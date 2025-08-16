অবশেষে, আপিল আদালত মাতাওয়ালকে 40 জমফারা সরকারী যানবাহন দূরে কার্টিং করা থেকে বিরত রাখে

সোকোটোতে আপিল কোর্ট ফেডারেল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছে প্রাক্তন গভর্নর বেলো মাতওয়ালির দায়ের করা আপিলকে প্রত্যাখ্যান করে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে ২০২৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরে তিনি যে সরকারী যানবাহনগুলি দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন তা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল।
স্মরণ করুন যে ২০২৩ সালের জুনে, জামফারা রাজ্য সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে জামফারা পুলিশ প্রাক্তন গভর্নর মাতওয়ালির বাসভবনে অভিযান চালায় এবং ২৯ শে মে, ২০২৩ সালের ২৯ শে মে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদটি গাড়ি চালিয়েছিলেন।
জামফারা রাজ্য গভর্নর সুলায়মান বালা ইদ্রিসের মুখপাত্রের এক বিবৃতিতে বলেছেন যে আপিল আদালতের তিন সদস্যের প্যানেল, মাননীয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। বিচারপতি এএম তালবা 08 আগস্ট 2025 -এ বেলো মাতওয়ালির আবেদন খারিজ করে।
তাঁর মতে, আপিল নং সিএস // এস/২০২৪ -এ আপিল কোর্ট – বেলো মুহাম্মদ মাতাওয়াল বনাম নাইজেরিয়া পুলিশ এবং অন্যরাও বলেছিল যে অপরাধের কমিশনের অভিযোগ তদন্তের জন্য পুলিশের অধিকারে ফেডারেল হাইকোর্ট সোকোটো বিভাগের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।
এটি আরও বলেছিল যে মাতাওয়াল তার বাসস্থান থেকে উদ্ধার হওয়া ৪০ টি যানবাহনের মালিকানা দাবি করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তার নিজের সম্পত্তির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করার মতো ন্যায়সঙ্গততার অভাব রয়েছে।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে: “২০২৩ সালের জুনে জামফারা রাজ্য সরকার প্রাক্তন গভর্নর বেলো মাতওয়ালকে এবং তার ডেপুটি ফাইভ কার্যদিবসের সমস্ত যানবাহনকে চুরি করে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দিয়েছিল।
“তবে, এই যানবাহনগুলি পুনরুদ্ধারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, জামফারা রাজ্য সরকারকে আদালতের আদেশ চাইতে প্ররোচিত করেছিল। আদেশ জারি করার পরে পুলিশ ৪০ টিরও বেশি গাড়ি উদ্ধার করে।
“যানবাহন সুস্থ হওয়ার পরে, বেলো মাতওয়াল গুসাউতে ফেডারেল হাইকোর্টের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং আদালত একটি আদেশ দিয়েছিলেন যে গাড়িগুলি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। অতিরিক্তভাবে, তিনি একই আদালতে একটি পৃথক মামলা দায়ের করেছিলেন, যেখানে প্রশ্নে থাকা যানবাহনগুলি সহ নিজের সম্পত্তির মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।
“জামফারা রাজ্য সরকার ফেডারেল হাইকোর্টের সোকোটো বিভাগে মামলাটি স্থানান্তর করার অনুরোধ করেছিল।
“নাইজেরিয়ার ফেডারেল হাইকোর্ট, সোকোটো জুডিশিয়াল বিভাগ, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বিষয়টি খারিজ করে দেয় এবং বেলো মাতওয়ালির যে কোনও ত্রাণ চাওয়া দিতে অস্বীকার করেছিল। ফলস্বরূপ, যানবাহনগুলি এখনও জামফারা রাজ্য সরকারের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়।
ফেডারেল হাইকোর্টের রায় নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, বেলো মাতওয়াল আপিল আদালতে যোগাযোগ করেছিলেন।
“ – আপিল আদালত গত শুক্রবার ফেডারেল হাইকোর্ট সোকোটোর রায়কে পুরোপুরি বহাল রেখেছে, অভিযোগ করে যে অভিযোগ প্রাপ্তির পরে পুলিশ একটি অপরাধ কমিশনের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে তা নিশ্চিত করেই,
“এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে চুরি হওয়া যানবাহন পুনরুদ্ধারে রাজ্য সরকারের পরে পুরো প্রক্রিয়াটি আইনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমনটি বেলো মাতওয়ালির মৌলিক অধিকারকে খারাপ করে দেয় না, অভিযোগ করা হয়েছে, এবং এভাবে তাকে তদন্ত ও মামলা থেকে রক্ষা করতে পারে না।