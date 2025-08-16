অপারেশনাল দক্ষতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ইনফ্রাকমার্স ইবিআইটিডিএ 104% বৃদ্ধি করে

সংক্ষিপ্তসার
নিট রাজস্বতে 26.7% প্রত্যাহার সত্ত্বেও অপারেশনাল দক্ষতা এবং পোর্টফোলিও পুনর্বিবেচনা দ্বারা চালিত, অ্যাডজাস্টেড ইবিআইটিডিএতে 104% এর 2T25 প্রবৃদ্ধি 104% এর 2 টি 25 প্রবৃদ্ধি নিবন্ধিত করেছে।
একটি ইনফ্র্যাকোমার্স (বি 3: আইএফসিএম 3) আর্থিক ফলাফল ঘোষণা ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (২ টি 25) থেকে, ইতিবাচক অপারেটিং ফলাফলের টানা তৃতীয় প্রান্তিকে একীভূত করে এবং এর রূপান্তর পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হওয়া, ২০২৪ সালে শুরু হয়েছিল The অ্যাডজাস্টেড ইবিআইটিডিএ [(-) Capex (+) Despesas de antecipação (-) Aluguéis] 2T24 এর তুলনায় R 4.6 মিলিয়ন, 104.4% প্রবৃদ্ধি পৌঁছেছে। পারফরম্যান্স পরিকল্পনার জন্য প্রদত্ত ক্রিয়াকলাপগুলির প্রায় 75% এর অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে, বিশেষত গ্রাহক পোর্টফোলিওর সংশোধন, ব্যয়বহুল চুক্তির সমাপ্তি এবং অপারেশনাল দক্ষতার উন্নতি।
সময়কালটি অপারেশনাল নগদ প্রজন্মের একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা আর 108.2 মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, 2t24 এর তুলনায় আর $ 103.6 মিলিয়ন এর নেতিবাচক ফলাফলকে R 4.6 মিলিয়ন এর ইতিবাচক ফলাফলের বিপরীত করে।
মোট মার্জিন 25.6% এ পৌঁছেছে, এটি আরও লাভজনক রাজস্ব মিশ্রণ এবং অপারেশনাল অপ্টিমাইজেশন দ্বারা চালিত 5.9 শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি, পাশাপাশি গত বছরের একই সময়ের মধ্যে মোট ব্যয় এবং ব্যয় (দুর্বলতা বাদে) 50.2% হ্রাস। বাধ্যতামূলক রূপান্তরযোগ্য যন্ত্রগুলিতে debts ণকে রূপান্তর করার পরে অ্যাডজাস্টেড নেট b ণগ্রস্থতা আর $ 28.8 মিলিয়ন এ ইতিবাচক বন্ধ করে দিয়েছে।
এমনকি ত্রৈমাসিকে আর 181.9 মিলিয়ন ডলার নিট রাজস্ব সহ – 2 টি 24 এর তুলনায় 26.7% এর প্রত্যাহার – সংস্থাটি আর্থিক শৃঙ্খলা এবং মার্জিন উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছে। ব্রাজিলের পোর্টফোলিওর যৌক্তিকতা দক্ষতা অর্জনের জন্য সিদ্ধান্তমূলক ছিল, যখন আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপগুলি প্রসারিত হচ্ছে। লাতিন আমেরিকাতে (ব্রাজিল বাদে), 2T24 এর তুলনায় আয় 10.3% বৃদ্ধি পেয়েছে, একীভূত ফলাফলের ভারসাম্যকে অবদান রাখে।
ইনফ্রাকোমার্সের সিইও, মারিয়ানো ওরিওজাবালা উল্লেখ করেছেন যে ফলাফলগুলি রূপান্তর পরিকল্পনার কার্যকারিতা নিশ্চিত করে:
“পরিচালনার মাত্র নয় মাসের মধ্যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলাম তার তিনটি কক্ষ চালাচ্ছি: ব্রাজিলের ব্যবসায়কে স্থিতিশীল করুন, বৃদ্ধি পুনরায় শুরু করুন এবং অপারেশনাল দক্ষতা খালাস করুন। এখন আমরা একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করি, নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং টেকসই বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বাজারে ফিরে আসছি।”