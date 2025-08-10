অফিসাররা নিষ্ঠুর হামলায় নিহত হওয়ার পরে পুলিশ আর 300 000 পুরষ্কার দেয়

দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ সার্ভিস (এসএপিএস) গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিন পুলিশ কর্মকর্তার খুনের সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের দখলের দিকে পরিচালিত করে এমন কোনও তথ্যের জন্য R300 000 এর পুরষ্কার দিচ্ছে।
এই ঘটনাগুলি দেশে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা চলমান এবং মারাত্মক হুমকির কথা তুলে ধরে।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির ব্যবসায়িক ডাকাতির জন্য বিচারের অপেক্ষায় থাকা বন্দী জাবুলানি ময়োকে রুডপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে কারাগারে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের নিরস্ত্র ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। পুলিশ গাড়িতে নিয়ে যাওয়া মায়ো পালাতে পেরেছিলেন, গাড়িটি চুরি করে এবং অপরাধের দৃশ্য থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ত্যাগ করেছিলেন।
জাতীয় পুলিশ কমিশনার, জেনারেল ফ্যানি ম্যাসেমোলা, খুন হওয়া কর্মকর্তাদের পরিবারকে পরিদর্শন করেছেন এবং আইনের শাসন ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর সরাসরি হামলা হিসাবে এই হামলার নিন্দা করেছেন।
ম্যাসেমোলা তাদের দায়িত্ব পালনের সময় পুলিশ কর্মকর্তাদের মুখোমুখি ক্রমবর্ধমান বিপদগুলি তুলে ধরেছিল, বিশেষত সহিংস অপরাধমূলক হামলার বর্তমান আবহাওয়ায়।
সিন্টওয়া এবং ম্যাসেনিয়ে হত্যাকাণ্ড দেশে পুলিশের প্রাণহানির এক ঝামেলার প্রবণতার অংশ। ২০২৫ সালের অর্থবছরের শুরুর পর থেকে ছয় পুলিশ অফিসার অপরাধী হামলা ও আক্রমণে নিহত হয়েছেন।
আগের আর্থিক বছরে, ডিউটি লাইনে মোট ২ 27 জন কর্মকর্তা মারা গিয়েছিলেন। এই পরিসংখ্যানগুলি আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিফলিত করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য প্রতিদিন তাদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছে এমন পুলিশ আধিকারিকদের সুরক্ষা সম্পর্কে অ্যালার্ম বাড়ায়।
ম্যাসেমোলা পতিত কর্মকর্তাদের কেবল সংখ্যার চেয়ে বেশি বর্ণনা করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকে একজন পিতা -মাতা এবং একজন রুটিওয়ালা ছিলেন যার মৃত্যুর ফলে পরিবারগুলি বিধ্বস্ত হয়েছিল। তিনি জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ অফিসাররা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাও তিনি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে অপরাধীরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে আক্রমণ করার সময় দেশটি নীরব থাকার সামর্থ্য রাখে না।
“আমরা অপরাধীদের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনুমতি দিতে পারি না। আমি সমস্ত পুলিশ অফিসারকে সজাগ থাকার জন্য, তাদের সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য এবং এই অপরাধীদের থেকে তারা এক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই,” ম্যাসেমোলা বলেছিলেন।
“পরিস্থিতি যখন অনুমতি দেয় তখন আমাদের অবশ্যই যথাযথভাবে কাজ করতে হবে এবং হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে আনুপাতিক শক্তি ব্যবহার করার কথা মনে রাখবেন।”
সিন্টওয়া এবং ম্যাসেনিয়ে হত্যাকাণ্ডের তদন্তের তদন্ত হকস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এবং পুলিশ জনসাধারণকে সহায়তার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং নিকটবর্তী ফিলিং স্টেশন থেকে সাক্ষী অ্যাকাউন্ট সহ ঘটনাস্থলে জড়ো হওয়া প্রমাণগুলি হামলার বিবরণ একসাথে টুকরো টুকরো করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
মায়োকে খুঁজে বের করার জন্য একটি বহু -বিভাগীয় দলও গঠন করা হয়েছে, যিনি এই রানটিতে রয়েছেন। ট্রান্সপোর্টের সময় ময়ো সঠিকভাবে সংযত ছিল কিনা তা নিয়ে পুলিশ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, কারণ প্রোটোকল হুকুম দেয় যে বিচারক বন্দীদের অপেক্ষায় থাকা সকলেই হাতকড়া দেওয়া হবে।
ময়োর অবস্থান সম্পর্কে তথ্যের জন্য আর 150,000 পুরষ্কার ছাড়াও, এসএপিএস যে কোনও নেতৃত্বের জন্য আরও একটি আর 150,000 অফার দিচ্ছে যা সার্জেন্ট লরেন্স মটশওয়েনিকে হত্যার জন্য দায়ী অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারে, যিনি শোম্যানসডালে ব্যবসায়িক চুরির প্রতিক্রিয়া চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
পুলিশ হত্যার বৃদ্ধি আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য আরও ভাল সুরক্ষা এবং আরও সংস্থানগুলির আহ্বান জানিয়েছে।
এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি পুলিশ প্রতিদিন যে বিপদগুলির মুখোমুখি হয় তার এক স্মরণীয় স্মৃতি এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অব্যাহত সজাগতার প্রয়োজনীয়তা।
এসএপিএস এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ীদের সন্ধান করার জন্য তার ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এটি নিশ্চিত করে যে পতিত কর্মকর্তা এবং তাদের শোকপ্রাপ্ত পরিবারগুলির জন্য ন্যায়বিচার দেওয়া হয়।