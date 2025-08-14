You are Here
অন্যান্য দুবাই চকোলেট ব্র্যান্ডগুলি সালমনেলোসিসের কারণে পুনরায় কল করা হয়

কিছু ব্র্যান্ডের পেস্তা এবং পেস্তাযুক্ত পণ্যগুলির সাথে সংযুক্ত একটি সালমোনেলা হ্যাচিংয়ের পরে একটি জনপ্রিয় ধরণের চকোলেটের জন্য অন্যান্য অনুস্মারক জারি করা হয়েছে।


কানাডিয়ান ফুড ইন্সপেকশন এজেন্সি (ইসিআইএ) ইঙ্গিত দেয় যে পেস্তা দুধ এবং কেফেহের আরও বেশ কয়েকটি শ্রমের কথা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এগুলি হ’ল চকোফোলি, চকোলেটো, প্রিয় চকোলেট, দুবাই এবং ভিনসেন্ট নির্বাচন।

ইসিআইএ উল্লেখ করে যে পণ্যগুলি ব্রিটিশ কলম্বিয়া, অন্টারিও, কুইবেক এবং অনলাইনে বিতরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য পণ্যগুলি হাবিবি ব্র্যান্ডের পেস্তা, আল মোখতার ফুড সেন্টার পেস্তা, দুবাই ব্র্যান্ডের মিল্ক চকোলেট ট্যাবলেট এবং আন্দালোস ব্র্যান্ড বাক্লাভাস সহ সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পুনরায় স্মরণ করা হয়েছে।

এই বাদামযুক্ত পেস্তা এবং দূষিত বেকারি পণ্য গ্রহণের পরে মার্চ থেকে কমপক্ষে ৫২ জন অসুস্থ এবং ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।



