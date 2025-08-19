You are Here
অফকম দ্বারা প্রত্যাখ্যানিত 14,000 এরও বেশি প্রেমের দ্বীপের অভিযোগ
News

অফকম দ্বারা প্রত্যাখ্যানিত 14,000 এরও বেশি প্রেমের দ্বীপের অভিযোগ

লাভ আইল্যান্ডের সর্বশেষ সিরিজ সম্পর্কে ১৪,০০০ এরও বেশি অভিযোগ অফকম দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, এতে কিছু প্রতিযোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ও উদ্বেগ উত্থাপন সম্পর্কিত কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অফকম আইটিভি রিয়েলিটি সিরিজ সম্পর্কে 14,167 অভিযোগ পেয়েছে, 24 টি স্পিন-অফ শো লাভ আইল্যান্ড: অদেখা বিটস সহ 24 জুলাই সর্বাধিক সংখ্যক অভিযোগ আসছে, এতে প্রতিযোগী শাকিরা খানের প্রতি বুলিং আচরণের অভিযোগের সাথে 3,549 অভিযোগ দেখা গেছে।

খানের আরও অভিযোগ করা, পাশাপাশি সহকর্মী প্রতিযোগী টনি লাইটস, ইয়াসমিন পেটেট, মেগ মুর এবং হেলেনা ফোর্ড সম্পর্কিত অন্যান্য অভিযোগ, সিরিজ জুড়ে প্রতিযোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ, এবং মুরের প্রতি দেজন নোয়েল-উইলিয়ামসের আচরণ।

আইটিভি লোগো
আইটিভি রিয়েলিটি শোয়ের 12 তম সহ সর্বশেষ সিরিজ (লিন ক্যামেরন/পিএ)

ভিলা থেকে ফেলে দেওয়ার পরে প্রতিযোগী মেগান ফোর্ট ক্লার্ককে প্রোগ্রামটিতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে শোয়ের প্রযোজকরা আরও অভিযোগ করা হয়েছিল এবং অভিযোগ করা জাতি এবং লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছিল।

অফকমের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “আমরা এই সিরিজটি লাভ আইল্যান্ডের বিষয়ে আমরা যে অভিযোগ পেয়েছি তা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করেছি।

“আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি যে আবেগগতভাবে চার্জযুক্ত বা সংঘাতমূলক দৃশ্যগুলি কিছু দর্শকদের বিরক্ত করতে পারে। তবে, আমাদের দৃষ্টিতে, ভিলায় নেতিবাচক আচরণকে ইতিবাচক আলোকে দেখানো হয়নি, এবং প্রতিযোগীদের একে অপরের পক্ষে সমর্থন বা ক্ষমা চাওয়া দেখা গেছে।

“আমরা এটিও বিবেচনায় নিয়েছি যে এই রিয়েলিটি শোয়ের ফর্ম্যাটটি সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং দর্শকরা সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব পরীক্ষা করার কারণে উচ্চ ও নিম্নচাপগুলি দেখার আশা করবে।”

লাভ আইল্যান্ডের দ্বাদশ সিরিজটি 9 ই জুন থেকে 4 আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল এবং লাইটস এবং ক্যাচ মার্সার জিতেছিলেন, এবং খান এবং হ্যারি কুকসলে রানার্সআপ হিসাবে শেষ করেছেন।

শোটি মায়া জামা উপস্থাপন করেছেন এবং দেখেন প্রতিযোগীরা প্রেম খুঁজে পেতে এবং 50,000 ডলার পুরষ্কারের পাত্র জয়ের প্রয়াসে শোয়ের ভিলায় প্রবেশ করে।

পূর্ববর্তী লাভ আইল্যান্ডের বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে ইকিন-সু কালাকুলোগলু এবং ডেভিড স্যানক্লিমেন্টি, জ্যাক ফিনচাম এবং ড্যানি ডায়ার এবং কেম সিটিনয় এবং অ্যাম্বার ডেভিস, যারা এর পর থেকে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

যে দম্পতিরা জিততে না পেরেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন অলিভিয়া বাকল্যান্ড এবং অ্যালেক্স বোয়েন, মলি-মায়ে হেগ এবং টমি ফিউরি এবং দামি হোপ এবং ইন্ডিয়াহ পোলাক

আইটিভি অভিযোগগুলিতে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।