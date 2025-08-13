You are Here
অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা এড়ানো, ইনেগি আমলোর সাথে দারিদ্র্য হ্রাস উপস্থাপন করে

এই বুধবার, ইনেগি মেক্সিকোতে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের 2024 এর ফলাফল উপস্থাপন করেছেন, সামাজিক উন্নয়ন নীতি (কণেভাল) এর মূল্যায়ন জাতীয় কাউন্সিলের নিখোঁজ হওয়ার পরে ইনস্টিটিউটটি প্রথম মূল্যায়ন করে।

সম্মেলনের সময়, বিশেষজ্ঞরা যারা ইনেগির প্রধান গ্র্যাসিয়েলা মারকেজের সাথে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিকভাবে মেক্সিকোকে অন্য দেশের সাথে তুলনা করা যায় না, কারণ কোনও সরকারের বহুমাত্রিক পরিমাপ যেমন ইনেগি বা মেক্সিকান সংবিধানে নোঙ্গর করা অধিকারগুলিতে মনোনিবেশ করে না।

“দেশে আমাদের একটি সামাজিক আয়না দেওয়া খুব শক্তিশালী সূচক, তবে দেশগুলির মধ্যে তুলনা করা ভাল প্যারামিটার নয়”, যখন ডেনমার্ক ছিল না এমন অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

বিশ্লেষণটি নির্ধারণ করেছে যে মেক্সিকান অর্থনীতি বিশ্বের অন্যান্য অংশে পর্যবেক্ষণ করা মহামারীটির পরে ধীর হয়ে গেছে।

এটি লক্ষ করা যায় যে জাতীয় পর্যায়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের জনসংখ্যা ৪৩.২ শতাংশ থেকে কমে ২৯..6 %এ দাঁড়িয়েছে, ১৩..7 মিলিয়ন লোকের হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করেছে। চরম দারিদ্র্যের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে 1.9 শতাংশ পয়েন্ট, 1.8 মিলিয়ন লোকের সমতুল্য। 
জাতীয়ভাবে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পানিতে অ্যাক্সেস ছাড়াই আবাসন জনসংখ্যা ৯.২ মিলিয়ন মানুষ থেকে ৪.৫ মিলিয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও নিকাশীবিহীন লোকেরা .4.৪ মিলিয়ন দিয়ে একই ছিল; বিদ্যুৎবিহীন যারা 0.4 মিলিয়ন থেকে 0.3 মিলিয়ন, প্রায় 300 হাজার মানুষ; এবং অবশেষে চিমনি ছাড়াই বাড়ির জনসংখ্যা যখন তারা রান্নার জন্য আগুনের কাঠ বা কয়লা ব্যবহার করে একই সময়ে 14.6 থেকে 12.6 এ নেমে আসে।
একই বছরগুলির মধ্যে, পুষ্টি এবং মানের খাবারের অ্যাক্সেসের অভাব জনসংখ্যার 18.2 % থেকে, প্রায় 23.4 মিলিয়ন লোককে 14.4 এ দাঁড়িয়েছে, যা 18.8 মিলিয়ন লোকের সমতুল্য।
নগর ও গ্রামীণ স্তরে, সেক্সিনিও ডি ল্যাপেজ ওব্রাডোর থেকে ২০১ 2018 সালে গত ২০২৪ সালে শুরু হয়েছিল, এই অভাবের সাথে নগর জনসংখ্যার শতাংশ 20.1 থেকে 12.4 % এবং গ্রামীণ 28.8 থেকে 21.6 % পর্যন্ত হয়েছে। 
পরিবর্তে, গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত লোকেরা 10.3 মিলিয়ন থেকে 6.5 মিলিয়ন হয়ে গেছে।
জাতীয় পর্যায়ে, কোহুইলা 8,580 পেসো সহ প্রতি মাসিক বর্তমান আয়ের মোট বর্তমানের উপরে অবস্থিত, যখন দুরানগো এর নীচে 6,595 পেসো সহ রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড চিত্রটি 7,468 পেসো। 
ভালোর জন্য আরেকটি পতন হ'ল জনসংখ্যার আয়ের সাথে রাজস্ব দারিদ্র্যসীমার চেয়ে কম আয় ছিল যে 2018 সালে 46.8 শতাংশ ছিল, নগর খাতের প্রায় 43.8 মিলিয়ন মানুষ এবং এটি 2024 সালে 32.0 %এ দাঁড়িয়েছে, 32.6 মিলিয়ন, মাত্র 10 মিলিয়নেরও বেশি এই প্রান্তিকতা ছেড়ে গেছে।

