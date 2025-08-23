You are Here
অফারটিতে পুরষ্কারের অর্থ এবং পয়েন্টগুলি সম্পর্কে আপনাকে যা জানা দরকার
অফারটিতে পুরষ্কারের অর্থ এবং পয়েন্টগুলি সম্পর্কে আপনাকে যা জানা দরকার

ইউএস ওপেন 2025 এর মোট পুরষ্কার পুলটি 90,000,000 ডলার।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেনকা এবং জ্যানিক সিনার ফ্লাশিং মেডোসে ফিরে আসবেন তাদের শিরোপা রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যা উভয় বিভাগের র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে একটি রোমাঞ্চকর দৌড় দেখতে পাবে।

কার্লোস আলকারাজ শীর্ষ স্থানের জন্য আগ্রহী, যখন 24 বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচ উইম্বলডনের পরে তার প্রথম ইভেন্টটি খেলতে চলেছেন। ডাব্লুটিএ বিভাগটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় র‌্যাঙ্কড কোকো গাফ এবং আইজিএ সোয়েটেক সহ বড় নাম দিয়ে ভরা।

মিররা আন্দ্রেভা, জেসিকা পেগুলা এবং এলেনা রাইবাকিনা এমন একটি মাঠের অন্যান্য প্রিয় প্রিয়, যেখানে বেশ কয়েকটি তারকা শিরোপা অর্জনের যোগ্য।

ইউএস ওপেন 2025 মোট পুরষ্কার পুলের সাথে $ 90,000,000 (প্রায় 752 কোটি টাকা) সহ একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে, 2024 সালে প্রদত্ত $ 75 মিলিয়ন (প্রায় 627 কোটি) থেকে 20% বৃদ্ধি চিহ্নিত করে।

নিউইয়র্কের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নরা প্রত্যেকে $ 5,000,000 (প্রায় 41.7 কোটি টাকা) পাবে, যা গত বছর সিনার এবং সাবালেনকা দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণের চেয়ে 38.89% বেশি।

রানার-আপ ২০২৪ সালের তুলনায় ৩৮.৮৯% বৃদ্ধি উপলক্ষে $ ২,৫০০,০০০ ডলার (প্রায় 20.8 কোটি টাকা) পাবেন। প্রথম রাউন্ডের অংশগ্রহণকারীদের গ্যারান্টিযুক্ত $ 110,000 (মোটামুটি 91.6 লক্ষ টাকা), আগের সংস্করণে 10% বৃদ্ধি।

অন্যদিকে, বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডে নির্মূল করা খেলোয়াড়রা $ 27,500 (প্রায় 22.9 লক্ষ টাকা) উপার্জন করবে, এটি একই 10% বৃদ্ধি। ২০১৫ সাল থেকে, সামগ্রিক পুরষ্কারের অর্থ 113% বৃদ্ধি পেয়েছে ($ 42,253,400 ডলার থেকে), নিশ্চিত করে যে প্রতিটি মূল ড্র রাউন্ডটি এখন কমপক্ষে একটি ছয়-চিত্রের পরিশোধের প্রস্তাব দেয়।

সিঙ্গেলগুলিতে ইউএস ওপেন 2025 এর জন্য পুরষ্কারের অর্থ ভাঙ্গন কী এবং বিজয়ী কত উপার্জন করবে?

গোলপুরষ্কার অর্থ ($ মার্কিন ডলার)পুরষ্কার অর্থ (€ ইউর)
চ্যাম্পিয়ন$ 5,000,000€ 4,350,000
চূড়ান্তবাদী$ 2,500,0006 2,175,000
সেমিফাইনালিস্ট$ 1,260,000€ 1,096,200
কোয়ার্টার ফাইনাল60 660,000€ 574,200
16 রাউন্ড$ 400,0008 348,000
32 রাউন্ড7 237,0006 206,190
64 এর রাউন্ড4 154,0006 133,980
128 এর রাউন্ড$ 110,000€ 95,700
প্রশ্ন 3$ 57,200€ 49,764
প্রশ্ন 241,800€ 36,366
প্রশ্ন 127,500€ 23,925

ডাবলসে ইউএস ওপেন 2025 এর জন্য পুরষ্কারের অর্থ ভাঙ্গন কী এবং বিজয়ী কত উপার্জন করবে?

গোলপুরষ্কার অর্থ ($ মার্কিন ডলার)পুরষ্কার অর্থ (€ ইউর)
চ্যাম্পিয়ন$ 1,000,00060 870,000
চূড়ান্তবাদী$ 500,000€ 435,000
সেমিফাইনালিস্ট$ 250,0002 217,500
কোয়ার্টার ফাইনাল$ 125,0008 108,750
R16$ 75,000€ 65,250
আর 32$ 45,000€ 39,150
R128000 30,00026,100

একক এবং ডাবলসের পয়েন্ট বিতরণ কী?

ঘটনাবিজয়ীরানার আপএসএফকিউএফR16আর 32R64R128
পুরুষদের একক200013008004002001005010
পুরুষদের ডাবলস20001200720360180900এন/এ
মহিলাদের একক200013007804302401307010
মহিলাদের ডাবলস2000130078043024013010এন/এ

ইউএস ওপেন 2025 কখন হবে?

ইউএস ওপেন 2025 25 আগস্ট থেকে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের ইউএসটিএ বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

ইউএস ওপেন 2025 এর মোট পুরষ্কার পুলটি কত?

ইউএস ওপেন 2025 এর মোট পুরষ্কার পুলটি 90,000,000 ডলার।

ইউএস ওপেন 2025 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?

ইউএস ওপেন 2025 স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ভারতে লাইভ টেলিকাস্ট হবে এবং জিওহোটস্টারের মাধ্যমে প্রবাহিত হবে।

যুক্তরাজ্যের ভক্তরা স্কাই স্পোর্টস টেনিস, স্কাই স্পোর্টস+ অ্যাপ্লিকেশন বা এখন একটি টিভি স্পোর্টস পাস সহ স্ট্রিম দেখতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কভারেজটি ইএসপিএন প্ল্যাটফর্মগুলিতে থাকবে – এসপিএন 2, ইএসপিএনইউজ এবং ইএসপিএন+ সমস্ত রাউন্ড জুড়ে।

কোন শহরটি ইউএস ওপেন 2025 হোস্ট করবে?

2025 ইউএস ওপেন 1978 সাল থেকে হোস্ট সিটি নিউইয়র্ক দ্বারা হোস্ট করা হবে।

