অপারেটিং রুম থেকে ভীতিজনক ছবি ভাগ করে নেওয়ার কারণে কিম কারদাশিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত না হওয়ার জন্য অস্বাভাবিক চিকিত্সা পেতে মেক্সিকোতে উড়ে এসেছিলেন

কিম কারদাশিয়ান তার বোন খোলোয়ের সাথে মেক্সিকোতে উড়ে এসেছিলেন যাতে তিনি এমন একটি চিকিত্সা করতে পারেন যা যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া হয় না।
44 বছর বয়সী রিয়েলিটি টিভি ডিভা শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিল তিনি কঠোর চেহারা কেন্দ্রের ভিতরে তোলা ছবি যুক্ত করার সময় তিনি কী করেছিলেন তা ভাগ করে নিতে।
দেখা যাচ্ছে যে কিম একটি মিউজিক স্টেম সেল চিকিত্সা গ্রহণ করছিল, যা অনুসারে ইথার স্বাস্থ্যজয়েন্টগুলি বা পেশীগুলির মতো ক্ষেত্রগুলিতে ‘সম্পূর্ণ কার্যকরী টিস্যুগুলির সাথে সমঝোতা কোষগুলিকে প্রতিস্থাপন করে’ সম্পূর্ণ সেলুলার পুনর্নবীকরণ ‘অর্জন করে।
কিমকে তার ডাক্তারের সাথে পোজ দেওয়ার সাথে সাথে কালো পাজামায় গা dark ় গগলসের সাথে দেখা গিয়েছিল। রক্ত তার পিঠে উপস্থিত বলে মনে হওয়ায় তার প্রক্রিয়াটি করার একটি চিত্রও ছিল।
কানিয়ে ওয়েস্টের প্রাক্তন স্ত্রী শুরু করেছিলেন, ‘আমি আপনার সাথে আমার স্টেম সেল যাত্রা ভাগ করে নিতে পেরে আমি খুব উচ্ছ্বসিত।
যদিও কিম প্রাপ্ত চিকিত্সা বাড়িতে ফিরে দেওয়া হয় না, স্টেম সেল চিকিত্সা পুরোপুরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয় না।
কিছু স্টেম সেল থেরাপি, বিশেষত যারা রক্তের ব্যাধিগুলির জন্য নাভির রক্ত থেকে রক্ত-গঠনের স্টেম সেল ব্যবহার করেন, তারা এফডিএ-অনুমোদিত এবং আইনী।
তবে বেশিরভাগ অন্যান্য স্টেম সেল থেরাপিগুলি এখনও পরীক্ষামূলক হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এখনও সাধারণ ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয় না।
কিম আরও বলেছিলেন: ‘দু’বছর আগে, ওজন তুলে নেওয়ার সময় আমি আমার কাঁধটি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, আমাকে দুর্বল ব্যথায় রেখে দিয়েছি। আমি স্বস্তির সন্ধানের জন্য সবকিছু চেষ্টা করেছিলাম, তারপরে আমি স্টেম সেল থেরাপির সম্ভাবনা সম্পর্কে শিখেছি এবং এটার্নায় ডাঃ আদিল খানের সাথে দেখা করেছি।
‘তাঁর দলটি আমার কাঁধের সাথে ডেজাওয়া মিউজিক সেলগুলির সাথে আচরণ করেছিল এবং ফলাফলগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে ছিল। আমি পুরো গতির পুনরায় ফিরে এসেছি এবং আমার কাঁধটি তখন থেকেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করেছে ”
এবং তিনি আরও কাজের জন্য ফিরে গেছেন তবে এবার তার পিছনে।
স্কিমস প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, ‘এই সাফল্যের দ্বারা উত্সাহিত, আমি সম্প্রতি ডাঃ খানের কাছে ফিরে এসেছি যে আমি বছরের পর বছর ধরে ভুগছি এমন দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা মোকাবেলায়, “স্কিমস প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।
‘মিউজিক স্টেম সেল চিকিত্সা আবারও গেম-চেঞ্জার ছিল। আমি এখনই স্বস্তি পেয়েছি, এবং অবশেষে অসহনীয় ব্যথা চলে গেছে ”
তারপরে তিনি অনুসারীদের বলেছিলেন যে তারা যদি পিঠে ব্যথা নিয়ে লড়াই করে থাকেন তবে তিনি এই চিকিত্সার যথেষ্ট সুপারিশ করতে পারবেন না।
কিম ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পদ্ধতিটি ‘যখন আমি ভেবেছিলাম আমার দেহ ভেঙে যাচ্ছে তখন আমার জীবনকে রূপান্তরিত করেছে।’
কিম তার অপারেটিং রুমটি কেমন দেখাচ্ছে তার একটি ক্লোজআপ ভাগ করে নিল। পদ্ধতিটি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া হয়নি, তবে অন্যান্য স্টেম সেল থেরাপিগুলি এফডিএ-অনুমোদিত এবং আইনী
টিভি তারকা ইটারাকে প্রচার করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন, তবে তিনি একটি অস্বীকৃতি যোগ করেছেন: ‘প্রত্যেকে আলাদা, এবং আমি ইদানীং আমার জন্য যা কাজ করেছি তা ভাগ করে নিচ্ছি। অবশ্যই আপনার নিজের হোমওয়ার্ক করুন এবং চিকিত্সা পেশাদারদের সাথে কথা বলুন ‘
কিম, তার ডাক্তার এবং তার বোন খোলো মেক্সিকোতে ইটার্না সেন্টারে একটি টেবিলে বসে আছেন
মিউজিক স্টেম সেলগুলি এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাক্সেসযোগ্য নয়, তাই ডঃ খানের দল দ্বারা চিকিত্সা করার জন্য তাকে মেক্সিকো ভ্রমণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
‘আমি এই নিরাময়কে অনুসরণ করার সুযোগ এবং সংস্থানগুলির জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, এবং আমি প্রার্থনা করি বিজ্ঞানটি বিকশিত হতে থাকে যাতে আরও বেশি লোক উপকৃত হতে পারে। ক্রিস জেনারের কন্যা লিখেছেন @
চারজনের মা এই নোটটি দিয়ে শেষ করেছেন: ‘এখানে আশা, নিরাময় এবং বিজ্ঞানের ভবিষ্যত।’