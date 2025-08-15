অবশেষে আমি একটি হালকা ওজনের মাল্টিটুল পেয়েছি যা ফর্মের জন্য ফাংশন ত্যাগ করে না – এবং এটি কেবল 30 ডলার

আমি এটি স্বীকার করি: আমি মাল্টিটুলগুলিতে আসক্ত। গত বছর বা তার জন্য আমার প্রতিদিনের বহন হয়েছে গারবার দ্বৈত শক্তিযা আমি ব্যবহার করেছি এমন একটি মাল্টিটুলে সবচেয়ে শক্তিশালী প্লাস এবং সেরা স্ক্রু ড্রাইভার রয়েছে। তবে দ্বৈত শক্তিটি বড় এবং ভারী, এবং হাইকিংয়ের মতো লাইটওয়েট অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত নয়।
আমার দিগন্তে কিছু হাইক রয়েছে যেখানে আমি একটি নমনীয় মাল্টিটুল চাই যা বোতল খোলার, বিজোড় স্ক্রু শক্ত করা এবং জিনিসগুলি কাটা এবং ঠিক করার মতো জিনিসগুলি পরিচালনা করতে পারে। সরঞ্জামগুলির একটি শালীন নির্বাচন সহ এই জাতীয় কমপ্যাক্ট, লাইটওয়েট মাল্টিটুলের জন্য আমার অনুসন্ধানে আমি এসেছি নেক্সটুল এস 11 প্রো।
নামটি একপাশে রেখে, যা এটিকে স্মার্টফোনের মতো শোনায়, এস 11 প্রো 12-ইন -1 ইডিসি (প্রতিদিনের ক্যারি) মাল্টিটুল হিসাবে হিকার এবং ক্যাম্পারকে লক্ষ্য করে বিপণন করা হয়।
এটি একটি কমপ্যাক্ট 1.97 x 0.63 x 4.12-ইঞ্চি পরিমাপ করে এবং এটি একটি মিনিস্কুল 2.9 ওজ ওজনের হয়। এটি আমার দ্বৈত শক্তির চেয়ে অনেক ছোট এবং হালকা, যা ক্লান্তিকর 12 আউন্স ওজনের।
এটি এমন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথেও প্যাক করা হয়েছে যা আমি বাইরে এবং প্রায় সময় নির্ভর করি। প্লেয়ারগুলি আকার এবং পারফরম্যান্সের একটি ভাল আপস, ব্লেডটি বেশিরভাগ কাজের জন্য যথেষ্ট তীক্ষ্ণ এবং একটি প্রান্তটি ভালভাবে ধারণ করে এবং স্ক্রু ড্রাইভার এবং কাঁচিগুলি ভালভাবে ডিজাইন করা হয় এবং তাদের কাজটি ভালভাবে করে।
এটিতে আরও কয়েকটি বিশেষজ্ঞ সরঞ্জাম রয়েছে, যেমন সিম ট্রে ইজেক্ট সরঞ্জাম (যা সিম ট্রেগুলি বের করার চেয়ে অনেক বেশি জিনিসের জন্য দরকারী) এবং এমনকি অন্ধকার সন্নিবেশগুলিতে কিছু ঝরঝরে আভাও যা কোনও রাকস্যাকের নীচে মাল্টিটুল সন্ধান করে বা আন্ডারগ্রোথের মধ্যে আপনি এটিকে সম্পূর্ণ সহজ করে তুলেছেন।
সরঞ্জামগুলিও শক্ত, নেক্সটুল ছুরি ব্লেডের জন্য 8cr14mov স্টেইনলেস স্টিলটিতে আপগ্রেড করা, এমন একটি ধাতু যা শালীন কঠোরতা এবং প্রতিরোধ এবং জারা প্রতিরোধের পরিধান করে, যখন কাঁচি, স্ক্রু ড্রাইভার, বোতল ওপেনার এবং প্লেয়ারগুলি 5cr15mov ব্যবহার করে, আরও সাধারণ ব্যবহার ইস্পাত যা ভারসাম্যপূর্ণ শক্ততা এবং সংস্কার-রেজিস্ট্যান্স।
এই উপকরণগুলি এমন একটি সরঞ্জামের জন্য আদর্শ যা বৃষ্টিপাত, লবণের স্প্রে এবং ঘামের সংস্পর্শে আসতে চলেছে, এবং কোনও স্ক্রু শক্ত করা থেকে শুরু করে গুহামাতার হাতুড়ির মতো ব্যবহার করা থেকে শুরু করে যে কোনও কাজ পরিচালনা করা দরকার তা পরিচালনা করতে বলা হচ্ছে।
ভ্রমণের সময় মনে রাখবেন যে এই মাল্টিটুলের উপর একটি ফলক রয়েছে এবং এটি কিছু জায়গায় কর্তৃপক্ষের জঘন্য চালাতে পারে (বিমানবন্দরগুলি সর্বত্র এবং ইউরোপের ট্রেন স্টেশনগুলির মতো জায়গাগুলি মনে করে)। আপনি যদি এমন কিছু চান যা আরও বেশি ভ্রমণ-বান্ধব, আমি সুপারিশ করি নেক্সটুল মিনি নাবিক লাইট।
কেন আমি এই পণ্যটি সুপারিশ করি
নেক্সটুল ইদানীং আমাকে গুরুতরভাবে মুগ্ধ করেছে। যে কেউ ব্যয়বহুল মাল্টিটুলের ফ্যানবয় হিসাবে ব্যবহৃত হত, এই সংস্থাটি প্রমাণ করে যে একটি শালীন মানের সরঞ্জামের জন্য একটি বাহু এবং একটি পায়ে ব্যয় করতে হবে না। অবশ্যই, সর্বদা আপস থাকে এবং আপনি লেদারম্যানের সাথে যেমন 25 বছরের ওয়্যারেন্টি পান না, তবে নেক্সটুল এস 11 প্রো আপনি এমন একটি সরঞ্জাম কিনছেন যার দাম $ 30, এবং এর জন্য আপনি এখনও খুব উদার 10 বছরের ওয়ারেন্টি পান।
আমার জন্য, আমি যদি ওজনকে সর্বনিম্ন রাখার চেষ্টা করছি তবে এটি সঠিক সরঞ্জাম। আমি এমন একটি সরঞ্জাম পেয়েছি যা আমার সাথে ট্রেইলে একটি ভারী গলদা ধাতব বহন না করেই বেসিকগুলি পরিচালনা করবে।
