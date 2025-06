অপরাধের দৃশ্য: ট্রাইও পাচারের জন্য অভিযুক্ত, পোশাক, জামাকাপড়

নিবন্ধ সামগ্রী

অভিযোগ করা হয়েছে যে ৩০ শে মে, সকাল ১১:৪৫ টার দিকে পুলিশ ব্র্যাম্পটনের নেলসন সেন্ট ডব্লিউ।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি ওয়াটারলু, পিল এবং হ্যামিল্টন পুলিশ সার্ভিসেস কর্তৃক প্রাপ্ত পরোয়ানাগুলিতেও চেয়েছিলেন।

At the time of his escape, the male youth was being held in youth detention on two separate sets of charges laid by Toronto Police, including human trafficking and several counts of robbery with a firearm.

বুধবার, যুবককে বার্নহ্যামথর্প আরডিতে অসংখ্য অসামান্য পরোয়ানাগুলির শক্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবং রেনফোর্থ ড। অঞ্চল এবং অতিরিক্তভাবে একটি শান্তি আধিকারিককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে, আদালতে অংশ নিতে ব্যর্থতা,

আদালতের আদেশ অমান্য করা, এবং পাচারের উদ্দেশ্যে একটি তফসিল I পদার্থের দখল।