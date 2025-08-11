অন্যান্য গল্ফাররা প্রশংসনীয় টমি ফ্লিটউড থেকে শিখতে পারে

টমি ফ্লিটউড ফেডেক্স সেন্ট জুড চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার চোকার হিসাবে তার খ্যাতি দূর করতে কিছুই করেন নি, তবে তিনি আবারও প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি পরাজয়ের ক্ষেত্রেও একজন উত্কৃষ্ট পেশাদার। পিজিএ ট্যুরের অন্যান্য খেলোয়াড় (* কাশি কাশি* ররি ম্যাকিল্রয়) তার প্রশংসনীয় রাইডার কাপের সতীর্থের কাছ থেকে একটি বা দুটি জিনিস শিখতে পারে।
টিপিসি সাউথউইন্ডে আরেকটি ব্যাক-নাইন লিড উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার চূড়ান্ত তিনটি গর্তে 1 ওভারের সাথে সাথেই, ফ্লিটউড সমালোচনা থেকে লজ্জা পাননি। পরিবর্তে, তিনি এনবিসির ড্যামন হ্যাকের সাথে অন-ক্যামেরা সাক্ষাত্কারে বিনয়ের সাথে সম্মত হয়েছিলেন যখন তার আবেগগুলি এখনও বেশি চলছে।
ফ্লিটউড বলেছিলেন, “আজ সত্যিই অনেক ভাল কাজ করেছে।” “স্পষ্টতই, ঠিক আবার শেষে। আমি কাছে আসছি I আমি মনে করি এটিই এর ভাল দিক I হতাশ, আমি যখন খুব ভাল খেলোয়াড়ের সাথে ছিলেন তখনই আমার কাছে ছিল।
জাতীয় টেলিভিশনে তার হৃদয় ing ালার পরে, ফ্লিটউড ভক্তদের কাছে যাত্রা শুরু করে এবং তার মুখে একটি বড় হাসি দিয়ে অটোগ্রাফগুলিতে স্বাক্ষর করে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এটি এই বাচ্চাদের জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা হতে পারে এবং তিনি তাদের জন্য এটি বিশেষ করে তুলতে চান, এমনকি যদি তিনি তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে হতাশাজনক মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি সহ্য করে থাকেন।
সমস্ত ভক্ত এবং মিডিয়া পন্ডিতদের জন্য যারা ফ্লিটউডে আরেকটি রবিবারের নেতৃত্বের জন্য মজা করেছিলেন, তাদের জন্য, পরে অনেকেই তার পরে সংগীতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।