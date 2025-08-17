অবদানকারী: এটি আবার তিমি সংরক্ষণ করার সময় এসেছে

সম্প্রতি মন্টেরে বেতে একটি কেল্প বনে ডাইভিং করে, আমি একটি টব্বাই 200 পাউন্ড হারবার সিলটি একটি সহকর্মী ডুবুরি অনুসরণ করে দেখেছি, তার ফ্লিপারগুলিতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ডুবুরি, একজন স্নাতক শিক্ষার্থী, সমুদ্রের তল থেকে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করতে স্পঞ্জগুলি ব্যবহার করছিলেন। কৌতূহলী সীল, তিনি আমাকে বলেছিলেন, উপদ্রব হতে পারে। যখন সে তার স্পঞ্জগুলি ব্যাগ করে এবং সেগুলি তার সংগ্রহের জালে রাখে, তারা মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কামড় দেয়, ব্যাগগুলি খোঁচা দেয় এবং তার নমুনাগুলি নষ্ট করে দেয়।
সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সুরক্ষা আইনের অধীনে, সিল এবং ডলফিনগুলিতে 50 গজেরও বেশি কাছাকাছি আসা হয়রানি হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে তারা আপনাকে হয়রান করতে পারে, যা আমরা আমাদের চারপাশের বিশ্বকে কীভাবে দেখি তার পূর্বের মারাত্মক তিমি এবং সিল শিকারের শতাব্দীর শতাব্দীকে কেবল ন্যায্য বলে মনে হয়।
এই শিফটটি ১৯৯৯ সালে এই বছরটি ধরে নিয়েছিল, এক বিশাল তেল ছড়িয়ে পড়া সান্তা বার্বারা উপকূলরেখা এবং ক্লিভল্যান্ডের কুয়াহোগা নদীকে আবদ্ধ করে আগুন ধরেছিল। এই দুটি ঘটনা ১৯ 1970০ সালে প্রথম পৃথিবী দিবস এবং ১৯ 1971১ সালে আমেরিকার শেষ তিমি স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছিল। পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করা এবং প্রান্তরে ও বন্যজীবনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা দ্রুত একটি বিক্ষোভ ইস্যু থেকে একটি সামাজিক নৈতিকতায় চলে গেছে কারণ আমেরিকার কীস্টোন পরিবেশগত আইন একই সময়ে একটি ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের দ্বারা লিখিত হয়েছিল এবং একটি প্রজাতন্ত্রের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
এই আইনগুলির মধ্যে রয়েছে জাতীয় পরিবেশ নীতি আইন (১৯69৯), ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট (১৯ 1970০), দ্য ক্লিন ওয়াটার অ্যাক্ট (১৯ 197২) এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সুরক্ষা আইন (১৯ 197২), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নয়, হুমকি দেওয়া নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর সায়ারে মার্কিন নাগরিকদের দ্বারা হত্যা বা ক্যাপচারের চেয়ে বিপন্ন প্রজাতি আইন (1973) এর চেয়ে আরও বেশি এগিয়ে যায়।
এই সমস্ত “সবুজ” আইন এবং আরও অনেক কিছু ট্রাম্প প্রশাসন, এর কংগ্রেসনাল মাইনস এবং তেল ও গ্যাস শিল্প সহ পরিবেশগত সুরক্ষার দীর্ঘকালীন কর্পোরেট বিরোধীদের দ্বারা আক্রমণ চলছে। বিপন্ন প্রজাতি আইন এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সুরক্ষা আইনকে দুর্বল করার জন্য রিপাবলিকানদের অস্বাভাবিক যুক্তি হ’ল এই আইনটি বন্যজীবন জনগোষ্ঠী পুনর্নির্মাণে এত ভাল কাজ করেছে যে প্রকৃতি এবং মানব উদ্যোগের মধ্যে আরও ভাল ভারসাম্যের জন্য বিধিগুলি আলগা করার সময় এসেছে। যখন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জনগোষ্ঠীর কথা আসে তখন সেই ভিত্তি ভুল।
২২ শে জুলাই, একটি হাউস প্রাকৃতিক সম্পদ উপকমিটি সভায়, রিপাবলিকান রেপ। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, তার প্রস্তাবটি ফেডারেল সরকারের “ঘটনামূলক গ্রহণের” বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করবে, তিমি, ডলফিনস এবং সিলসকে তেল অনুসন্ধান, জাহাজ এবং নৌকা ধর্মঘট থেকে সোনিক বিস্ফোরণ দ্বারা বা ফিশিং গিয়ারে দুর্ঘটনাজনিত ক্যাচ (বাইক্যাচ নামেও পরিচিত) হিসাবে ডুবে গেছে। বেগিচ অভিযোগ করলেন যে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সুরক্ষা “শক্তি বিকাশ, বন্দর নির্মাণ এবং এমনকি ফিশারি অপারেশনগুলির মতো প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলিতে” হস্তক্ষেপ করে।
হাউস রিসোর্স কমিটির র্যাঙ্কিং সদস্য রেপ।
