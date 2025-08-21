You are Here
অবদানকারী: আর্মেনিয়ানরা আজারবাইজানের সাথে লেনদেনের শান্তি চুক্তির চেয়ে বেশি প্রাপ্য

8 ই আগস্ট, হোয়াইট হাউস ত্রিপক্ষীয় হোস্ট করার সাথে সাথে একটি শান্তি সম্মতি স্বাক্ষরআর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এনটি, আমি লস অ্যাঞ্জেলেসের আর্মেনিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেছি। আমরা আমাদের ভিড়ের ঘরের কোণে একটি ল্যাপটপে সংবাদ সম্মেলনটি দেখতে বিরতি দিয়েছি। তাদের মুখগুলি – কৌতূহলী, সতর্ক এবং সংশয়ী – আর্মেনিয়ান প্রবাস জুড়ে একটি অনুভূতি মিরর করে: সন্দেহের দ্বারা স্বভাবের আশা, অবিশ্বাসের দ্বারা ছায়াযুক্ত গর্ব।

এই সংঘাতের শিকড়গুলি গভীরভাবে চলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পরে, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান আজারবাইজানের সীমানার মধ্যে একটি অঞ্চল নিয়ে নির্মম যুদ্ধ করেছিল তবে উভয় জাতির দ্বারা দাবি করা হয়েছে। আজারবাইজানীরা এটিকে নাগর্নো-কারাবাখ বলে; আর্মেনিয়ানরা এটিকে আর্টসখ বলে। বছরের পর বছর ধরে একটি যুদ্ধবিরতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে অঞ্চল, প্রশাসন এবং এই অঞ্চলের আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠীর জন্য স্ব-সংকল্পের অধিকারের উপর-মূল বিরোধগুলি সমাধান করা যায় না।

২০২০ সালে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তুরস্কের সমর্থিত এবং উন্নত অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত, আজারবাইজান বিতর্কিত অঞ্চলটির বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসন অর্থপূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করতে কিছুই করেনি। আর্মেনিয়ানদের পক্ষে এটি ছিল এক ধ্বংসাত্মক ক্ষতি – জমি, সুরক্ষা, বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক heritage তিহ্যের। আজারবাইজানের পক্ষে এটি একটি রাজনৈতিক এবং সামরিক বিজয় যা ক্ষমতার ভারসাম্যকে সরিয়ে নিয়েছিল।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে আজারবাইজান লাচিন করিডোরের একটি অবরোধ চালু করেছিল-নাগর্নো-কারাবাখ/আর্টসখকে আর্মেনিয়ার সাথে সংযুক্ত করার একমাত্র রাস্তা-ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা একটি অঞ্চলে এর আঁকড়ে ধরে। পরবর্তী 10 মাসের জন্য, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, খাবার এবং medicine ষধটি 120,000 আর্মেনিয়ানকে কেটে ফেলা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকগুলি শিশু এবং বয়স্ক। পরিবারগুলি রুটি রেশন করেছে। সার্জারি স্থগিত করা হয়েছিল। স্কুল বন্ধ।

আমি এই সময়টিতে এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছি এবং করিডোরের আর্মেনিয়ান প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলাম, যেখানে ট্রাকগুলির একটি নীরব কাফেলা রাস্তা পর্যন্ত দৃষ্টিতে প্রসারিত হয়েছিল – প্রত্যেকটি খাবার, medicine ষধ এবং বেসিক সরবরাহে বোঝা, প্রতিটি ড্রাইভার জেনে যে তাদের কখনই তাদের সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। হতাশা এবং অসহায়ত্বে বাতাস ভারী ছিল। অবরোধের সীমিত কভারেজে, বিচ্ছিন্ন আর্মেনিয়ানরা হুশযুক্ত সুরে কথা বলেছিল, তাদের মুখগুলি কয়েক মাসের ভয় এবং বঞ্চনা থেকে আঁকা। দ্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আজারবাইজানকে আদেশ দিয়েছে করিডোরটি আবার খুলতে, তবে বাকু এটিকে উপেক্ষা করে।

রাষ্ট্রপতি বিডেন আনুষ্ঠানিকভাবে আর্মেনিয়ান গণহত্যা স্বীকৃতি দিলে আমি গর্বিত হয়েছি – একটি নৈতিক মাইলফলক দশক ধরে ছাড়িয়ে যায়। তবে তাঁর প্রশাসন অবরোধের সময় আজারবাইজানকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এরপরে যা ঘটেছিল তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল: ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে নাগর্নো-কারাবাখ/আর্টসখের উপর আজারবাইজানের পূর্ণ-স্কেল সামরিক হামলা। এই আক্রমণটি মাত্র ২৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল তবে তাদের অঞ্চলগুলির পুরো জনসংখ্যা-ভার্চুয়াল জনগোষ্ঠীকে উড়ে গেছে- শতাব্দী প্রাচীন সম্প্রদায়গুলি প্রায় রাতারাতি খালি করা হয়েছিল, এবং পরিবারগুলি বাড়ি, ব্যবসা এবং উপাসনা স্থানগুলি রেখে গেছে, তারা কখনও ফিরে আসবে কিনা তা অনিশ্চিত।

