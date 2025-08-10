অপরাধের দৃশ্য তদন্ত পর্ব শোয়ের অন্যতম বিরক্তিকর

সত্যি বলতে গেলে, হ্যালি জোন্স হিসাবে টেলর সুইফটকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত “সিএসআই” এর পর্বটি কিছুটা সংশ্লেষিত প্লট-বুদ্ধিমান চেয়ে বেশি, তবে আমাকে এটি আপনার জন্য ভেঙে ফেলতে দিন। লাফ থেকে ঠিক, এটি পরিষ্কার যে নিকোল এবং মার্ক রয়েছে খুব অদ্ভুত – এখানে একটি উদ্বেগজনক দৃশ্য রয়েছে যেখানে আমরা বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছি যে সম্ভবত মার্ক ব্রির আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত বহিষ্কার হয়েছিলেন – এবং নিক স্টোকস অবশেষে শিখেছে যে হ্যালি হওয়ার আগে, এই দম্পতি বাথটবে মারা যাওয়া একটি শিশুকে হারিয়েছিলেন যখন বেবিসিটার মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। দেখা যাচ্ছে যে হ্যালি নিকোল এবং মার্কের জৈবিক শিশু নয়, এবং তার মা তানিয়া ক্যারো (মিম ড্রু), যিনি হলেন খুব খোকামনি সেই নিকোল এবং মার্কের কন্যা মেলিসা অবহেলা করা মোটেলকে হ্যালির সন্ধানে দেখায়। নিকোল মহিলাকে বাইরে নিয়ে যায় এবং তারপরে, তিনি হ্যালির গোথ (এবং চূড়ান্ত) চুলের স্টাইল (যা তানিয়ার ছবির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত) কাটানোর হুমকি দিচ্ছেন, তিনি দুর্ঘটনাক্রমে তার দত্তক কন্যাকে বুকে ছুরিকাঘাত করেছিলেন। দেখুন? আমি তোমাকে বলেছি এটা সংশ্লেষিত।
তবুও, সুইফ্ট দৃশ্যত এটি পছন্দ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রকৃতপক্ষে সাংবাদিক ভেনেসা গ্রিগোরিয়াদিসের কাছে অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছিলেন, যিনি একবার তার প্রথম রোলিং স্টোন কভারের জন্য গায়ককে প্রোফাইল দিয়েছিলেন, এমন সাক্ষাত্কারে যা সম্প্রতি সম্প্রতি গ্রিগোরিয়াদিসের পডকাস্টকে ধন্যবাদ জানায় “কুখ্যাত” এবং 2023 সালে এর সুইফট-কেন্দ্রিক সিরিজ, যা তারার আবহাওয়া উত্থানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (মাধ্যমে পিপল ম্যাগাজিন)। স্পষ্টতই, তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভক্ত ছিলেন। “নিক স্টোকস চরিত্রটি, এটি তাঁর অপরাধ যা তিনি তার সাথে কথা বলেছেন,” ফিল্মিংয়ের সময় মাত্র ১৯ বছর বয়সী সুইফট ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এটি সত্যিই দুর্দান্ত ছিল, কারণ তিনি আমার প্রিয় চরিত্র।”
“আমি কালো কেশিক, নাকের আংটি, কানের দুল, স্পাইক, যুদ্ধের বুট (…) আছে,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এই পুরো পিছনের গল্পটি রয়েছে, এবং আমার বাবা -মা একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা মারা গিয়েছিল এবং আমি দ্বিতীয় প্রতিস্থাপনের সন্তান ছিলাম And
একজন ব্যক্তি আছেন না যদিও এই অভিজ্ঞতাটি পছন্দ করুন – সুইফটের মা অ্যান্ড্রিয়া, যিনি বছরের পর বছর ধরে তার মেয়ের কেরিয়ারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং চিত্রগ্রহণের সময় সেট করেছিলেন। সুইফট স্বীকার করেছেন, “আমার (নিজের) মা কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিলেন।” “আমি খোলা চোখে মারা গিয়েছিলাম, আক্ষরিক অর্থে কোনও কিছুতেই তাকাতে হবে না এবং ক্লোজ আপগুলি (…) ফ্লাইঞ্চ বা কোনও কিছু নয়, শ্বাস নিতে হবে না।”