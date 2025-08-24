অন্যতম সেরা মঙ্গা একটি নিখুঁত সমাপ্তি ছিল (এবং এনিমে মামলা অনুসরণ করা উচিত)

“ভিনল্যান্ড সাগা” অধ্যায় 181 -এ থরফিন এবং আইনারের অভিযানটি ভিনল্যান্ডে পৌঁছেছে এবং সেখানে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের মৃত বন্ধু আর্নহিডের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। তার বন্দী দ্বারা খুন করা একজন দাস, আরনহিড হ’ল ব্যক্তি থোরফিন এবং আইনার একটি নতুন জাতি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে আসল থরফিন কার্লসফনির ভিনল্যান্ড বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছিল এবং সেই জ্ঞানটি শেষ চাপের উপরে ছায়া ফেলেছে।
তারা ভিনল্যান্ডকে যে জমি বলে তারা ইতিমধ্যে আদিবাসী উপজাতিদের বাড়িতে। নর্সম্যানরা সমুদ্রের ওপারে নিয়ে আসা জীবাণু থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য ও সহযোগিতা ব্যর্থ হয়।
“ভিনল্যান্ড সাগা” এর সর্বশেষ 29 অধ্যায়গুলিকে সম্মিলিতভাবে “হাজার হাজার ভ্রমণ” বলা হয়, যা ভিনল্যান্ড বন্দোবস্ত এবং স্থানীয় এবং বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের ভাঙ্গন অনুসরণ করে। এটি থরফিনের মধ্যে একটি কড়াও চালিত করে, যিনি নর্সম্যানদের ছেড়ে যাওয়া দরকার এবং আইনারকে গ্রহণ করেন, যিনি না করেন। থরফিন অপরাধবোধ দ্বারা চালিত এবং তিনি যে জীবন নিয়েছিলেন তার জন্য প্রয়োজনীয়। যদি ভিনল্যান্ড সহিংসতার দ্বারা রক্ষিত অন্য একটি জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তবে এর বিদ্যমান থাকার কোনও কারণ নেই। যদিও আইনার আরনহিডকে বাঁচাতে না পারার জন্য ভিনল্যান্ডে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর স্মৃতির জন্য তারা যে গ্রামটি তৈরি করেছেন সেখান থেকে খুব সহজেই যেতে দিতে অস্বীকার করেছেন। যুদ্ধে অন্যান্য বসতি স্থাপনকারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার সময়, তিনি অবশেষে একটি জীবন নেন এবং থারফিনের বোঝা বুঝতে পারেন।
লড়াইটি থরফিনের দ্বারা দালালের একটি যুদ্ধের সাথে শেষ হয়েছিল, কিন্তু আইনার অন্য একজন বসতি স্থাপনকারী স্টার্ককে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করার কারণে মারা গিয়েছিল। থরফিন এবং আইনার আর্নহেডের সমাধিতে একসাথে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তাদের প্রতিশ্রুতি শেষ হয় থরফিন ভিনল্যান্ডে আইনারকে কবর দেওয়ার মাধ্যমে।
তবে থরফিনের লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার পরেও মঙ্গা কোনও ট্র্যাজেডি নয়, বা এটি তার প্রশান্তিবাদকে বোকামি বলেও বোঝায় না। “ভিনল্যান্ড সাগা” একটি উন্মুক্ত সমাপ্তি বেছে নিয়েছে কারণ ভয়েজ থারফিনও নিয়েছিল, এমনকি এক হাজার বছর পরেও শেষ হয়নি।
আমরা কেবল আগেই জানতাম না যে আসল থরফিনের ভিনল্যান্ড কলোনী ব্যর্থ হবে, আমরা আরও জানতাম যে তিনি বিশ্বকে যুদ্ধ বা দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন না। আমরা এখনও একবিংশ শতাব্দীতে এটি করিনি। পুরো মঙ্গা জুড়ে, যখনই কোনও চরিত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে স্বর্গ কোথায় থাকতে পারে, উত্তরটি সর্বদা “কোথাও কোথাও নেই”। আমরা পুরো গ্রহটিকে বহুবার ম্যাপ করেছি, তবে আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি যে থরফিন সত্যিই খুঁজছিল। শারীরিক ভিনল্যান্ড নয়, এমন একটি ভূমি যেখানে লোকেরা শান্তিতে সহাবস্থান করতে পছন্দ করে। অধ্যায় 220 এমনকি সেই জায়গার সন্ধান অব্যাহত রাখার জন্য “কোথাও এখানে নেই” শিরোনাম।
“ভিনল্যান্ড সাগা” এর অনেক আগে উইলিবাল্ড নামে একজন পুরোহিত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সম্ভবত সত্যিকারের ভালবাসা কেবল মৃত্যুর মধ্যেই বিদ্যমান, যখন আমরা অন্যকে আঘাত করতে পারি না বা আমরা কাকে ভালোবাসতে বেছে নিই “বৈষম্যমূলক”। মনে রাখবেন, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার মৃত্যুকে কী বলেছিলেন? অনাবৃত দেশ।