অপেরার ইতিহাস, ক্যান্টিন যেখানে পঞ্চো ভিলা থেকে একটি বুলেট রয়েছে – এল ফিনান্সিয়েরো

চিপটল সস বা দ্য অক্টোপাসে গ্যালিশিয়ান -এর ক্লাসিক শামুকের বাইরে, এলএ অপেরা বার রেস্তোঁরাটির অন্যতম সেরা আকর্ষণ এই জায়গার প্রতিটি কোণে গল্প।
তত্কালীন রাষ্ট্রপতি পোরফিরিও দাজের পরিদর্শন থেকে শুরু করে এই উপলক্ষে যে পঞ্চো ভিলা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি গুলি ছুঁড়েছিল, তারা মেক্সিকো সিটির প্রাচীনতম রেস্তোঁরাগুলির মধ্যে একটি অপেরা বারের উপাখ্যানের অংশ।
১৮7676 সালে রেস্তোঁরাটি চালু হওয়ার পর থেকে সিন্থিয়া ফ্রান্সেসকোনির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে অপেরা বার ম্যানেজার ছিলেন জোরাডিয়া ডি এস্কুডেরো বলেছেন, “যদি সিলিং এবং দেয়ালগুলি কথা বলে তবে তারা মেক্সিকোয়ের অর্ধেক ইতিহাস বলত।”
অপেরা বারের গল্পটি কী?
অপেরার ইতিহাস 149 বছর আগে শুরু হয়েছিল, যদিও এটি রেস্তোঁরা-বার হওয়ার কাছাকাছিও ছিল না: এটি একটি প্যাস্ট্রি ছিল যা তাদের ওয়েবসাইটে ব্যাখ্যা করে দু’টি ফরাসি বোনকে বাউলাংকে খুলেছিল।
অপেরা প্যাস্ট্রি এটি জুয়ারেজ অ্যাভিনিউয়ের সাথে সান জুয়ান ডি লেটনের কোণে অবস্থিত, যেখানে বর্তমানে লাতিন আমেরিকান টাওয়ারটি অবস্থিত। পোর্টাল রন্ধনসম্পর্কীয় ব্যাকট্রিটস তিনি উল্লেখ করেছেন যে সেই সময় তাঁর শ্রোতারা ছিলেন “আরও কফি এবং কেক”।
1895 সালে, প্যাস্ট্রি দিক এবং ঘুরিয়ে পরিবর্তন করেছে, কারণ এটি 5 মে এবং ফিলোমেনো মাতার কোণে খোলা হয়েছিল, তবে এখন উচ্চ সমাজকে উত্সর্গীকৃত একটি বার হিসাবে।
“পোরফিরিয়াটোর সময়, খুব আড়ম্বরপূর্ণ লোকেরা এসেছিল, খুব শক্তিশালী, প্রথম পরিষেবা চাইছিল, শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান করছে,” অপেরা অধিনায়ক ফ্যাবিয়েন লিমেন বলেছেন, অপেরা অধিনায়ক, একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন কেন্দ্রে সব।
সেই সময়, পোরফিরিও দাজ এবং তাঁর স্ত্রী কার্মেলিটা রোমেরো রুবিও, অর্থমন্ত্রী জোসে আইভিস লিমান্টুর, পাশাপাশি তত্কালীন রাষ্ট্রপতির বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের মতো সেই সময়ের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করা হয়েছিল।
যাইহোক, মেক্সিকান বিপ্লবের পরে অভিজাতরা সবচেয়ে ‘নিম্ন’ ক্লাস দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল: “এটি একটি জনপ্রিয় ক্যান্টিন হয়ে উঠেছে, এলিটিজম, জায়গাটির আড়ম্বরপূর্ণ শেষ হয়েছে,” শেয়ার করেছেন ফ্যাবিয়ান লিমেন।
ক্যাপ্টেন বলেছেন যে সেই সময় পানীয়গুলি পরিবেশন করা হত এবং অপেরাতে জুয়া খেলেছিল: “শেষ পর্যন্ত এটি শহরের (একটি জায়গা) ছিল”রেস্তোঁরা কর্মচারী বলেছেন।
ক্যান্টিন হিসাবে তার সময়কালে, অপেরা বিপ্লবীরা এমিলিয়ানো জাপাটা এবং ফ্রান্সিসকো ভিলা দ্বারা পরিদর্শন করেছিলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে গেলে রেস্তোঁরাটি অভিজাতদের জন্য একটি জায়গা ছিল।
এর সর্বাধিক স্মরণে থাকা দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মিগুয়েল আলেমান এবং অ্যাডল্ফো ল্যাপেজ মাতেওস, পাশাপাশি রাজনীতিবিদ এমিলিও পোর্টস গিল উরুচুর্টু; বিপুল সংখ্যক লেখক এবং চিন্তাবিদ ছাড়াও।
এমন একটি ঘটনা যা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কারণ অপেরাতে ক্যাবিনেট এবং ছোট কেবিন রয়েছে যা ডিনারদের কথোপকথনে মিশ্রিত রেস্তোঁরাটির শব্দ ছাড়াই খুব উপভোগ্য আলোচনার অনুমতি দেয়।
সবচেয়ে স্মরণীয় পরিদর্শনগুলির মধ্যে একটি হ’ল লেখকদের কার্লোস মনিভিস, জোসে লুইস কিউভাস, ফার্নান্দো বেনেটেজ এবং কার্লোস ফুয়েন্তেসএমন একটি সত্য যা একটি ছবিতে রেকর্ড করা হয়েছিল যাতে তারা সবাই কথা বলতে দেখা যায়।
অপেরা বারে যে দিনটি পঞ্চো ভিলা গুলি করেছিল?
