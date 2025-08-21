You are Here
অপরাধ করার পরে লিঙ্গ পরিবর্তনকারী নব্য-নাজি মাউস্তাচিওড মহিলাদের কারাগারে সাজা দেওয়ার অধিকার জিতেছে

লিখেছেন সাবরিনা পেন্টি, বিদেশী সংবাদ প্রতিবেদক

একজন জার্মান নব্য-নাৎসি তার লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য নতুন সরকারী নীতি ব্যবহার করার পরে একটি মহিলা কারাগারে কারাগারে কারাদণ্ডের অনুমতি দেওয়া হবে।

মারলা-তভেনজা লাইবিচ, পূর্বে সোভেন লাইবিচ নামে পরিচিত, স্যাক্সনির চেমনিৎজ মহিলা কারাগারে তার 18 মাসের সাজা দেবেন।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে, সুদূর ডান উগ্রবাদীকে বেশ কয়েকটি অপরাধের জন্য সাজা দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে বিদ্বেষ, মানহানি এবং অপমানের জন্য চরম ডান প্ররোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেই সময়, তিনি পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, যা জন্মের সময় তার দায়িত্বপ্রাপ্ত লিঙ্গ ছিল।

তবে ২০২৪ সালের শেষের দিকে, লাইবিচ সরকারী রেকর্ডে তার লিঙ্গ প্রবেশ পুরুষ থেকে মহিলা থেকে পরিবর্তিত করেছিলেন এবং জার্মানির স্ব-সংকল্প আইন অনুসারে তার প্রথম নামও পরিবর্তন করেছিলেন।

আইনটি বিচারিক রায় পরিবর্তে একটি রেজিস্ট্রি অফিসে ঘোষণার মাধ্যমে তাদের লিঙ্গ এবং প্রথম নাম পরিবর্তন করতে দেয়।

লাইবিচ এখন মহিলাদের পোশাক পরা জনসাধারণে উপস্থিত হয় – এবং একটি গোঁফ।

লাইবিচের লিঙ্গ পরিবর্তন সত্ত্বেও, জার্মান মিডিয়া প্রশ্ন করেছে যে তিনি গুরুতর ছিলেন কিনা।

মারলা-ভার্জা লাইবিচ, যা পূর্বে সোভেন লাইবিচ নামে পরিচিত, মহিলাদের পোশাক এবং গোঁফ পরা জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হয়

জার্মান নব্য-নাৎসি তার লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য একটি নতুন সরকারী নীতি ব্যবহার করার পরে একটি মহিলা কারাগারে কারাগারে সাজা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে

চিত্রযুক্ত: ডানপন্থী চরমপন্থী সোভেন লাইবিচ লিঙ্গ পরিবর্তন করার আগে 2018 সালে ডয়চল্যান্ডের চেমনিৎজ সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় কথা বলতে দেখেছিলেন

লাইবিচকে জার্মান ঘরোয়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলি 'ডানপন্থী চরমপন্থী' হিসাবে বিবেচনা করে

তার পর থেকে তিনি স্থানীয় মিডিয়া আউটলেটগুলির বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিয়েছেন যা তিনি বিশ্বাস করেন যে তার লিঙ্গ পরিচয়ের মিথ্যা উপস্থাপনা।

প্রেস কাউন্সিলের কাছে জার্মান নিউজ আউটলেট ডের স্পিগেল সম্পর্কে একটি অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

তবে এই বছরের শুরুর দিকে, লাইবিচ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তার লিঙ্গ পরিবর্তন করেছেন এবং পুরুষ বন্দীদের কাছ থেকে ‘বৈষম্য’ এড়াতে একটি মহিলা কারাগারে একটি সাজা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, টেলিগ্রাফের খবরে বলা হয়েছে।

তিনি নাৎসিদের স্টর্মট্রোপার বিভাগ ব্যবহার করেছিলেন, ‘সিচেরহিটস-অ্যাবটাইলুং’ বা এসএ-এর স্লোগান সহ একটি নাৎসি-স্টাইলের আর্মব্যান্ড পরা ছবি তোলা হয়েছে।

জানুয়ারিতে, জার্মান কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে দেশটির দণ্ড ব্যবস্থা এখনও লাইবিচকে আইনী শর্তে একজন পুরুষ বন্দী হিসাবে বিবেচনা করেছিল এবং মহিলা হিসাবে তাঁর অবস্থান কেবল নাগরিক আইনের ভিত্তিতে ছিল।

