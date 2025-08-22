অবশেষে, একটি বড় স্ক্রিন অল-ইন-ওয়ান পিসি যা ব্যবসায়িক ব্যবহারকারী এবং সৃজনশীল উভয়ই প্রশংসা করবে

আমি যখন গত বছর অ্যাপল আইম্যাক এম 4 পর্যালোচনা করেছি, তখন আমি আপনার ডেস্কে ভাল লাগার সময় বাক্সের বাইরে সরাসরি একটি শক্তিশালী কম্পিউটার হওয়ার জন্য এটির প্রশংসা করেছি। তবে এটি একটি সুদর্শন মেশিন হলেও, 24 ইঞ্চি ডিসপ্লে সবার পক্ষে যথেষ্ট বড় নয়।
আপনি যদি একটি বিফায়ার ডেস্কটপ খুঁজছেন তবে এইচপি ওমনিস্টুডিও এক্স 31.5 গেমটিতে একটি চমত্কার 4 কে 32 ইঞ্চি ডিসপ্লে নিয়ে আসে যখন আমরা সমস্ত-ইন-অফগুলি সম্পর্কে সমস্ত পছন্দ করি।
এইচপির ওমনিস্টিও এক্স 31.5 এ প্রদর্শনটি কেবল বড় নয়; এটি দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। 4 কে ইউএইচডি (3840 x 2160) রেজোলিউশন আইপিএস স্ক্রিনটি 550 নিট উজ্জ্বলতার সাথে খাস্তা এবং মসৃণ। ভিডিও প্লেব্যাক দুর্দান্ত দেখাচ্ছে, এবং এনভিডিয়া 4050 জিপিইউ প্রাণবন্ত চিত্রকে শক্তি দেয়।
যদিও ওমনিস্টুডিও অবশ্যই কিছু গেমিং পরিচালনা করতে পারে, 60Hz রিফ্রেশ রেট শীর্ষ স্তরের শিরোনামের জন্য ডিজাইন করা হয়নি, এবং এটি চূড়ান্ত স্তরের তাপের সাথে মোকাবিলা করার জন্য ঠিক তৈরি করা হয়নি (ডিভাইসের ভক্তরা এমনকি হালকা থেকে মাঝারি গেমিংয়ের সাথেও লাথি মারেন)।
পরিবর্তে, ওমনিস্টুডিও তার হোম বা অফিস অল-ইন-ওয়ান পিসি হিসাবে তার উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সত্য থাকে যা সেই বৈচিত্র্য পরিচালনা করতে এবং এখনও জিনিসগুলিকে অ্যাক্সেসযোগ্য রাখার জন্য হুডের নীচে পর্যাপ্ত শক্তি দিয়ে কিছুটা কিছু করতে পারে। সেই শিরাতে, এইচপি -র সর্বজনীনতা x 31.5 এটি নখ করে একটি সম্মানজনক হার্ডওয়্যার প্রোফাইলের সাথে একটি অ্যাক্সেসযোগ্য মূল্য পয়েন্টের ভারসাম্য বজায় রাখে।
বাক্সের বাইরে, ওমনিস্টুডিও এক্স সেট আপ করা সহজ হতে পারে না। আপনাকে যা করতে হবে তা হ’ল স্ট্যান্ডের দুটি টুকরো একসাথে যোগদান করা, প্রদর্শনটি স্ট্যান্ডের সাথে সংযুক্ত করা, একক পাওয়ার কর্ডে প্লাগ করুন এবং আপনি যেতে ভাল।
