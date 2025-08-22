অবশেষে, একটি উইন্ডোজ ল্যাপটপ যা আমি আমার ম্যাকবুকটি দূরে রাখতে আপত্তি করব না

আপনি যদি আসুসের স্রষ্টা-কেন্দ্রিক ল্যাপটপের সাথে পরিচিত হন তবে আপনি ব্যবহার করে ঠিক বাড়িতে অনুভব করবেন 2025 প্রোআর্ট পি 16। এটি নকশা এবং উদ্দেশ্য হিসাবে এর পূর্বসূরীর কাছে প্রায় অভিন্ন, কারণ ল্যাপটপটি উচ্চ-পারফরম্যান্স মেশিনের সন্ধানের জন্য সৃজনশীল পেশাদারদের জন্য বোঝানো হয়েছে। এটি কয়েকটি মূল সমন্বয় করে গতবার যা কাজ করেছে তার সাথে লেগে থাকে।
প্রথমত, প্রোআর্ট পি 16 এর একটি হালকা ওজনের শারীরিক নকশা রয়েছে, এটি চারপাশে বহন করা সহজ করে তোলে। আমি আমার পছন্দ অনুসারে কীবোর্ডটি খুব মুশকিল বলে মনে করেছি। এটিতে দুর্দান্ত টাইপিং অনুভূতি নেই, তবে কীক্যাপগুলি শান্ত, তাই এটি একটি প্লাস। টাচপ্যাড কব্জি বিশ্রামের একটি বড় অংশ গ্রহণ করে, আরও ভাল আরাম এবং ব্যবহারের সহজতা সক্ষম করে। কীবোর্ডের উভয় পাশে হারমান/কারডন স্পিকারগুলির একটি জুটি রয়েছে শক্তিশালী অডিও আউটপুট সরবরাহ করে।
এখনও অবধি, প্রোআর্ট পি 16 এর জন্য জিনিসগুলি ভাল দেখাচ্ছে এবং আপনি একবার ভিতরে তাকানোর পরে জিনিসগুলি আরও ভাল হয়ে যায়।
একটি সৃজনশীল পাওয়ার হাউস
আমার পর্যালোচনা ইউনিটটি সত্যই কিছু শক্ত হার্ডওয়্যার দিয়ে লোড হয়েছিল। এটিতে একটি এএমডি রাইজেন এআই এইচএক্স 370 প্রসেসর, একটি এনভিডিয়া জিফর্স আরটিএক্স 5070 গ্রাফিক্স কার্ড এবং 32 জিবি র্যাম রয়েছে। হ্যাঁ, আপনি এটি খেলতে পারেন; না, আমি এটি করার পরামর্শ দিই না। এটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ডিসপ্লেতে কেবল 60Hz এর রিফ্রেশ রেট থাকে। বড় তাপ ভেন্টগুলি নীচে অবস্থিত, গরম বাতাসকে বহিষ্কার করে। আপনি যদি আপনার পা রান্না না করতে চান তবে আমি আপনার কোলে কম্পিউটার রাখার পরামর্শ দিচ্ছি না।
আসুসের প্রোক্রেটার হাব আমার উপভোগে ব্যাপক অবদান রেখেছিল এবং এটি আমাকে এমএসআইয়ের কেন্দ্রের অ্যাপ্লিকেশনটির কথা মনে করিয়ে দেয়, যার অনুরূপ কার্য রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটির একটি কেন্দ্রীয় স্থানে বিভিন্ন ল্যাপটপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এটি হ’ল বিআইওএসে না গিয়ে ডিভাইসটি কীভাবে সম্পাদন করে তা তাত্ক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষমতা। হার্ডওয়্যারটিতে সঠিক সামঞ্জস্য করে, প্রোআর্ট পি 16 পারফরম্যান্স এবং ব্যাটারি লাইফের জন্য প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