আমি আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের শান্তি তৈরির প্রচেষ্টা দেখে দ্বন্দ্ব বোধ করেছি। একদিকে, আমি আমার দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর্মেনিয়ার সাথে দাঁড়াতে এবং বিশ্ব মঞ্চে আর্মেনিয়ান বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে পছন্দ করি। অন্যদিকে, এই মুহুর্তটি ফাঁকা বোধ করে। এবং আমার কাছে এটি একটি গভীর সমস্যা প্রতিফলিত করে: দক্ষিণ ককেশাসের প্রতি মার্কিন নীতির দীর্ঘকাল ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা এবং আগ্রাসকদের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছার অভাব রয়েছে, কোন পক্ষই ক্ষমতায় থাকুক না কেন। এবং ওয়াশিংটনে আর্মেনিয়ানদের খুব কম বন্ধু এবং দুর্বল উপস্থাপনা রয়েছে।

এই চুক্তিটি – বর্তমান প্রশাসনের আমাদের অনেক বিদেশী নীতিগুলির মতো – এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে লেনদেনমূলক। আর্মেনিয়া একটি উদীয়মান এআই হাবের সমর্থন সহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর মার্কিন সুরক্ষা আশ্বাস এবং সহযোগিতা অর্জন করে, যা এর পশ্চিমা ট্র্যাজেক্টোরিকে নোঙ্গর করে। আজারবাইজান আর্টসখের আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে তার ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ডি ফ্যাক্টো অনাক্রম্যতা নিয়ে দূরে চলে যান, পাশাপাশি অস্ত্র বিক্রয় এবং তুরস্কে একটি ট্রানজিট করিডোর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি ভূ -রাজনৈতিক ট্রফি পেয়েছে: তুরস্কের করিডোরের উপর ট্রাম্পের নাম, এই অঞ্চলে উত্তোলন এবং বাড়িতে বাজারে একটি আপাত কূটনৈতিক “জয়”।

তবে এই চুক্তিটি সম্পূর্ণ থেকে অনেক দূরে। এটি আর্টসখে বাস্তুচ্যুত আর্মেনিয়ানদের প্রত্যাবর্তনের অধিকারকে বাদ দেয়, আর্মেনিয়ানদের শহর, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসায়ের ধ্বংসকে উপেক্ষা করে, আর্টসখের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য সংরক্ষণের কোনও প্রতিশ্রুতি দেয় না এবং যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কিছুই বলে না। আর্মেনিয়ান ডায়াস্পোরায় অনেকের কাছে এগুলি সুস্পষ্ট এবং অগ্রহণযোগ্য বাদ দেওয়া।

কাগজে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সদ্য নামযুক্ত ট্রাম্প রুট, আজারবাইজান থেকে তুরস্কের লিঙ্কটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি নিরপেক্ষ, সমবায় রুট হিসাবে বিল দেওয়া হয়েছে, এটি আর্মেনিয়ার সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। করিডোরটি আর্মেনিয়ার দক্ষিণ সিউনিক প্রদেশের মধ্য দিয়ে চলবে – এটি ইরানের একমাত্র সরাসরি জমি লিঙ্ক – এবং ইয়েরেভানের নিজস্ব সীমানা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় লাইফলাইনে নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার ক্ষমতা দুর্বল করতে পারে।

সর্বোপরি, 8 আগস্ট চুক্তিটি এই অঞ্চলের দ্বন্দ্বের বাস্তব সমাধানের জন্য একটি পাতলা আশা সরবরাহ করে। যদি পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয় তবে এটি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য আরও স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ আর্মেনিয়া তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে। এই চুক্তিটি নিশ্চিত করা যে এই চুক্তিটি পুনর্গঠন, জবাবদিহিতা এবং স্থায়ী সুরক্ষায় মার্কিন বিনিয়োগের ফলন দেয়, এটি একটি ফটো অপের চেয়ে আরও কিছু।

এমনকি অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত চুক্তিগুলি খোলার তৈরি করতে পারে। আর্মেনিয়ার পাইভট ওয়েস্ট, যা এই চুক্তিটি আন্ডারলাইন করে, ঝুঁকি বহন করে, তবে এটি শক্তিশালী সুরক্ষা অংশীদারিত্ব, অর্থনৈতিক পুনর্নবীকরণ এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের সম্ভাবনাও সরবরাহ করে, যদি সেই সুবিধাগুলি যারা যুদ্ধ এবং অবরোধ সহ্য করেছেন এমন লোকদের কাছে পৌঁছে যায়, কেবল এই কাগজপত্রগুলিতে স্বাক্ষরকারী নেতারা নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আর্মেনিয়া প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ, পর্যটন এবং রিটার্নিং ডায়াস্পোরার প্রতিভা দ্বারা চালিত একটি আশ্চর্যজনক অর্থনৈতিক গতি দেখেছে। এই ভঙ্গুর গতিবেগটি পরবর্তী কী হবে তার উপর নির্ভর করে শক্তিশালী বা বিভ্রান্ত হতে পারে।

আমি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে শান্তি চুক্তিগুলি অনুসরণ করার জন্য সম্মান করি – সর্বত্র নেতাদের শান্তি তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে তৈরি করা উচিত। ৮ ই আগস্ট আর্মেনিয়ান আমেরিকান শিক্ষার্থীদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, যারা তাদের বাবা -মা এবং দাদা -দাদিদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যথা বহন করে, প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি বা লেনদেনের চুক্তির চেয়ে বেশি প্রাপ্য। তারা ন্যায়বিচার এবং তাদের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমির জন্য আরও ভাল ভবিষ্যতের কল্পনা করার স্বাধীনতার প্রাপ্য। শেষ পর্যন্ত, আমরা সকলেই ভাগ করে নেওয়ার আশা করি।

জিরায়ার রেটভোসিয়ান বিডেন প্রশাসনে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

