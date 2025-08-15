অফসেট বলছে কোয়াভোর সাথে একটি যৌথ অ্যালবাম ‘সম্ভব’

অফসেট বলেছে যে এটি সম্ভব যে তিনি এবং কোয়াভো একটি যৌথ অ্যালবামের জন্য পুনরায় একত্রিত হতে পারেন।
অ্যাপল মিউজিক সম্পর্কে ইব্রোর সাথে কথা বলার সময়, অফসেটটি আবারও কোয়াভোর সাথে বুথে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিল, কমপক্ষে মিগোসের তৃতীয় সদস্য টেকঅফকে শ্রদ্ধা জানাতে।
আটলান্টা র্যাপার বলেছিলেন: “এটি সম্ভব। যদিও এ সম্পর্কে কোনও কথোপকথন, তবে এটি সম্ভব। প্রথমত, আমরা কেবল একে অপরের সাথে চেক ইন করছি এবং একে অপরের জগতগুলি দেখুন: ‘আপনি ভাল?'”
অফসেট তখন নিজের এবং কোয়াভোর মধ্যে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছিল: “আমি কিছু পরিস্থিতি ঘটানোর জন্য আমি যে কাজগুলি করেছি তা আমি গ্রহণ করেছি – আমাকে করতে হয়েছিল। তবে প্রথমে আমি করিনি। আমি কঠোরভাবে অভিনয় করার চেষ্টা করছিলাম এবং আমি প্রথমে যেভাবে কাজ করেছি তা আমি ভুল করে দিয়েছিলাম, আমি ভুল হয়ে গিয়েছিলাম।
অফসেট সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যে নিজের এবং কোয়াভোর মধ্যে জিনিসগুলি তারা কিছু সময়ের মধ্যে সেরা ছিল।
কথা বলছি ব্রুকলিনে সন্ধ্যা 7 টাপ্রাক্তন মিগোস র্যাপার বলেছিলেন: “এটি ইন্টারনেট কিছু পুরানো বিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, তবে আমাদের সাথে এটি সে সম্পর্কে নয় We আমরা দিনের শেষে, দিনে একে অপরের দিকে হোলাকে হোলা করতে চাই। দিনের শেষে পরিবার, আপনি আপনার পরিবারের সাথে কিছুটা সময় নিয়ে যাচ্ছেন।
“সেদিন, একটি এন-জিজিএ তার সাথে ফিনা খেলেন না, বা একটি এন-জিজিএ আমার সাথে ফিনা খেলেন না।”
গত কয়েক বছর ধরে, গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে দুটি র্যাপার আর এনবিএ খেলায় একে অপরের থেকে দূরে বসে তাদের সাথে আর এগিয়ে চলেছে না।
এটি আরও গুজব ছিল যে উভয় র্যাপার গ্র্যামি পুরষ্কারে লড়াইয়ের ব্যাকস্টেজে উঠেছিল, যদিও অফসেট খুব শীঘ্রই গুজবগুলি অস্বীকার করেছিল এবং টুইটারে লিখেছিল: “আমার ভাই ইয়াল এন-জিজিএএসের সাথে লড়াইয়ের মতো দেখতে টিএফ দেখতে পাগল।”
এই জুটিটি পরে “হোটেল লবি” এবং “খারাপ এবং বাউজি” এর একটি মেডলে দিয়ে 2023 বিইটি পুরষ্কারে টেকঅফকে সম্মান জানাতে পুনরায় মিলিত হয়েছিল।