নীচে একটি বেঞ্চমার্ক পরীক্ষার ফলাফল টেবিল রয়েছে যা তার পূর্বসূরীর সাথে 2025 প্রোআর্ট পি 16 এর সাথে তুলনা করে, পাশাপাশি এম 4 ম্যাকবুক প্রো এবং এমএসআই স্টিলথ 16 এআই, অনুরূপ উদ্দেশ্য সহ আরও একটি ল্যাপটপ। আপনি খেয়াল করবেন যে আসুসের নতুন মেশিনটি তার বেশিরভাগ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিভিন্ন বেঞ্চমার্ক রেন্ডারিং পরীক্ষাগুলিতে ছাড়িয়ে যায়। এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে এটি পিছনে পড়ে তবে এটি কোনও বড় ফাঁক নয়।
আপনি যদি আপনার পুরানো ম্যাকবুকের একটি শক্তিশালী বিকল্প খুঁজছেন তবে এই প্রোআর্ট ল্যাপটপটি 2025 সালে আপনার সেরা বাজি।
সিনেমাবঞ্চ 24 এমসি
গীকবেঞ্চ 6.2.2 এসসি
গীকবেঞ্চ 6.2.2 এমসি
ASUS PROART P16 (2025)
1,211
2,896
15,194
অ্যাপল ম্যাকবুক প্রো এম 4
906
3,823
14,849
ASUS PROART P16 (2024)
1,096
2,904
12,787
এমএসআই স্টিলথ 16 এআই
1,129
2,687
15,883
স্রষ্টা হাব টুইট পারফরম্যান্সের বাইরে ইউটিলিটি সরবরাহ করে। ওয়ার্কসমার্ট সরঞ্জাম আপনাকে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন একসাথে গ্রুপ করতে দেয়। সুতরাং আপনি যখন এই গ্রুপগুলির মধ্যে একটিতে ক্লিক করেন, এই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি একই সাথে খোলে, আপনার সময় সাশ্রয় করে। রঙ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারকারীদের ফ্লাইতে স্ক্রিন আউটপুট সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নীল আলো আউটপুটটি টুইট করতে পারেন যাতে এটি আপনার চোখের উপর সহজ বা কোন রঙের গামুট দেখানো হচ্ছে তা পরিবর্তন করতে পারে।
“মুভি-গ্রেড রঙ” প্রদর্শন করতে আপনি গামুটটি ডিসিআই-পি 3 এ পরিবর্তন করতে পারেন। ডিসপ্লে পি 3 সেরা “মোবাইল ডিভাইস এবং ল্যাপটপে প্রাণবন্ত রঙ প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত”। আপনাকে আউটপুট নিয়ে গণ্ডগোল করতে হবে না, যেহেতু স্ক্রিনটি নিজেরাই চিত্তাকর্ষক। ASUS ‘প্রোআর্ট পি 16 এর একটি উচ্চ মানের 16 ইঞ্চি 4 কে ওএলইডি ডিসপ্লে রয়েছে। রঙগুলি ব্যবহারিকভাবে লাফিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চিত্রগুলি অত্যাশ্চর্য। পর্দার দুটি ডাউনসাইড ছিল: 60Hz রিফ্রেশ রেট, যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রদর্শনের চকচকেতা। এত আলো প্রতিফলিত হয় যে উজ্জ্বল অবস্থার অধীনে পর্দাটি দেখতে শক্ত হতে পারে।
P16 এ সম্পাদনা
টাচপ্যাডের উপরের বাম-কোণে উপরে ডায়ালপ্যাড, যা আপনাকে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনটিতে নিজের নিয়ন্ত্রণগুলি কাস্টমাইজ করতে দেয়। শারীরিক নকশা টাচপ্যাডের চেয়ে আরও সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে, যা বিভিন্ন সরঞ্জামের মাধ্যমে সাইকেল চালানো আপনি ধরে নেওয়ার চেয়ে সহজ করে তোলে।
