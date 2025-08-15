অবদানকারী: মুসলিম ব্রাদারহুডের শাখাগুলি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে লেবেল করুন

মঙ্গলবার, নিউ ইয়র্ক সিটির রেডিও হোস্ট সিড রোজেনবার্গ সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিওকে জিজ্ঞাসা করলেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমেরিকান-ইসলামিক সম্পর্ক সম্পর্কিত মুসলিম ব্রাদারহুড এবং কাউন্সিলকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করতে চায় কিনা সে সম্পর্কে। রুবিও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে “এগুলি সবই কাজ করছে,” যদিও “স্পষ্টতই মুসলিম ব্রাদারহুডের বিভিন্ন শাখা রয়েছে, সুতরাং আপনাকে তাদের প্রত্যেককে মনোনীত করতে হবে।”
রসদ এবং আমলাতন্ত্রকে একদিকে রেখে: এটি প্রায় সময়।
অনেক দিন ধরে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম ব্রাদারহুডকে নাইবেট এবং ইচ্ছাকৃত অন্ধত্বের একটি বিপজ্জনক সংমিশ্রণের সাথে চিকিত্সা করেছে। ব্রাদারহুড কোনও ধর্মীয় বাঁক দিয়ে এলোমেলো নিরীহ রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। এটি প্রায় এক শতাব্দী আগে এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, আধুনিক সুন্নি ইসলামবাদের আদর্শিক সুস্বাস্থ্য। ব্রাদারহুডের আঙুলের ছাপগুলি আল কায়দা এবং হামাসের মতো বিস্তৃতভাবে জিহাদবাদী গোষ্ঠীগুলিতে রয়েছে, তবুও ধারাবাহিক আমেরিকান প্রশাসন-রিপাবলিকান এবং গণতান্ত্রিক সকলেই-তারা যেগুলি তার জন্য তার বিভিন্ন অফসুটগুলি মনোনীত করতে ব্যর্থ হয়েছে: সন্ত্রাসী সংগঠন।
এই ব্যর্থতা নিছক একাডেমিক নয়। এর বাস্তব-জগতের পরিণতি রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডকে সঠিকভাবে লেবেল করতে অস্বীকার করে আমরা দেশ ও বিদেশে উভয়ই ইসলামবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজের হাত বেঁধেছি। আমরা বিপর্যয়কর অভিনেতাদের অনুমতি দিই আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাজে লাগান এবং ব্যাংক্রোল চরমপন্থা “সাংস্কৃতিক” বা “দাতব্য” প্রচারের ছদ্মবেশে।
যথেষ্ট যথেষ্ট।
১৯২৮ সালে হাসান আল-বান্না দ্বারা মিশরে প্রতিষ্ঠিত, মুসলিম ব্রাদারহুডের বর্ণিত মিশনটি কখনও কার্যকর হয়নি: শরিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত একটি বৈশ্বিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা। ব্রাদারহুড সর্বদা নিজেকে একটি “রাজনৈতিক” সংগঠন হিসাবে অবস্থান করার চেষ্টা করেছে, তবে লেনিন যেভাবে রাজনৈতিক ছিলেন তাতে এটি “রাজনৈতিক”। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সাবভারশন – বা স্টিলথের মাধ্যমে বিপ্লব চিন্তা করুন।
হামাস বিবেচনা করুন। হামাস কেবল মুসলিম ব্রাদারহুড দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় – এটি হয় মুসলিম ব্রাদারহুডের ফিলিস্তিনি-আরব শাখা। লিঙ্কটি দ্ব্যর্থহীন; হিসাবে দ্বিতীয় নিবন্ধ হিসাবে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা সনদ বলেছে, “ফিলিস্তিনের মোসলেম ব্রাদারহুডের অন্যতম ডানা ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন।” এবং হামাসের সনদটি সুস্পষ্ট সহিংসতার জন্য তার তপস্যাও পরিষ্কার করে দিয়েছে: “উদ্যোগ, এবং তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলি ইসলামিক প্রতিরোধের আন্দোলনের নীতিগুলির সাথে বিরোধিতা করছে।”
এটি উপদ্রব বা সংযমের বক্তৃতা নয়। এটি সমসাময়িক জিহাদিজমের আদর্শিক ভিত্তি। তবুও, হামাসকে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর কর্তৃক বিদেশী সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে যথাযথভাবে মনোনীত করা হয়েছে, তবে মুসলিম ব্রাদারহুডের অন্যান্য শাখাগুলি এই তালিকা থেকে দূরে রয়েছে।
কেন? কারণ পাশ্চাত্য অভিজাতরা ব্রাদারহুডের দ্বি-মুখী কৌশল দ্বারা নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। বিদেশে, তারা প্রকাশ্যে জিহাদের বীজ বপন করে, বিশ্ব খলিফতের জন্য উল্লাস করে এবং ইস্রায়েল ও পশ্চিমা সভ্যতার ধ্বংসের জন্য আরও বিস্তৃতভাবে প্রচার করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে ক্ষমতার করিডোরগুলিতে তারা এবং তাদের কাতারি পেমাস্টার্স ডন স্যুট এবং টাইস, “মডারেটস” এবং লিভারেজ মিডিয়া বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আদর্শিক শিকড় গাছের জন্য অত্যধিক উদার আইনী সুরক্ষা হিসাবে পুনর্নির্মাণ।
