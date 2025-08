অবদানকারী: হোয়াইট হাউস শিক্ষা সুরক্ষা জাল স্ল্যাশ করতে চায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনশিক্ষার জন্য এটি রয়েছে।

আসন্ন স্কুল বছরের জন্য গত সপ্তাহে ডিওআই বিলিয়ন প্রকাশের মাধ্যমে বোকা বোকা বানাবেন না। শিক্ষা সচিব লিন্ডা ম্যাকমাহন দাবি করেছেন যে জুনের শেষের দিকে তহবিল রোধ করার জন্য আশ্চর্য সিদ্ধান্তের পর থেকে সরকার, সরকার সমস্ত প্রোগ্রাম পরীক্ষা তারা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অনুমোদনের সাথে মিলিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য। বাস্তবে, হোয়াইট হাউসটি সারা দেশে শিক্ষক, বাবা -মা এবং স্কুল সুপারিন্টেন্ডেন্টদের কাছ থেকে আইলটির উভয় পক্ষের প্রতিবাদ দ্বারা ডুবে গেছে। এক সপ্তাহ আগে, 24 টি রাজ্য ইতিমধ্যে বরাদ্দকৃত শিক্ষার তহবিলের পুনর্নবীকরণের জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল।

রাষ্ট্রপতির পথ থাকলে পুনরুদ্ধার অস্থায়ী হবে। শিক্ষা বিভাগ এবং এর তহবিলের অগ্রাধিকারগুলি শাটার করা ছিল ট্রাম্পের একটি প্রচার প্রচারণার প্রতিশ্রুতি।

ইতিমধ্যে, প্রায় ২ হাজার ডিওই কর্মী সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছে বা কঠোরতার অধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই অর্ধেক এজেন্সির কর্মীরা। ১৪ ই জুলাই, সুপ্রিম কোর্ট আদালতের মাধ্যমে গুলি চালানোর প্রতিবাদকারী মামলা মোকদ্দমা আদালতের মাধ্যমে তাদের পথে কাজ করার কারণে গুলিগুলির বিরুদ্ধে আদেশ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। সংক্ষেপে, এই রায়টি ট্রাম্পকে এখন নির্বাহী ফিয়াট দ্বারা বিভাগকে ধ্বংস করার জন্য একটি সবুজ আলো দেয়, এমনকি যদি সুপ্রিম কোর্ট পরে কেবল কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা রাখে তা সিদ্ধান্ত নেয়।

উচ্চ আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠরা এর যুক্তি প্রকাশ করেনি। মতবিরোধমূলক মতামত অনুসারে বিচারপতি সোনিয়া সোটোমায়র, বিচারপতি এলেনা কাগান এবং কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসনের পক্ষে লেখালেখি, “অবিচ্ছিন্ন ক্ষতি “টিকে অবহেলা করেছিলেন যা” শিক্ষাগত সুযোগগুলি বিলম্ব করা বা অস্বীকার করা এবং শিক্ষার্থীদের বৈষম্য, যৌন নির্যাতন এবং অন্যান্য নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের কারণে ফেডারেল সম্পদ কংগ্রেসের উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুগতে হবে “সহ এই রায়টির ফলে ঘটবে।”

ম্যাকমাহন তার এজেন্সিটির “চূড়ান্ত মিশন” কে বিবেচনা করেছেন তা জানিয়েছেন: স্কুল জেলাগুলির জন্য ফেডারেল তহবিল শেষ করা যা তারা প্রমাণ করতে পারে না যে তারা বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং বর্জনীয় উদ্যোগকে নির্মূল করেছে, বা ট্রাম্পকে “সমালোচনামূলক জাতি এবং হিজড়া উন্মাদনা” বলে অভিহিত করেছে। বাজিগুলি বেশি: ইস্যুতে যা হচ্ছে তা হ’ল প্রায় 30 বিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রত্যাহার।

The DEI threat rejects a 60-year bipartisan understanding — based on Title 1 of the 1965 Elementary and Secondary Education Act to the 2015 Every Student Succeeds Act — that Washington should invest federal taxpayer dollars in closing the achievement gap that separates privileged youth from poor and minority students and children living in poverty.