এটি সত্য যে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী আইন বিভিন্নভাবে সাফল্য পেয়েছে। এর উত্তরণ থেকে, কোনও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিলুপ্ত হয়নি এবং কিছু প্রজাতি নাটকীয়ভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে। উত্তর হাতির সিলগুলির সংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়ার সৈকতে স্থানান্তরিত করে সাথিতে এবং মোল্ট 1972 সালে 10,000 থেকে বেড়ে আজ প্রায় 125,000 এ উন্নীত হয়েছে। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সুরক্ষা আইন আইন হয়ে উঠলে পশ্চিম উপকূলে প্রায় 11,000 ধূসর তিমি ছিল; ২০১ 2016 সালের মধ্যে জনসংখ্যা ২ 27,০০০ এ পৌঁছেছে।
তবে সমস্ত প্রজাতি সমৃদ্ধ হয়নি। Ically তিহাসিকভাবে পূর্ব সমুদ্রের তীর থেকে প্রায় 20,000 উত্তর আটলান্টিক ডান তিমি ছিল। তারা তাদের নাম পেয়েছিল কারণ তারা হার্পুনের জন্য “ডান” তিমি ছিল – তাদের দেহগুলি হত্যার পরে সহজ পুনরুদ্ধারের জন্য ভাসছিল। 1972 সালে তারা আনুমানিক 350 জন ব্যক্তির কাছে ছিল। ফেডারেল আইনী সুরক্ষার অর্ধ শতাব্দীরও বেশি পরে, জনসংখ্যা অনুমান করা হয় 370। তারা জাহাজ স্ট্রাইক থেকে উচ্চ মৃত্যুর হার, ফিশিং গিয়ারে জড়িয়ে থাকা এবং অন্যান্য কারণগুলি সহ শব্দ দূষণ এবং উষ্ণায়নের সমুদ্রের শিকার খুঁজে পেতে আরও বেশি অসুবিধা সহ উচ্চ মৃত্যুর হার ভোগ করতে থাকে।
ফ্লোরিডার বাইরে, নৌকা ধর্মঘট এবং অ্যালগাল দূষণের সংমিশ্রণটি প্রায় 8,000-10,000 ম্যানেটেসকে হুমকি দেয়। জনসংখ্যার পুনরুদ্ধার (প্রায় থেকে 1979 সালে 1000) 2017 সালে তাদের বিপন্ন প্রজাতির তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে, তবে এই বছরের শুরু থেকেই প্রায় 500 জন মারা গেছেন। বিজ্ঞানীরা তাদের পুনর্নির্মাণ দেখতে চান, তবে কমপক্ষে তারা এখনও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী সুরক্ষা আইন দ্বারা আচ্ছাদিত।
ক 2022 মেক্সিকো উপসাগরে অধ্যয়ন দেখা গেছে যে 12 বছর আগে বিপি ডিপওয়াটার হরিজন তেল ছড়িয়ে পড়েছে, ডলফিনের জনসংখ্যা 45% হ্রাস পেয়েছে এবং পুনরুদ্ধার করতে 35 বছর সময় লাগতে পারে। আলাস্কা থেকে আর্টিক মহাসাগরে, সমুদ্রের বরফের ক্ষতি মেরু ভালুককে হুমকি দিচ্ছে (তারা সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসাবে বিবেচিত), বোহেড এবং বেলুগা তিমি, ওয়ালরাস, রিংড সিল এবং বীণা সিলগুলি।
পশ্চিম উপকূলে ধূসর তিমির সংখ্যা – একটি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী আইন সাফল্যের গল্প এবং এখন একটি সতর্কতা কাহিনী – গত দশকের অর্ধেকেরও বেশি ক্র্যাশ হয়েছে, সাম্প্রতিক এক অনুসারে, একটি সাম্প্রতিক অনুসারে জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসনের প্রতিবেদন (এনওএএ, দেশের প্রধান ওশান এজেন্সি, ট্রাম্পের যুগে নিজস্ব ডানদিকে একটি বিপন্ন প্রজাতি)। উষ্ণায়নের জলের কারণে সৃষ্ট তিমির গ্রীষ্মের খাওয়ানোর ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষুদ্র চিংড়ি-জাতীয় অ্যাম্পিপডস সহ হ্রাসপ্রাপ্ত শিকারকে সম্ভবত তাদের অনাহারের মৃত্যুর জন্য এবং জন্মের হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান অবদানকারী বলে মনে করা হয়।
তিমির ডাইভিং সংখ্যাগুলি কেবল একটি সংকেত যা একাই জলবায়ু পরিবর্তন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী আইনকে জরুরি বজায় রাখে। একটি উষ্ণ সমুদ্রের সাথে যুক্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক তাপ তরঙ্গগুলি সমুদ্রের ওটার এবং অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর নির্ভর করে এমন কেল্প বনাঞ্চলের ক্ষতির জন্য অবদান রাখছে। অ্যালগাল ক্যালিফোর্নিয়ায় ফুল ফোটে এবং প্রথমবারের মতো আলাস্কা, উষ্ণ জল এবং পুষ্টি দূষণ দ্বারা সুপারচারিত, হাজার হাজার ডলফিন এবং সমুদ্র সিংহের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে।
ট্রাম্প প্রশাসন এবং এর অ্যান্টিগ্রেশন, পরিবেশবিরোধী-সুরক্ষা সমর্থকরা যা স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ তা হ’ল সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষতি হ’ল আমাদের মহাসাগরগুলির ক্রমহ্রাসমান স্বাস্থ্যের জন্য একটি সূচক এবং আমরা যে প্রাকৃতিক জগতের উপর নির্ভরশীল এবং এর একটি অংশ। এবার, তিমিগুলি সংরক্ষণ করা আমাদের নিজের সংরক্ষণ সম্পর্কে হবে।
ডেভিড হেলভার্গ হলেন একটি মহাসাগর নীতি গোষ্ঠী ব্লু ফ্রন্টিয়ারের নির্বাহী পরিচালক। তাঁর পরবর্তী বই, “ফরেস্ট অফ দ্য সি: দ্য অসাধারণ জীবন এবং কেল্পের অসম্পূর্ণ ভবিষ্যত,” 2026 সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।