মাউস এবং কীবোর্ড দুটি এএ ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয় এবং ডিভাইসটি চারটি নিয়ে আসে, যাতে আপনি দৌড়ে মাটিতে আঘাত করতে পারেন। পূর্ণ আকারের কীবোর্ডটি অ-সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বরং বেসিক, এটি ডেস্কে স্লাইডিং থেকে বিরত রাখতে নীচে সুন্দর গ্রিপ সহ। কীগুলি সমানভাবে একটি দুর্দান্ত ভ্রমণের দূরত্বের সাথে ব্যবধানযুক্ত, এগুলি টাইপ করা সহজ করে তোলে, বিশেষত দীর্ঘ সময়ের জন্য।
অন্যদিকে, মাউসটি সস্তা দিকে রয়েছে, কীবোর্ডের সামনের অংশে একই ব্রাশযুক্ত ধাতব প্লাস্টিকের তৈরি। আমি মনে করি এই ডিভাইসটির সাথে আরও একটি প্রিমিয়াম মাউস সামগ্রিকভাবে পণ্যটিকে উন্নত করতে পারে তবে এইচপি সম্ভবত ধরে নিয়েছে যে বেশিরভাগ গ্রাহকরা যাইহোক এটি প্রতিস্থাপন করবেন।
প্রদর্শনটি এই কম্পিউটারের সেরা অংশটি আশ্চর্যজনকভাবে। 31.5 ইঞ্চি ম্যাট আইপিএস স্ক্রিনে ডেস্কস্পেসে একটি কমান্ডিং উপস্থিতি রয়েছে এবং এর হাফট থাকা সত্ত্বেও সামঞ্জস্য করা এবং অবস্থান সহজ।
বাক্সের বাইরে, আমার পর্যালোচনা ইউনিটে ডিসপ্লেটির রঙ অত্যধিক স্যাচুরেটেড ছিল, তবে সেটিংসের সাথে খেলার ফলে আরও ভাল ছবি তৈরি হয়েছিল। পিছনে, আপনি বন্দরগুলির একটি সম্পূর্ণ নির্বাচন পাবেন: দুটি এইচডিএমআই, দুটি ইউএসবি-এএস, একটি ডিসপ্লেপোর্ট, একটি ইথারনেট পোর্ট এবং একটি অডিও জ্যাক।
ডিসপ্লেতে সংযুক্ত স্ট্যান্ডটিতে আরও দুটি ইউএসবি-এএস এবং অন্য একটি ইউএসবি-সি 3.2 পোর্ট রয়েছে-প্রদর্শনের পিছনের দিকের চেয়ে ধীর। সস্তা মাউসের মতো, এটি যদি এই বন্দরটি থান্ডারবোল্ট 4 সমর্থন করে তবে এটি ওমনিস্টুডিও এক্সকে আরও প্রিমিয়াম তৈরি করতে পারে।
এই শিরাতে, ওমনিস্টুডিও এক্স কেবল ওয়াই-ফাই 6 সমর্থন করে, যার অর্থ এর সংযোগটি ভাল তবে দ্রুততম নয়। এমন একটি ডিভাইস হিসাবে যা অনেকটা ঘুরে বেড়াবে না, তবে আমি পরিবর্তে ইথারনেট পোর্টটি ব্যবহার করে এটিকে উপেক্ষা করতে পারি।
ডিসপ্লেটির শীর্ষে 1440p ওয়েবক্যাম রয়েছে, যা এইচপি দ্বারা কিছু চিন্তাশীল নকশার প্রতিনিধিত্ব করে। যখন সক্রিয় করা হয়, এটি একটি লুকানো প্যানেল থেকে পপ আপ হয় এবং যখন ব্যবহার না করা হয় তখন পিছনে ধাক্কা দেওয়া যায়, যা গোপনীয়তার জন্য এবং একটি প্রবাহিত চেহারা বজায় রাখার জন্য দুর্দান্ত।
ডিভাইসের বাকী হার্ডওয়্যার দিয়ে চালিয়ে যাওয়া, এখানে কয়েকটি আলাদা কনফিগারেশন রয়েছে। ওমনিস্টুডিও এক্স 27 ইঞ্চি এফএইচডি টাচ বা 4 কে ইউএইচডি ডিসপ্লে এবং 31.5 ইঞ্চি 4 কে ইউএইচডি ডিসপ্লেতে আসে। আমি পরবর্তীটি পরীক্ষা করে দেখেছি, কারণ বিগ 4 কে স্ক্রিনটি এই ডিভাইসটি আলাদা করে দেয়।
