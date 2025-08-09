অন্যান্য পরিসংখ্যান / সুপারিশ করুন – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

রেকজাভেকের নিকটবর্তী একটি ফজর্ডে, প্রায়শই ভ্রমণকারীদের দ্বারা বাইপাস করা, এমন একটি শিলা দাঁড়িয়ে আছে যা আইসল্যান্ডীয় লোককাহিনীগুলির পৃষ্ঠাগুলি থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। স্টেজি, বা, স্টুপাস্তেইন নামে পরিচিত, এই প্রায় তিন মিটার লম্বা গঠনটি পাহাড় থেকে বরফ-জায়ান্ট দ্বারা খোদাই করা একটি চালিসের মতো উঠে আসে। এর গোব্লেটের মতো আকৃতি এর নাম এবং আইসল্যান্ডীয় লোক লোর উভয়কেই অনুপ্রাণিত করেছে।
স্থানীয় লোরের মতে, স্টুপাস্টিনকে প্রায়শই এলভেন প্রাসাদ বা স্টাউপা-স্টেইন নামে একটি এলফের বাড়ি হিসাবে বর্ণনা করা হয়। গ্যান্ডালফের মতো অভিজাত হিসাবে বর্ণিত, তিনি কাছাকাছি পিকনিকিং পরিবারের হাসি উপভোগ করেছেন বলে জানা গেছে। রেকজাভেক থেকে আইসল্যান্ডের উত্তর অংশ পর্যন্ত প্রধান রাস্তাটি শিলাটি পেরিয়ে যেত, এটি উত্তর দিকে রাস্তার ভ্রমণের একটি জনপ্রিয় পিট স্টপ তৈরি করেছিল। যখন 90 এর দশকে এফজর্ডকে বাইপাস করার জন্য 90 এর দশকে একটি ডুবো টানেলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তখন আইসল্যান্ডীয় কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিনিধি দলকে একজন দর্শকের সাথে এই নির্মাণের জন্য আশীর্বাদ এবং সুরক্ষা পেতে প্রেরণ করা হয়েছিল।
এর পৌরাণিক সংস্থাগুলির বাইরেও স্টিজি একটি ভূতাত্ত্বিক কৌতূহল। এর বেসে রেডডিশ স্কোরিয়ার সংমিশ্রণে গঠিত এবং কলামার বেসাল্টের উপরে, শিলাটি শেষ বরফ যুগে পর্বত Hvammsfjall থেকে নেমে গেছে বলে মনে করা হয়। এর অনন্য গঠনের ফলে 1974 সালে একটি সুরক্ষিত প্রাকৃতিক স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে এর পদবি তৈরি হয়েছিল।