অপেরা যে সমস্ত দর্শনার্থী ছিল তার মধ্যে, যে উপলক্ষে এটি পঞ্চো ভিলা রেস্তোঁরায় গিয়েছিল তা জায়গাটির ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয়, যেহেতু এটি তার চিহ্ন ছেড়ে গেছে।
এবং কেবল রূপকভাবেই নয়: অপেরা ছাদে রয়েছে এম্বেড থাকা ফ্রান্সিসকো ভিলার একটি কথিত বুলেট। কিংবদন্তি বলেছিলেন যে তাঁর সফরের সময়, জায়গাগুলির ভিতরে বিপ্লবী গুলি চালিয়েছিল, যদিও গল্পগুলি পৃথক হয়।
তিন বছর আগে রেস্তোঁরা ব্যবস্থাপক মোইস এস্কুডেরো বলেছিলেন যে জোসে ডোরোটিও আরঙ্গো আরম্বুলা (কমান্ডারের আসল নাম) গুলি করেছে কারণ তিনি কথা বলেছেন এবং কেউ মনোযোগ দেননি।
“তিনি কথা বলতে চেয়েছিলেন, তারা তাকে উপেক্ষা করেএর লোকেরা, তারপরে ধরে শটটি তৈরি করে, যা আজ অবধি ছাদে রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে তিনি মাতাল হয়ে আসছিলেন, তবে তিনি অবাস্তব ছিলেন, তিনি মাতাল ছিলেন না, ”তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন টিভি ফল।
তবে অপেরার অন্যতম কর্মচারী রিকার্ডো কারারগাস বলেছিলেন যে পঞ্চো ভিলা চুরি হওয়া এক যুবতী মহিলাকে “ভয় দেখানোর” লক্ষ্য নিয়ে গুলি করেছিল, যার সাথে একটি সাক্ষাত্কারে একটি সাক্ষাত্কারে গুলি করা হয়েছিল সুন্দর এবং প্রিয় মেক্সিকো।
সত্য উপাখ্যান নির্বিশেষে, অপেরা সিলিংয়ে পঞ্চো ভিলার কথিত বুলেটের জন্য সুপরিচিত: “কেবল মেক্সিকোতে নয় এটি আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত”, আফিরমা ডি এস্কুডেরো বাছাই করবেন।
তারা অপেরা বারে কী বিক্রি করে? মেনু দাম
অপেরা বারে পরিবেশন করা বেশিরভাগ খাবারগুলি স্প্যানিশ গ্যাস্ট্রোনমির অংশ, যদিও এর মধ্যে কয়েকটি মেক্সিকান খাবারের সাথে একটি ফিউশন। আপনি সামুদ্রিক খাবারও খুঁজে পেতে পারেন।
রেস্তোঁরাটির ফ্ল্যাগশিপগুলির মধ্যে একটি হ’ল চিপটল সসের শামুকগুলি, পাশাপাশি গ্যালিশিয়ান এবং ভেরাক্রুজ জিহ্বায় অক্টোপাস। এছাড়াও, প্রতিদিন বিশেষ সুপারিশ রয়েছে।
শেফের সাম্প্রতিক মেনুটি নিম্নরূপ:
নিষিদ্ধ
- অপেরা স্টাইলের চিংড়ি সিভিচে (180grs): 245.00 পেসো
- জাইবা স্যুপ (295 এমএল): 125.00 পেসো
মূল কোর্স
- নোগাদায় চিলি (250grs): 375.00 পেসো
- মটরশুটি সহ টাটকা কড (250grs): 370.00 পেসো
- বেকড ভিল বুক (500grs): 360.00 পেসো
- ভ্যালেন্সিয়ান থেকে পায়েলা (700grs): 350.00 পেসো
- গরুর মাংস এনচিলদা (200grs): 245.00 পেসো
- টিলাকোয়েসের অর্ডার (কটেজ পনির, মটরশুটি এবং মটরশুটি) (3 পিজেড): 190.00 পেসো
- ওভেন পিগ (450grs): 495.00 পেসো
মিষ্টান্ন
- হাউস কেক (1 স্লাইস): 125.00 পেসো
পানীয় হিসাবে, ওয়াইন, বিয়ার এবং ককটেলগুলি সহ করার জন্য দেওয়া হয়, দামগুলি 145.00 পেসো (সেন্ট জার্মেইনের এক গ্লাসের জন্য) থেকে 335.00 পেসো (দুটি বিয়ার এবং একটি গ্লাসযুক্ত বাক্সের জন্য) পর্যন্ত যায়।
একটি প্রধান খাবার এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড পানীয় বিবেচনা করে প্রতি ব্যক্তি প্রতি গড় ব্যয় প্রায় 540 পেসো; যাইহোক, যখন দামগুলি উপস্থিত হয়, সেগুলি আলাদা হতে পারে।
অপেরা বারটি বর্তমানে কোথায়?
এলএ অপেরা বার রেস্তোঁরাটি মেক্সিকো সিটির মেয়রের অফিস কুউহটমোক কলোনিয়া সেন্ট্রো Hist তিহাসিক 10 ই মে অ্যাভিনিউ নম্বর 10 এ অবস্থিত।
অপেরাটি সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দুপুর ১১ টা ৪০ মিনিটে রাত ১১ টা থেকে শুরু হয়; গুগল ম্যাপস দ্বারা ভাগ করা তথ্য অনুসারে রবিবার তারা বিকেল: 00 টা ৪০ মিনিটে বন্ধ হয়ে যায়।