এই তহবিলগুলি ছোট ক্লাসগুলি, স্কুল-পরবর্তী প্রোগ্রাম এবং টিউটরিংকে সমর্থন করে। গবেষণা দেখায় যে শিরোনাম 1 টি শিক্ষাগত অগ্রগতির জাতীয় মূল্যায়নের উপর সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উন্নত পারফরম্যান্সের জন্য ক্রেডিট দাবি করতে পারে-এনএইপি-দেশের কে -12 রিপোর্ট কার্ড, যা প্রশাসনও লক্ষ্যবস্তু করছে। হারলেম চিলড্রেন জোন প্রিস্কুল, চার্টার স্কুল এবং স্কুল-পরবর্তী এবং গ্রীষ্ম-অবলম্বন কর্মসূচী এবং শিকাগো টিউটরিংয়ের মাধ্যমে এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-এক-উদ্ভাবনী প্রোগ্রামগুলি বিশেষত নাটকীয় ফলাফল রেকর্ড করেছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমর্থনও ইতিহাসে পরিণত হবে, সেই সাথে স্কুলগুলি বিশেষ প্রয়োজন সহ তরুণদের “বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত শিক্ষা” সরবরাহ করে। এই শিক্ষার্থীদের উপর এটি একটি বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলবে, histor তিহাসিকভাবে হতাশ হিসাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, কারণ প্রয়োজন-কেন্দ্রিক বিশেষ শিক্ষা তাদের জীবনের চাপকে পরিবর্তন করতে পারে।

জেলাগুলি “প্রমাণ” করার দাবিতে তারা ডিআইআইকে ফেডারেল তহবিল গ্রহণের শর্ত হিসাবে সরিয়ে দিয়েছে, ম্যাকমাহন দাবি করেছেন যে “অর্থবহ শিক্ষণ” নয়, “বিভাজক (ডিআইআই) প্রোগ্রামগুলি” নয়, এটি অর্জনের উন্নতির একমাত্র উপায়।

সে ফ্ল্যাট-আউট ভুল। ডিআইআই উদ্যোগগুলি, কখনও কখনও শীর্ষে থাকা অবস্থায় সাধারণত বৈষম্য হ্রাস করে একাডেমিক ফলাফলকে বাড়িয়ে তুলতে প্রমাণিত হয়। এটি যৌক্তিক – যখন শিক্ষার্থীরা সমর্থিত এবং মূল্যবান বোধ করে, তারা স্কুলে আরও ভাল করে। জাতিগত ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতার প্রচারের জন্য ডিজাইন করা প্রচেষ্টাগুলি মুছে ফেলা অর্জনের ব্যবধান দূর করার দিকে অগ্রগতি শেষ করার একটি নিশ্চিত উপায়।

স্পষ্টতই, ডিআইআই প্রোগ্রামগুলির দ্বারা প্রাপ্ত লাভগুলি যে অধ্যয়নগুলি দেখায় তা এমন একটি প্রশাসনের কাছে অপ্রাসঙ্গিক, যার সিদ্ধান্তগুলি প্ররোচিত এবং আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমেরিকান শিক্ষার সোনার স্ট্যান্ডার্ড টেস্টের জন্য এর হুমকি, এনএইপি – এমন একটি মূল্যায়ন যা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার মতো নিরপেক্ষ হিসাবে প্রায় – গেমটি দূরে সরিয়ে দেয়। আপনি যদি না জানেন যে পাবলিক স্কুলগুলি কতটা ভাল করছে তবে ব্যর্থতার বিবরণী স্ক্রিপ্ট করার জন্য এটি সন্তানের খেলা।

ট্রাম্পের ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্টে টাক করা একটি দেশব্যাপী স্কুল ভাউচার প্রোগ্রাম, অনুদানের জন্য 100% ট্যাক্স ছাড়ের জন্য অর্থ প্রদান করা শিক্ষাগত বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে $ 1,700 পর্যন্ত পর্যন্ত । প্রোগ্রামটিতে কোনও ক্যাপ নেই, যার জন্য বছরে প্রায় 50 বিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে এবং কোনও মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ নেই।

ভাউচার বিধানটি সম্ভাব্যভাবে পাবলিক স্কুলগুলিকে ডেসিমেট করে, যা ফেডারেল ডলার হারাবে। যেহেতু বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে কোন শিক্ষার্থীরা স্বীকার করবে এবং কোনটি বের করে দেবে, তাই হ্যাভস এবং হ্যাভস-কমের মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত হবে। বিশেষ প্রয়োজনযুক্ত শিক্ষার্থীরা, পাশাপাশি যাদের পরিবারগুলি অংশ নিতে পারে না, তারা ভাগ্যের বাইরে থাকবে।

