অফেট শেডস কার্ডি বি এর নতুন সম্পর্ক

অফসেট নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস ওয়াইড রিসিভার স্টেফন ডিগসের সাথে কার্ডি বি এর নতুন সম্পর্কের শট নিয়েছে বলে মনে হয়।

একটি সাক্ষাত্কারে বসে জো বুদেন পডকাস্টপ্রাক্তন মিগোস র‌্যাপার দাবি করেছেন যে কোনও প্রাক্তন অংশীদার তাদের সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরে কখনও আপগ্রেড করেনি।

তিনি বলেছিলেন: “আমি যে কোনও কিছুই পেলাম না যে আমি উপরে চলে এসেছি, তাই আমার সেই অভিজ্ঞতা নেই I’m আমি হিমোথনি জোন্স। আমি যে প্রতিটি পরিস্থিতি দেখেছি তা এগিয়ে যায় এবং কাজ করে না … এটি অবৈধ সংস্করণের মতো, আমি কী বলতে চাইছি তা জানি না?

সেট আরও বলেছিলেন যে কার্ডি থেকে তার বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে গেলে তাঁর কখনও পুনরায় বিবাহ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না।

অফসেট আরও প্রকাশ করেছে যে তার নতুন অ্যালবামে কার্ডি থেকে তাঁর তীব্র বিচ্ছেদকে সম্বোধন করার কোনও পরিকল্পনা নেই: “শটস? আমি এটি করছি না। আমি জীবন পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে পারি, তবে আমি এটি করছি না। এটি করার উপায় নয় the

কার্ডি বি সম্প্রতি দাবি করেছেন যে তিনি যদি অফসেট থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন না করতেন তবে তিনি কারাগারে থাকবেন।

তিনি বলেছিলেন: “আমি মনে করি না লোকেরা বুঝতে পারে যে আমি কতটা ক্লান্ত ছিলাম … আমি মানসিকভাবে শুকিয়ে গিয়েছিলাম। খেতে পারছিলাম না – আমি ঘন ঘন মাথাব্যথা পাচ্ছিলাম। আমি আক্ষরিক অর্থে আমার মন হারাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) সুযোগগুলি দিয়েছি (তাকে) সুযোগের পরে।”

কার্ডি যোগ করেছেন: “আমি যদি সেখানে থাকতাম তবে আমি কারাগারে যাব।

অফসেট সম্প্রতি নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস প্রশস্ত রিসিভার, স্টেফন ডিগস এর সাথে এই দম্পতিদের একটি ইয়টে গরম এবং ভারী হতে দেখা যাওয়ার পরে কার্ডির নতুন সম্পর্কের জন্য কিছুটা ছায়া ছুঁড়েছিল।

একটি ক্লিপে, কার্ডিকে এনএফএল স্টারকে চমকে দেওয়ার মতো একটি সাঁতারের পোশাক ছাড়া আর কিছুই না পরাতে ডিগসে ঝাঁকুনি দেওয়া যেতে পারে।

অফসেট আচরণ দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় নি এবং সম্পর্কের বৈধতার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন: “গুড রোল আউট এন পিআর।”



