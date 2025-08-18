You are Here
News

অন্য কেউ লক্ষ্য করেন যে তারা ইদানীং প্রতিটি কথোপকথনের মধ্যে কাটা?

আমি সর্বশেষতম স্যান্ডম্যান মরসুমটি দেখছিলাম, এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম এটি অনুভূত হয়েছে। তারপরে আমি লক্ষ্য করেছি যে তাদের মধ্যে কোনও কাট ছাড়াই প্রায় দুটি লাইনের কথোপকথন নেই। এমনকি যদি চরিত্রগুলি ইতিমধ্যে শটে থাকে তবে তারা কথোপকথন শুরু হওয়ার আগে একটি নতুন কোণে কেটে যায়। তারপরে আমি আরও বেশি শোতে এটি লক্ষ্য করা শুরু করি। এটি কেবল সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত মনে হয়, কোনও প্রবাহ নেই। স্যান্ডম্যান সত্যই সর্বোত্তম উদাহরণ নয়, সবচেয়ে মারাত্মক ছিল তরুণ শেল্ডন। তবে এটি সর্বাধিক আধুনিক শো

/ইউ /টোডফওয়ার দ্বারা জমা দেওয়া
(লিঙ্ক) (মন্তব্য)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।