এটি একটি ইন্টেল কোর আল্ট্রা 7 155H প্রসেসর দ্বারা চালিত, 32 গিগাবাইট র্যাম, একটি 1 টিবি এসএসডি এবং পূর্বে উল্লিখিত এনভিডিয়া জিফর্স আরটিএক্স 4050 গ্রাফিক্স কার্ডকে জিনিসগুলি মসৃণ রাখার জন্য। এটি একটি সুদৃ .়, সুন্দরভাবে চালিত সেটআপ যা বিভিন্ন ধরণের ওয়ার্কফ্লো পরিচালনা করতে যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়।
হোম কম্পিউটার হিসাবে, এটি জ্যাক-অফ-অল-ট্রেডস ডিভাইস হওয়া এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারী প্রোফাইল পরিচালনা করার পক্ষে উপযুক্ত, প্রতিটি আলাদা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং প্রোগ্রাম লাইনআপের জন্য। এর পরিবর্তে কর্পোরেট-চেহারার নকশা সত্ত্বেও, এটি একটি টিভি বা বিনোদন ডিভাইস হিসাবে ভাল কাজ করে। নিম্নমুখী-ফায়ারিং স্পিকারগুলি ভাল, তবে একটি সাউন্ডবার বা ডেস্কটপ স্পিকারগুলির জুড়ি অভিজ্ঞতাটি মারাত্মকভাবে উন্নত করবে।
বলা হচ্ছে, ওমনিস্টুডিও এক্স বাক্সের বাইরে যেতে প্রস্তুত এবং এই বিষয়গুলির কোনওটিই ডিলব্রেকার নয়। আমি আনন্দের সাথে এই ডিভাইসটিকে একটি ওয়ার্ক মেশিন এবং হোম এন্টারটেইনমেন্ট ডিভাইস উভয় হিসাবে ব্যবহার করব এবং প্রবাহিত নকশা এটিকে হোম অফিসের কর্মক্ষেত্রের জন্য একটি আধুনিক, সক্ষম কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিণত করে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
দ্য এইচপি ওমনিস্টুডিও এক্স 31.5 একটি দৃ all ় অল-ইন-ওয়ান পিসি হতে এর কোরকে সুসজ্জিত। এটিতে একটি শক্ত বিল্ড, হার্ডওয়ারের একটি সম্মানজনক স্যুট এবং প্রচুর সংযোগ রয়েছে।
একবার আপনি এই ভিত্তি থেকে আরও বাইরে গেলে, অনেক ব্যবহারকারী আরও প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার জন্য কিছু উন্নতির জন্য বেছে নিতে চাইবেন। উদাহরণস্বরূপ, অন্তর্ভুক্ত পেরিফেরিয়ালগুলি (বিশেষত মাউস), আরও ভাল স্পিকারগুলি আপগ্রেড করা এবং প্রদর্শনটি ক্যালিব্রেট করা।
1,799 ডলার মূল্যের, ওমনিস্টুডিও এক্স 31.5 বিশেষভাবে সস্তা নয়, তবে এটি এই ডিভাইসটির জন্য বিশেষত একাধিক ব্যবহারকারীর জন্য হোম কম্পিউটার হাব হিসাবে জিজ্ঞাসা করুন। আমি আইম্যাক এম 4 এর একটি বড় স্ক্রিন বিকল্প হিসাবে 31.5 কনফিগারেশনটির প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি যদি একটি ছোট ডিভাইস খুঁজছেন তবে আমি এটি প্রস্তাব করব ডেল ইন্সপায়রন 5420।