির্বাচনী চক্রের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলি, যেহেতু প্রতি চার বছরে ম্যান্ডেটগুলি পুনর্নবীকরণ করতে হবে। এইভাবে পর্তুগালের বেশিরভাগ পৌরসভা রয়েছে, পরবর্তী চার বছরে দৃ concrete ় বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া জানার পরিবর্তে মনোনিবেশ করে।
যদি আমরা আঞ্চলিক সংহতি সম্পর্কে কথা বলি তবে আমরা ন্যায়বিচারের বিষয়ে কথা বলি: সংস্থান বিতরণে, পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস, জীবনযাত্রার মান। তবে আমরা যদি অঞ্চলগুলির মধ্যে আসল বৈষম্যকে না জানি তবে কীভাবে এই ন্যায়বিচার প্রচার করবেন? আমরা যদি বর্জনের মানগুলি সনাক্ত করতে না পারি, জনসাধারণের বিনিয়োগের ফাঁক, জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা?
সত্যটি হ’ল ডেটা ছাড়া কোনও কার্যকর নীতি নেই। এবং বিশ্লেষণ ছাড়াই, ডেটা কিছুই নয়। পৌরসভাগুলি জরুরিভাবে প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে পরিকল্পনার কাঠামোগুলিকে সংহত করতে হবে, এই ডেটা কাজ করতে সক্ষম এবং এটিকে কংক্রিটের প্রস্তাবগুলিতে অনুবাদ করতে সক্ষম। পাবলিক নীতিগুলি যা বোঝায় – কেবল লিসবন বা পোর্তোতে নয়, সাবুগাল বা সিলভে।
এই নির্বাচনী প্রসঙ্গে, প্রার্থীদের পক্ষে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া ভাল হবে। আরও কাজ, আরও সমর্থন, আরও ইভেন্টের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পক্ষে এটি যথেষ্ট নয়। এটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে অঞ্চলগুলির ভবিষ্যতকে আকার দেয় এমন সিদ্ধান্তগুলি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় – স্বজ্ঞাততা নয়।
আঞ্চলিক সংহতি তৈরি বাক্য দিয়ে নির্মিত হয় না। এটি বিশ্লেষণ, কৌশল, সু-জ্ঞাত সিদ্ধান্তের সাথে নির্মিত। সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি সহ এবং সর্বোপরি, কেবলমাত্র রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার সাথেই এই দশকের বৈষম্য মোকাবেলা করা এবং সত্যিকারের ভারসাম্যপূর্ণ দেশ তৈরি করা সম্ভব বলে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহসের সাথে। কারণ কেবল তখনই আমরা আরও সুষম দেশে আকাঙ্ক্ষা করতে পারি, যেখানে যে কোনও কাউন্টিতে বাস করা একটি পছন্দ এবং সীমাবদ্ধতা নয়।