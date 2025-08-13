অপরাধের দৃশ্য: টরন্টো ম্যান অভিযোগযুক্ত পূর্ব ইয়র্ক হামলার চেষ্টা করেছিল

নিবন্ধ সামগ্রী
এই সপ্তাহের শুরুতে পূর্ব ইয়র্কে অভিযুক্ত হামলার জন্য 31 বছর বয়সী টরন্টোর এক ব্যক্তি চেয়েছিলেন।
টরন্টো পুলিশ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ডাউস আরডি-ভিক্টোরিয়া পার্ক অ্যাভে। এলাকায় একটি হামলার আহ্বানে সাড়া দেয়।
পুলিশ অভিযোগ করেছে যে সন্দেহভাজন ভুক্তভোগীর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল এবং ভিতরে থাকাকালীন তিনি দু’জনকে লাঞ্ছিত করেছিলেন, যারা পালিয়ে পুলিশকে ডেকেছিলেন।
সন্দেহভাজন এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।
ক্ষতিগ্রস্থরা গুরুতর আহত হয়েছেন।
চেভাউন চেম্বারলাইনকে দুটি হামলার জন্য, দম বন্ধ করে হামলা, হুমকি, দুষ্টামি এবং প্রবেশন লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়।
তাকে 5 ফুট -10 হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কালো শর্টস পরেছিলেন।
তথ্য সহ যে কাউকে 416-808-5500 এ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়, বা ক্রাইম স্টপার্স বেনামে 416-222-টিপস (8477) এ, বা এ 222tips.com।
মানুষ ড্রাগগুলি লুকানোর চেষ্টা করেছিল: হ্যামিল্টন পুলিশ
হ্যামিল্টনের পুলিশদের কাছ থেকে মাদক আড়াল করার চেষ্টা করার পরে একজন 39 বছর বয়সী ব্যক্তি মাদকের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।
হ্যামিল্টন পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার মেইন সেন্ট ই।-ফারগুসন অ্যাভে। এলাকায় কর্মকর্তারা সক্রিয় টহল দিচ্ছিলেন যখন তারা অভিযোগ করেছেন যে লোকটি একটি এলিওয়েতে নিজের উপর মাদক গোপন করার চেষ্টা করছে।
রান্নাঘর পরিমাপের চামচগুলি তার পাশে শুয়ে ছিল এবং পুলিশ বিশ্বাস করে যে চামচগুলি সমানভাবে ড্রাগগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
এই ব্যক্তিটি, যার নাম প্রকাশিত হয়নি, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং একটি অনুসন্ধানে একটি সবুজ বড়ি বোতল প্রকাশিত হয়েছে 18.17 গ্রাম স্ফটিক মেথ, 20.97 গ্রাম কোকেন সহ একটি সবুজ বড়ি বোতল এবং কমলা পিল বোতলযুক্ত 107 ডিলাউডিড পিলস, একটি পরিষ্কারভাবে কোকিযুক্ত ব্যাগ, একটি স্পষ্টভাবে গোলাপী ফেনটান সহ একটি পরিষ্কার বেঁধে রাখা ব্যাগ, একটি পরিষ্কার পাতাযুক্ত ব্যাগ, একটি স্পষ্টভাবে পিলস, একটি পরিষ্কার পিঙ্ক ফেনটান এবং ব্যাগ
পাচারের উদ্দেশ্যে, $ 5,000 এর নিচে অপরাধের পরিমাণ দখল এবং প্রবেশন মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাকে দখল করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
