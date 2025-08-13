You are Here
অপরাধে পাঁচটি সেরা এনএফএল অফসেসন মান স্বাক্ষর

এনএফএল সামনের অফিসের মতো কীভাবে অর্থ ব্যয় করতে হয় তা খুব কম লোকই জানেন।

এই অফসিসন, দলগুলি হস্তান্তর করেছে এক্সটেনশনে 4 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি একা, নিখরচায় এজেন্সিতে ব্যয় করা আরও কয়েক বিলিয়নের কথা উল্লেখ না করা।

তবে কোনটি ছিল সবচেয়ে চতুর বিনিয়োগ?

নীচে, আমরা অপরাধের পাঁচটি অবস্থানে সেরা মান স্বাক্ষরগুলি পরীক্ষা করি: কোয়ার্টারব্যাক, পিছনে চলমান, প্রশস্ত রিসিভার, টাইট এন্ড এবং আপত্তিকর লাইন।

চুক্তি: দুই বছর, $ 75 মিলিয়ন ($ 65.5M গ্যারান্টিযুক্ত)

সিয়াটল সিহাকস থেকে একটি বাণিজ্যে স্মিথকে অধিগ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই, রেইডাররা ২০২২ সালের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রত্যাবর্তন খেলোয়াড়কে একটি চুক্তিতে বাড়িয়েছিল যা নমনীয়তা বজায় রেখে রেইডারদের মেঝে উত্থাপন করে। 2026 সালে স্মিথের একটি পরিচালনাযোগ্য $ 26.5M ক্যাপ হিট হয়েছে, কখন ক্যাপ উপর প্রজেক্টস লাস ভেগাসে তৃতীয়-সর্বাধিক ক্যাপ স্পেস ($ 78.7M) আনুমানিক 5.8 শতাংশ ক্যাপ বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে।

2022 সাল থেকে স্মিথ তৃতীয় সর্বোচ্চ সমাপ্তির শতাংশ রয়েছে (.5 68.৫ শতাংশ) সেই স্প্যানের সময় কমপক্ষে 20 টি শুরু করে 32 কোয়ার্টারব্যাকের মধ্যে। তিনি কানসাস সিটি চিফস কোয়ার্টারব্যাক প্যাট্রিক মাহোমেসের সাথে দ্বিতীয় সর্বাধিক চতুর্থ-চতুর্থাংশের প্রত্যাবর্তনের (10) এবং গেমস-জয়ের ড্রাইভে কেবল মাহোমেসকে ট্রেইল করেছেন।

চুক্তি: চার বছর, 48 মিলিয়ন ডলার ($ 30m গ্যারান্টিযুক্ত)

লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামস কিরেন উইলিয়ামসকে পিছনে ছিটিয়ে কুকের বুদ্বুদকে ছিদ্র করেছিলেন যখন তিনি ৫ আগস্টে তিন বছরের, ৩৩ মিলিয়ন ডলার এক্সটেনশনে স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রতি বছর running 15 মিলিয়ন ডলার চেয়েছিল, বার্ষিক গড় মূল্য (এএভি) কে বাফেলোর পক্ষে একটি বিশাল জয় অর্জন করেছিল।

কুকের প্রথম তিনটি মরসুমে, তিনি প্রতি ক্যারি প্রতি গড় 4.9 গজ। 2024 সালে, তিনি 16 টি রাশিং টাচডাউন নিয়ে এনএফএলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মাত্র 533 ক্যারিয়ারের ট্যাকলগুলির সাথে, কুকের অন্যান্য পিঠের পরিধান-টিয়ার নেই যারা তাদের কেরিয়ারের প্রথম দিকে স্প্ল্যাশ তৈরি করেছেন, আশা উত্থাপন করে যে তিনি বাফেলোর বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে আসা কাজের চাপটি সহ্য করতে পারেন।

চুক্তি: চার বছর, $ 115M ($ 40.9M গ্যারান্টিযুক্ত)

বেঙ্গালরা হিগিন্সকে একটি উল্লেখযোগ্য মূল্যে ধরে রেখেছে, তাকে সিনসিনাটিতে প্রতি বছর 30 মিলিয়ন ডলারেরও কম রেখেছিল, লিগের শীর্ষ প্রশস্ততার জন্য চলমান হার। স্পটাকের জন্যযদিও হিগিন্স প্রশস্ত রিসিভারদের মধ্যে এএভিতে দশ নম্বরে, তিনি গ্যারান্টিযুক্ত অর্থের শীর্ষ 20 এর ঠিক বাইরে রয়েছেন। গত মৌসুমে, হিগিন্স গড়ে প্রতি খেলায় গড়ে 75৫.৯ রিসিভ ইয়ার্ড পেয়েছিলেন, ২০২১ সালের পর থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি, এবং ইনজুরির কারণে পাঁচটি গেম মিস করা সত্ত্বেও ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ 10 টি টাচডাউন করেছিলেন।

চুক্তি: চার বছর, $ 76M ($ 43m গ্যারান্টিযুক্ত)

গ্যারান্টিযুক্ত বেতনের টাইট প্রান্তগুলির মধ্যে 2024 প্রথম দল অল-প্রো প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তবে, যদি তিনি ডাব্লুআর 1 এর মতো আরও সংখ্যক উত্পাদন চালিয়ে যান – গত মরসুমে, তার 111 টি অভ্যর্থনা ছিল, 1,146 প্রাপ্তি গজ এবং দুটি টাচডাউন ছিল – তার চুক্তিটি লিগের অন্যতম ভাল দর কষাকষি হবে।

চুক্তি: তিন বছর, m 60m ($ 44M গ্যারান্টিযুক্ত)

স্ট্যানলির যাত্রা ফিরে একটি ধ্বংসাত্মক 2020 নিম্ন পায়ের আঘাত থেকে গত বছর তার প্রথম নয়টি মরসুমে দ্বিতীয়বারের মতো প্রো বোলার হিসাবে নামকরণ করা 2019 সালের প্রথম-দল অল-প্রো-তে সমাপ্ত হয়েছিল। ২০১ 2016 সালের এনএফএল খসড়ায় No. নম্বরের সামগ্রিক বাছাইকে একটি চুক্তি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল যা তাকে তার বয়স -33 মৌসুমের মধ্যে বাল্টিমোরে রাখবে।

গড় বার্ষিক মূল্যের দিক থেকে, তার সম্প্রসারণটি অন্যান্য বাম ট্যাকলগুলির নীচে রয়েছে যারা এই অফসনে চুক্তি করে, এবং কেবল রাশভান স্লেটার (লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জারস) এর মতো কম বয়সী খেলোয়াড় নয়, যিনি সম্প্রতি মৌসুমে হারিয়েছিলেন এবং বার্নহার্ড রাইমান (ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস)। আটলান্টা ফ্যালকনস মোকাবেলা জ্যাক ম্যাথিউস (৩৩) তার বর্তমান চুক্তিতে গড়ে ২২.৫ মিলিয়ন ডলার গড়েছেন, যখন লাস ভেগাস রেইডাররা কল্টন মিলারকে (২৯) মোকাবেলা করছেন, ২০২৮ সালের মধ্যে প্রতি বছর ২২ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করতে চলেছেন।