আরও কী, ভাউচাররা অ্যাডভোকেটদের প্রতিশ্রুতি সুবিধাগুলি সরবরাহ করে না। লুইসিয়ানা থেকে অধ্যয়ন, যেখানে “নিম্নমানের বেসরকারী স্কুল” রাজ্যের আশীর্বাদ, পাশাপাশি কলম্বিয়া এবং ইন্ডিয়ানা জেলা দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, তারা দেখায় যে ভাউচার পরিকল্পনায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বিশেষত গণিতে তাদের পাবলিক-স্কুল সহকর্মীদের তুলনায় আরও খারাপ কাজ করে।

মিশিগান রাজ্য শিক্ষা নীতির অধ্যাপক জোশুয়া কোভেন, যিনি এই প্রোগ্রামগুলি অধ্যয়ন করতে দুই দশক ব্যয় করেছেন, চমকপ্রদ উপসংহারে পৌঁছেছে এই ভাউচার পরিকল্পনাগুলি কোভিড মহামারীগুলির চেয়ে খারাপ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের দিকে পরিচালিত করেছে।

কোহেন বলেছিলেন, “উচ্চ-মানের স্কুলগুলিতে অসম অ্যাক্সেস, পৃথকীকরণ এবং এমনকি স্কুল সুরক্ষার মতো শক্ত সমস্যার জন্য একটি অতি-সহজ সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়” কোহেন শেষ করেছেন। “তারা একাডেমিক বৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে বাধা দিতে পারে – বিশেষত দুর্বল বাচ্চাদের জন্য।”

জনশিক্ষার ডিফেন্ডাররা লড়াই করছে। বিশটি রাজ্য ফেডারেল আদালতে গেছে তারা তাদের ডিআইআই প্রোগ্রামগুলি নির্মূল করার দাবিটিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। ম্যাসাচুসেটস অ্যাটি বলেছেন, “এই উদ্যোগগুলির ব্যবহারের কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা শিক্ষার তহবিল রোধ করার হুমকি কেবল বেআইনী নয়, তবে আমাদের শিশু, পরিবার এবং বিদ্যালয়ের জন্য ক্ষতিকারক,” ম্যাসাচুসেটস অ্যাটি বলেছেন। জেনারেল আন্দ্রেয়া জয় ক্যাম্পবেল, মামলাটি ঘোষণা করে।

হোয়াইট হাউস এই মামলাটি ভালভাবে হারাতে পারে। তবে মামলা মোকদ্দমা সময় ব্যয় করে এবং প্রশাসন কখনও কখনও সুপ্রিম কোর্টের সহায়তায় বিচারিক রায়গুলি এড়ানোর উপায় খুঁজে বের করে। বিচারকরা এই মামলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কয়েক বছর আগে হতে পারে এবং ততক্ষণে ক্ষয়ক্ষতি করা হবে।

এ কারণেই কংগ্রেসের কাজটি করা – এর উপাদানগুলির প্রতিনিধিত্ব করা, যারা নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণমূলক শিক্ষা কর্মসূচি এবং পাবলিক স্কুলগুলিতে বিশেষ শিক্ষা প্রোগ্রামগুলিকে সমর্থন করেছেন, ভাউচারের সাইরেন গানের প্রতিহত করেছেন – এবং জোর দিয়েছিলেন যে প্রশাসন কয়েক দশক ধরে বইগুলিতে থাকা আইনগুলির আদেশের মান্য করে।

একটি সুপাইন কংগ্রেস কি জনশিক্ষা রক্ষার জন্য নিজেকে বাড়িয়ে দেবে? সর্বোপরি, এটিই আইনের নিয়ম – এবং জনশিক্ষা – প্রয়োজন।

ডেভিড কির্প হলেন গোল্ডম্যান স্কুল অফ পাবলিক পলিসির ইউসি বার্কলে -তে অধ্যাপক ইমেরিটাস। তিনি “দ্য স্যান্ডবক্স ইনভেস্টমেন্ট”, “অসম্ভব পণ্ডিত” এবং “দ্য এডুকেশন বিতর্ক” সহ শিক্ষার উপর অসংখ্য বইয়ের লেখক।