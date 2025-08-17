অন্য কারি কাপের বিপরীতে স্বপ্নের দেশে ক্যাভালিয়ার্স

ক্যাভালিয়ার্স এখন 16 পয়েন্টে চিতাগুলির সাথে লগের যৌথ শীর্ষে রয়েছে, কেবলমাত্র পয়েন্ট পার্থক্যে তাদের পিছনে রয়েছে।
বোল্যান্ড ক্যাভালিয়ার্স ড্রিমল্যান্ডে রয়েছেন, আরেকটি কারি কাপের বিপর্যয় তাদের রবিবার বিকেলে ওয়েলিংটনে বুলসকে ২৮-২০ এ নামিয়ে দেখল, অ্যাকশনের চতুর্থ সপ্তাহান্তে নিজেকে লগের যৌথ শীর্ষে রাখার জন্য।
ক্যাভালিয়ার্স, ২০১ 2016 সালের পর প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতায় ফিরে এসে তাদের চারটি খেলায় তিনটি জিতেছে এবং টানা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সিংহ ও বুলসকে বিরক্ত করেছে, তাদের ১ points পয়েন্টে রাখার জন্য, চিতাদের সাথে যারা পয়েন্টের পার্থক্যে শীর্ষে রয়েছে তাদের সাথে স্তর রয়েছে।
বুলসের বিপক্ষে তাদের খেলাটি ছিল একটি অ্যাকশন প্যাকড এবং অ-শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়, কারণ তারা দর্শকদের চারটি চেষ্টা করে তিনবারের চেষ্টা করেছিল, যখন ম্যাচে ছয়টি হলুদ কার্ড হস্তান্তর করা হয়েছিল, চারটি ক্যাভালিয়ার্সের কাছে।
বুলস হাফটাইমে 12-7 লিড নিয়েছিল, প্রপ জিন ইরাসমাস ক্র্যাশ হয়ে যায় এবং কোবাস গ্রোববেলারকে একটি মৌল থেকে নামিয়ে লক করে রেখেছিল, যখন ক্যাভালিয়ার্স হুকার সিডনি টোবিয়াসও একটি মৌল থেকে গোল করেছিলেন।
এর আগে দ্বিতীয়ার্ধে একটি বুলস ফ্লাইহাল্ফ বোয়েটা চেম্বারলাইনের মাধ্যমে একটি পেনাল্টি স্লট দেখতে পেল, ডোনভান ডন তার মৌসুমের সপ্তম চেষ্টা করার আগে ক্যাভালিয়ার্সের বাইরে, তারপরে আরেকটি মৌল নামা জাবার চেষ্টা করে বুলসকে 55 মিনিটের পরে 20-14 লিড দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
তবে ক্যাভালিয়ার্স আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ প্রতিস্থাপন আলগা ফরোয়ার্ড খোয়েজি মাফু, এবং প্রতিস্থাপনের প্রপ ওয়েরিন লস্পার উভয়ই তাদের জয়ের পিছনে থেকে একটি চমকপ্রদ আসতে পেরে রূপান্তরিত স্কোরের জন্য চালিত হয়েছিল।
অন্যান্য ম্যাচ
উইকএন্ডে অন্য ম্যাচে, অসুস্থ-শৃঙ্খলাবদ্ধ চিতাগুলি ব্লোমফন্টেইনে 31-24-এর একটি যুদ্ধের পশ্চিমা প্রদেশকে প্রকাশ করেছিল, সিংহরা এমবম্বেলায় পুমাসকে 36-35-এর প্রান্তে রেখেছিল এবং গ্রিকাস কিম্বারলে 26-17-17 কে হারিয়েছিল।
চিতাগুলি কৃতজ্ঞ যে দেরী লাল এবং হলুদ কার্ড তাদের প্রদেশের বিপক্ষে তাদের ম্যাচে তাদের ম্যাচে ব্যয় করতে পারে নি, তারা খেলতে 15 মিনিটের সাথে 31-10 লিড ধরেছিল, দর্শকদের কাছ থেকে দুটি দেরী স্কোরের আগে এবং 13 জন পুরুষের সাথে খেলা শেষ করার আগে এটি একটি খুব স্নায়বিক সমাপ্তি তৈরি করেছিল।
নেলস্প্রুট রাগবি ক্লাবে দ্য লায়ন্স এবং পুমাস একটি থ্রিলারের সাথে লড়াই করেছিল, প্রথমার্ধের প্রথমার্ধে দলগুলি বিরতিতে 21-অল-এ লক হয়ে গেছে।
এরপরে লায়নরা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যায়, pums০ মিনিটের পরে ৩ 36-২১ এগিয়ে চলে যায়, পুমাসের দেরিতে শো তাদের দুটি রূপান্তরিত স্কোরের জন্য যেতে দেখেছিল, পুরো সময়ের হুটারের পরে দ্বিতীয়।
গ্রিকাস এবং শার্কস গেমটিতে, দর্শনার্থীরা 60 মিনিটের পরে 17-12 লিডকে অবাক করে দিয়েছিল, তবে চূড়ান্ত 20-এ দুটি ধর্মান্তরিত হোস্টকে তাদের বোনাস পয়েন্ট জয়ের সুরক্ষিত করে।
লগ গ্রহণের আকার
এই বছরের কারি কাপটি একক রাউন্ডের ফিক্সচারের উপরে খেলার সাথে সাথে লগটি এখন অবশেষে চার রাউন্ডের পরে আকার নিতে শুরু করেছে।
লগ নেতাদের ঠিক পিছনে তৃতীয় স্থানে সিংহ এবং চতুর্থ স্থানে গ্রিকায় বসেছে, এক পয়েন্ট পিছনে, তাদের সাথে পয়েন্ট পার্থক্য দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।
পুমাস ১৩ পয়েন্টে পঞ্চম এবং বুলস ১০ -তে ষষ্ঠ এবং এই ছয়টি দল সম্ভবত এটি চারটি প্লে অফের জন্য লড়াই করতে পারে, যদিও প্রিটোরিয়ার দলটির চূড়ান্ত তিন রাউন্ডের উপর খুব বেশি উইগল রুম নেই।
ওয়েস্টার্ন প্রদেশ এবং দ্য শার্কস, যারা প্রতিযোগিতার জন্য অনভিজ্ঞ যুবকদের সমর্থন করেছেন, তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, প্রতিটি পয়েন্টে লগের নীচে রক করুন, পয়েন্টের পার্থক্যগুলিও তাদের পৃথক করে।
এই আসন্ন উইকএন্ডে ক্যাভালিয়াররা রাস্তায় যেতে দেখেছে, শুক্রবার রাতের দুটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে এমবম্বেলার পুমাসকে ধরে, বেসমেন্টে দ্বিতীয় যুদ্ধের সাথে শার্কস পশ্চিম প্রদেশকে ডার্বানে স্বাগত জানায়।
শনিবার চিতাগুলি ব্লুমফন্টেইনে সিংহদের সাথে লড়াই করে, যখন গ্রিকারা রবিবার কিম্বারলে বুলদের হোস্ট করে উইকএন্ডের এই পদক্ষেপ নিতে।