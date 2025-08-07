You are Here
অফিস স্পিন-অফের জন্য প্রথম ট্রেলারটি কোনও হোম রান নয়
অফিস স্পিন-অফের জন্য প্রথম ট্রেলারটি কোনও হোম রান নয়






https://www.youtube.com/watch?v=c5v4ljjkvuu

যখন এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে “অফিস” তার প্রথম বড় স্পিন অফ পাবে, তখন গ্রেগ ড্যানিয়েলসের প্রিয় সিটকমের প্রচুর ভক্ত সম্ভবত তাদের চোখ ঘুরিয়েছিলেন। যদিও “দ্য অফিস” নিজেই রিকি গ্রাভাইস দ্বারা নির্মিত এবং অভিনীত একই নামের ব্রিটিশ সিরিজের একটি রিমেক ছিল (স্টিভ ক্যারেল একটি মিড-লেভেল পেপার কোম্পানির ম্যানেজার মাইকেল স্কটের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন, মার্কিন সংস্করণের জন্য), এটি এখনও কিছুটা জারিং করছে, আপনি জানেন, আমরা আবার এটি করছি। “এটি” দ্বারা, আমি এমন একটি জায়গা সম্পর্কে একটি মকুমেন্টারি টিভি সিরিজ বলতে চাইছি যা অফিসে নিজেই কোনও আকারে বা ফর্ম সেট করে কাগজ বিক্রি করে। আমরা যদিও “কাগজ” পাচ্ছি, এবং প্রথম ট্রেলারটি … বিশেষভাবে উত্সাহজনক নয়।

মোটামুটিভাবে কীভাবে দুই মিনিটের পূর্বরূপ চলে যায় তা এখানে। আমরা শিখেছি যে এনারভেট নামক একটি সংস্থা কাগজের পণ্যগুলির জন্য দায়ী যা বেশিরভাগ টয়লেটগুলির আশেপাশে থাকে তবে এটি এছাড়াও টলেডো ট্রুথ টেলারের মালিক, একটি ছোট মধ্য-পশ্চিমা সংবাদপত্র যা স্পষ্টতই খারাপ জায়গায় (রূপক এবং আক্ষরিক অর্থে উভয়ই, যেমন আমরা কেউ এটিকে পাখি-কেজের আস্তরণ হিসাবে ব্যবহার করছি)। ডোমনাল গ্লিসনের নেড সাম্পসন যখন কাগজের নতুন সম্পাদক-ইন-চিফ হিসাবে উপস্থিত হন, তখন এটি স্পষ্ট যে তিনি তাঁর কাজটি তার জন্য কেটে ফেলেছেন; যখন তিনি কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করেন যে তারা আগে পেশাগতভাবে লিখেছেন কিনা, তখন একজন বলেছেন যে তিনি পাঠ্যের উপরে একটি গ্রুপ চ্যাটের অংশ এবং অন্য একজন বলেছিলেন যে তিনি একটি “টুইট” লিখেছেন।

বেশিরভাগ লোকের মতো, আমি “অফিস” উপভোগ করি এবং “অফিস” এর বেশিরভাগ অনুরাগীর মতো আমি এই স্পিন অফ সম্পর্কে কিছুটা উদ্বিগ্ন। ট্রেলারটি, যা আমাকে এত বেশি হাসায় না, খুব বেশি আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে না। আপনি কি জানেন, যদিও? এটা ঠিক আছে, কারণ “অফিস” এর প্রথম মরসুম ধরণের দুর্গন্ধ, তাই “দ্য পেপার” এর প্রথম মরসুমটি সম্ভবত এই শরত্কালে ময়ূরের উপর নেমে গেলে সম্ভবত কিছুটা অবাস্তব প্রাপ্য।

অফিসের পাদদেশ খুঁজে পাওয়ার জন্য সময় প্রয়োজন, তাই সম্ভবত আমাদের কাগজটিকে একটি সুযোগ দেওয়া উচিত


কাগজে নেডকে একটি গল্প উপস্থাপন করে সাবরিনা ইমপ্যাকিয়াতরের চরিত্র
ময়ূর

আপনি যদি “অফিস” এর প্রথম মরসুমটি মনে না করেন তবে এটি ভাল, হতে পারে সেরা জন্য। শোটির পাইলটটি মূলত ব্রিটিশ “অফিস” এর পাইলটের শট-শট রিমেক, যা নিজেই এবং নিজের মধ্যে একটি বিস্ময়কর পদক্ষেপ। এবং উদ্বোধনী মরসুমটি “ডাইভারসিটি ডে” (যা স্টিভ ক্যারেলের মাইকেল স্কট এবং তার হাস্যকরতার সামনে এবং কেন্দ্রকে) এর মতো পর্বগুলি সহ কিছু বাষ্প তুলে ধরেছে, এটি অবশ্যই “দ্য অফিস” এর দ্বিতীয় আউটিংয়ের তুলনায় এটি একটি দুর্বল মরসুম যা বেশ অসাধারণ। ২০০৫ সালে যখন “দ্য অফিস” মধ্য-মৌসুমের প্রতিস্থাপন হিসাবে প্রিমিয়ার হয়েছিল তখন কেউ কেউ ভাবেনি যে এটি তার প্রজন্মের অন্যতম বৃহত্তম টিভি সংবেদন হয়ে উঠবে-সুতরাং, আমাদের কি “কাগজ” একই সুযোগ দেওয়া উচিত?

হতে পারে! এটি কোনও সহজ উত্তর নয়। একদিকে, “দ্য পেপার” আবার গ্রেগ ড্যানিয়েলস দ্বারা তদারকি করা হচ্ছে, এবং অভিনেতাদের মধ্যে ডোমনাল গ্লিসন, সাব্রিনা ইমপ্যাকিয়াতোর (“দ্য হোয়াইট লোটাস”), স্ট্যান্ড-আপ কৌতুক অভিনেতা অ্যালেক্স এডেলম্যান, রামোনা ইয়ং (“কখনও আমার কখনও নেই”) এবং এমনকি অস্কার নুয়েজকে “ওএসসিআরএইজে” ওএসসিআরএইজেজের মতো তার ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে, কেউ করেছেন জিজ্ঞাসা এর জন্য, বা এটি কি কেবল “দ্য অফিস” এর জন্য নস্টালজিয়া এবং অবশিষ্ট স্নেহে নগদ করার জন্য কেবল একটি ক্র্যাভেন প্রচেষ্টা (যা সম্ভবত আমি এটি লিখতে চাইলে টিবিএসে প্রচারিত হচ্ছে)? আমি জানি না, সত্যই। আমি “দ্য পেপার” এর জন্য প্রথম ট্রেলারে বিক্রি করি নি তবে আমি এটিকে এখনও বার্ডকেজের জন্য আস্তরণ হিসাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নই (এবং কেবল আমি সত্যই পাখিদের ঘৃণা করি না – তারা ছায়াময়, দুঃখিত!)। “দ্য পেপার” তার প্রথম মরসুমে কিছু শুভেচ্ছার উপার্জনের সুযোগের দাবিদার, তবে একটি স্ট্রিমিং যুগে যেখানে শোগুলি অবিলম্বে জনপ্রিয় না হয়ে (বা তাই এটি মনে হয়) না হলে শোগুলি অক্ষত থাকে, আমাদের শিরোনামগুলি প্রিমিয়ার করার সময় কী বলে তা দেখতে হবে।

“দ্য পেপার” 4 ই সেপ্টেম্বর, 2025 -এ ময়ূরের উপর তার রান শুরু করে, যখন “অফিস” এখন ময়ূরের উপর প্রবাহিত হচ্ছে।



