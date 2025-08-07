You are Here
অবজারভেটরি ｜ শহরের সর্বাধিক তাপমাত্রা দিনের বেলা প্রায় 33 ডিগ্রি
উচ্চ-উচ্চতা অ্যান্টিসাইক্লোন দক্ষিণ-পূর্ব চীনকে covering েকে রাখছে। এছাড়াও, উত্তর লুজনের নিকটবর্তী নিম্নচাপ অঞ্চল অঞ্চল এবং মধ্য ও উত্তর দক্ষিণ চীন সাগরে অস্থির আবহাওয়া সৃষ্টি করছে।

আজ, হংকংয়ের আবহাওয়া মোটামুটি রোদ। দিনের বেলা এটি গরম ছিল, শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 33 ডিগ্রি এবং নতুন অঞ্চলগুলিতে এক বা দুই ডিগ্রি বেশি ছিল। দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ -পশ্চিম বাতাসে মৃদুভাবে আলতোভাবে ফুঁকুন।

পরের দু’দিন অপেক্ষা করে, আবহাওয়া মোটামুটি রোদ এবং দিনটি গরম। পরের সপ্তাহের গোড়ার দিকে রোদ থাকবে এবং হঠাৎ কয়েকটা বৃষ্টি হবে।