আমি ডায়ালপ্যাডটি আমার ওয়ার্কফ্লোতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি ক্যাপকুটে একটি ভিডিও সম্পাদনা করতে, পিক্সএলআর -তে একটি ছবি এবং ডায়ালপ্যাড ব্যবহার করে ব্লেন্ডারে 3 ডি মডেল রেন্ডার করে এবং এটি জানতে পেরেছি যে এটি টাচপ্যাডের সাথে একত্রে সবচেয়ে ভাল ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ভিডিও ক্লিপগুলির মাধ্যমে ব্রাশের আকার বা সাইক্লিং পরিবর্তন করতে দ্রুত অ্যাক্সেসের জন্য পরিপূরক সরঞ্জাম হিসাবে সেরা কাজ করে তবে এটি টাচপ্যাড বা মাউস পুরোপুরি প্রতিস্থাপনের জন্য ডিজাইন করা হয়নি।
একা, এটি কোনও ফটোতে নির্দিষ্ট অঞ্চল পরিষ্কার করার মতো সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত। সমস্যাটি হ’ল এটিতে হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া নেই: নিচে চাপ দেওয়ার ফলে আপনি যে “ক্লিক করুন” আশা করেন না। সুতরাং কোনও ভিডিওর টাইমলাইনে কোনও প্রভাব ক্লিক করতে এবং টেনে আনতে বা ব্লেন্ডারে কোনও মডেলের কোণটি ধরতে, আপনাকে টাচপ্যাড ব্যবহার করতে হবে।
ভাগ্যক্রমে, উভয় ব্যবহার একই সাথে ব্যবহার করা কঠিন নয়। আপনার ডান টাচপ্যাডে থাকাকালীন আপনার বাম হাতটি ডায়ালপ্যাড হতে পারে এবং এটি সমস্ত প্রাকৃতিক বোধ করে। কেবল টাচপ্যাড ব্যবহার করা একটি বিকল্প, তবে যথাযথতার একই স্তরটি বজায় রাখা কঠিন।
আমাকে হার্ডওয়্যারকে ক্রেডিটও দিতে হবে। ব্লেন্ডারে 3 ডি পরিবেশ রেন্ডারিং সম্পূর্ণ করতে খুব অল্প সময় নিয়েছিল। আমি আমার 4 কে সম্পাদনা এবং 20 টি বিভিন্ন ক্রোম ট্যাবগুলির মধ্যে কোনও হিচাপ ছাড়াই হ্যাপ করতে সক্ষম হয়েছি। আমি যখন কোনও মন্দার অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম তখনই যখন আমি ইউটিউবে 4 কেতে 10 টি পৃথক লাইভস্ট্রিম খেলছিলাম – তবে কুলুঙ্গি কেসগুলি বাদে এটি শক্ত।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
ওভার এ বেস্ট ক্রয়, দ্য ASUS PROART P16 2,500 ডলারে বিক্রি হচ্ছে, যা আমি যা প্রত্যাশা করছিলাম তার চেয়ে বেশি। গত বছরের প্রর্ট মাত্র $ 2,000 ডলারে খুচরা বিক্রয় করছে। আপনি যদি সেরাটি সেরা চান এবং কিছুটা বেশি অর্থ প্রদান করতে আপত্তি করবেন না তবে আমি 2025 ল্যাপটপটি ধরার পরামর্শ দিচ্ছি। পারফরম্যান্স পরীক্ষায় দেখানো হয়েছে, দুটি ডিভাইসের মধ্যে একটি বিশাল ব্যবধান রয়েছে।
এটি বলেছিল, 2024 সংস্করণটি অবশ্যই এখনও প্রতিযোগিতামূলক, সুতরাং আপনি যদি একটি শক্তিশালী গ্রাফিক্স-মনের ল্যাপটপ খুঁজছেন এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে চান তবে আমি এটির সুপারিশ করব, বিশেষত যদি এটি কিছু অতিরিক্ত দামের ড্রপগুলি দেখে।