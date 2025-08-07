অভিযুক্ত ইংল্যান্ড বেশ কয়েকটি দেলিয়াসের, প্রাক্তন ঘানিয়ান আর্সেনাল টমাস পার্টপ্রবেশন এ, তিনি এই বৃহস্পতিবার জন্য স্বাক্ষর করেছেন ভিলারিয়ালস্প্যানিশ লীগের।
গত মৌসুমে পঞ্চম এবং পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শ্রেণিবদ্ধ হলুদ সাবমেরিন, এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে 32 বছর বয়সী ঘানিয়ান ইন্টারন্যাশনালের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে, যিনি চুক্তিতে নিখরচায় এসেছেন এবং “নির্দোষতার অনুমানের একটি মৌলিক নীতি হিসাবে শ্রদ্ধা করে এবং ন্যায়বিচারের বিধিগুলির জন্য অপেক্ষা করছেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।”
“খেলোয়াড় তার নির্দোষতা নিরঙ্কুশতার সাথে রক্ষা করে এবং তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে,” বলেছেন ভিলারিয়াল।
টমাস পার্ট২০২০ সালের অক্টোবরে আর্সেনাল ৪৫ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি (million০ মিলিয়ন ইউরো) এর জন্য স্বাক্ষরিত, এটি দুটি মহিলার বিরুদ্ধে ধর্ষণের জন্য পাঁচটি অভিযোগের মুখোমুখি এবং অন্যটি এক তৃতীয়াংশে যৌন আগ্রাসনের জন্য।
যৌন লঙ্ঘন এবং আগ্রাসন অন্তর্ভুক্ত কথিত তথ্যগুলি 2021 এবং 2022 এর মধ্যে, যখন খেলোয়াড় বন্দুকধারীদের মধ্যে মিলে যায় তখন ঘটত।
অ্যাটলেটিকো ডি মাদ্রিদের প্রাক্তন ডিফেন্সিভ ফ্লাইয়ারকে অবশ্যই ২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ওল্ড বেইলির ফৌজদারি আদালতে উপস্থিত হতে হবে।
টমাস মুলারের কাছে ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপস রেকর্ড
তার ভবিষ্যতের বিষয়ে বেশ কয়েকটি গুজব এবং ফাঁস হওয়ার পরে, ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপস আনুষ্ঠানিকভাবে টমাস মুলারকে ক্লাবে পৌঁছানোর ঘোষণা দিয়েছিল। ব্রাজিল 2014 -এ জার্মানির সাথে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বুন্দেসলিগার বায়ার্ন মিউনিখ থেকে এসেছেন।
“একটি কিংবদন্তি উপস্থিত হয়। রাউমডিউটার এখানে আছেন। স্বাগতম, টমাস মুলার!”, তারা ক্লাবের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি প্রকাশ করেছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে তার সেরা পারফরম্যান্স সহ একটি বিশেষ ভিডিও প্রকাশের পরে।
ভ্যানকুভার হুইটক্যাপগুলিতে টমাস মুলারের আগমন এমএলএসে বর্তমান 2025 মরসুমের মাঝামাঝি সময়ে ঘটে। তা সত্ত্বেও, কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত দলটি জার্মান প্লেয়ারকে ২০২26 মৌসুম থেকে “ফ্র্যাঞ্চাইজি প্লেয়ার” হিসাবে একটি চুক্তি সরবরাহ করেছিল।