অপারেশন জারব -ই -এএজবি এবং রিডালিফসাদ সন্ত্রাসীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরাজিত করে: প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছেন যে অপারেশন জার্ব -ই -এজেবি এবং রিদালিফসাদ সন্ত্রাসীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরাজিত করেছে।
সন্ত্রাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বিশ্ব দিবসে তাঁর বার্তায় তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান আজ বিশ্বের সাথে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং সন্ত্রাসবাদ ও ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদের শিকারদের সাথে সংহতি পাকিস্তানের আন্তরিক জাতীয় অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। নাগরিক, সশস্ত্র বাহিনী, পাকিস্তানের সমস্ত বয়সের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি সন্ত্রাসবাদের সাথে লড়াই করেছিল।
তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবিরোধী বৈশ্বিক যুদ্ধে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং সন্ত্রাসীদের সাহসিকতা, সংকল্প এবং ত্যাগ স্বীকার করে পরাজিত করেছিল।
তিনি বলেছিলেন যে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলি আমাদের জাতীয় সম্মান, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে দিতে পারে না, পাকিস্তান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 90,000 জীবন কোরবানি করেছিল, আমাদের ঘরোয়া অর্থনীতিও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রতিটি শহর, প্রতিটি শহর, মহাসড়ক, বাজার, স্কুল, সন্ত্রাসবাদ ও ক্ষতিগ্রস্থদের আনন্দ, যেখানে পাকিস্তানি সমাজ ত্যাগ ও ত্যাগের দ্বারা দুঃখিত, এটি তার সাহসিকতার জন্যও গর্বিত, তরুণ প্রজন্ম এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ছে যে দেশের সুরক্ষা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।
শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে ফেডারেল সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি সন্ত্রাসবাদ দূর করার চেষ্টা করছে, আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার চেষ্টা করছে। নাগরিক ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলি মালিক আজিজকে অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে একটি জাতি হিসাবে, সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং শহীদদের সালাম জানায় এবং সন্ত্রাসবাদের যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশংসনীয় হিসাবে বিবেচনা করে। জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিস্তৃত কৌশলটির সর্বোত্তম প্রতিচ্ছবি, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা তাত্ত্বিক, প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বক্তৃতাগুলির সম্মুখভাগে সংহত কৌশল বর্ণনা করে।