আরও কি, কেয়ার – একটি অব্যবহৃত সহ-ষড়যন্ত্রকারী মধ্যে বৃহত্তম সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের বিচার মার্কিন ইতিহাসে – অত্যন্ত আছে ব্রাদারহুডের সাথে নথিভুক্ত সম্পর্ক। এবং তবুও কেয়ার এজেন্টরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবাধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, নাগরিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন এবং ইসলামপন্থী বর্ণনাকে চাপ দেওয়ার সময় তারা যে সমতার মূল সাংবিধানিক নীতিগুলিকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য রেখেছিল তা হ্রাস করে। আজ, কেয়ার-সংযুক্ত হামাস ইস্রায়েলে Oct অক্টোবর পোগ্রোম কার্যকর করার প্রায় দুই বছর পরে, কেয়ার রয়ে গেছে ভাল স্ট্যান্ডিং অনেকের সাথে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটস।
এটা হওয়া উচিত নয়। নভেম্বর 2014 এ, দ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে কেয়ারকে মনোনীত করেছেব্রাদারহুড এবং হামাসের লিঙ্কগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে। এবং ব্রাদারহুড নিজেই কমপক্ষে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, বাহরাইন এবং রাশিয়া দ্বারা একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত। জর্দানও ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ এই বছরের শুরুর দিকে। কথায় কথায় কথায়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়ে কায়ারের প্রতি উষ্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি বা সৌদি আরবের চেয়ে ভ্রাতৃত্বের প্রতি উষ্ণতর পদ্ধতির কোনও কারণ নেই।
প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন ধারণা সঙ্গে ফ্লার্ট মুসলিম ব্রাদারহুডকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করার। এটি ছিল সঠিক প্ররোচনা। তবে চূড়ান্তভাবে অভ্যন্তরীণ আমলাতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক চাপের ফলে এই প্রচেষ্টাটি হ্রাস পেয়েছিল – বিশেষত কাতার এবং তুরস্কের, উভয়ই মার্কিন অংশীদারদের যারা দৃ strong ় ব্রাদারহুডের সহানুভূতি এবং ব্যাংকোল ইসলামপন্থী কারণকে আশ্রয় করে। এবং দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের কাতারের ঝামেলা আলিঙ্গন এমনকি এটি বন্ধ হওয়ার আগেই কুঁকিতে কোনও উপাধি নিপ করতে পারে।
সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় পদবি এমন দেশগুলির সাথে সম্পর্ককে জটিল করে তুলবে যেখানে ভ্রাতৃত্বের সহযোগী সংস্থাগুলি স্থানীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়। কিন্তু কখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল কায়দা এবং আইএসআইএসের আদর্শিক চাচাত ভাইদের সাথে জোট তৈরির প্রিমিয়াম রেখেছিল?
তদুপরি, মুসলিম ব্রাদারহুডকে মনোনীত করা দেশীয় আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে তার নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক অবকাঠামো অনুসরণ করার ক্ষমতা দেবে। এটি একটি স্পষ্ট সংকেত প্রেরণ করবে যে মার্কিন সরকার আর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির মনোনীত করার সময় “অহিংস ইসলামবাদ” এর পাস হিসাবে স্বীকার করে না।
এমন সময়ে যখন ইসলামী উগ্রবাদ থেকে হুমকি বিশ্বব্যাপী এবং বিকেন্দ্রীভূত থেকে যায়, আমরা আর আন্দোলনের স্থপতিদের দিকে অন্ধ দৃষ্টি রাখতে পারি না। মুসলিম ব্রাদারহুড নয়, “আরব স্প্রিং” বুস্টাররা দেড় দশক আগে “গণতন্ত্রের” পশ্চিমা অংশীদারকে ঝুঁকিপূর্ণভাবে দাবি করেছিলেন। এটি আধুনিক সুন্নি জিহাদিজমের মায়ের দুধ।
প্রশ্নটি নয় যে আমরা মুসলিম ব্রাদারহুড অফসুটকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করতে পারি কিনা তা নয়। এটি: আমরা আর কত দিন বহন করতে পারি না কাছে?
জোশ হামারের সর্বশেষ বইটি হ’ল “ইস্রায়েল এবং সভ্যতা: ইহুদি জাতির ভাগ্য এবং পশ্চিমের ডেসটিনি। ” এই নিবন্ধটি স্রষ্টা সিন্ডিকেটের সহযোগিতায় উত্পাদিত হয়েছিল। @জোশ_হ্যামার
