You are Here
News

অপরাধ হ্রাসের জন্য দায়ী মাদক সেবন হ্রাস – ওবা শটোবি

মঙ্গলবার ইকোরোডু ল্যান্ডের আইয়াংবারেন ওবা আবদুলকাবির অ্যাডওয়ালে শটোবী বলেছেন, মাদক সেবন হ্রাস লেগোস এবং এর পরিবেশে অপরাধে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে।

ওবা শটোবী লোগোসে তাঁর দশম রাজ্যাভিষেক বার্ষিকীতে তাঁর সাথে সম্মান জানাতে জাতীয় ওষুধ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (এনডিএলইএ) একটি দল সফরের সময় এ কথা বলেছিলেন।

তিনি এই সফরের জন্য এবং তাঁর সাথে উদযাপনের জন্য সময় সন্ধানের জন্য এনডিলিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এজেন্সিটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন এবং লাগোস এবং নাইজেরিয়ায় মাদক সেবনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

ওবিএ জানিয়েছে যে মাদক সেবন হ্রাস হ্রাস অপরাধ ও অপরাধে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটায়, এমন পরিবেশকে উত্সাহিত করে যেখানে বাসিন্দারা শান্তি ও উন্নয়ন উপভোগ করতে পারে।

রাজ্য কমান্ডার, কমান্ডার আবুবকর লিমান ওয়ালি, যিনি ইকোরোডুর আইয়াংবারেনের প্রাসাদে সফরে তাঁর পরিচালন দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর মাইলফলকের স্মরণে ওবিএর কাছে একটি প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ রেগের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।