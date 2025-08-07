অবশেষে, একটি $ 130 রাগযুক্ত ঘড়ি যা আমার জন্য আমার গারমিনটি ফেলে রাখতে আমার আপত্তি হবে না

কোসপেট ম্যাজিক পি 10 স্মার্টওয়াচ
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- কোসপেট ম্যাজিক পি 10 এবং আর 10 অ্যামাজনে প্রতি 130 ডলারে বিক্রি হচ্ছে।
- সম্পর্কিত অ্যাপটি শক্তিশালী, ঘড়ির ব্যাটারিটি এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয় এবং রাগান্বিত নকশা সমস্ত পরিবেশ পরিচালনা করতে পারে।
- চার্জিং কেবলের চৌম্বকটি কিছুটা দুর্বল এবং স্লিপ মোড প্রদর্শনটি বন্ধ করে দেয় না।
কয়েক মাস আগে, আমি একজোড়া কোসপেট ট্যাঙ্ক আল্ট্রা স্মার্টওয়াচগুলি পরীক্ষা করেছি এবং তাদের তাদের 150 ডলার মূল্য পয়েন্টের জন্য বেশ বাধ্য হতে দেখেছি। সেই থেকে আমি দুটি নতুন কোসপেট স্মার্টওয়াচ অর্জন করেছি: দ্য ম্যাজিক পি 10 এবং আর 10এবং কয়েক সপ্তাহ দৌড়ানোর পরে, রোয়িং এবং তাদের সাথে অনুশীলনের পরে, আমি তাদের পারফরম্যান্স এবং একইভাবে সম্মত দাম 160 ডলার দিয়ে মুগ্ধ হয়েছি।
এই দুটি নতুন ফ্ল্যাগশিপ মডেলের একই কী অভ্যন্তরীণ চশমা এবং কার্যকারিতা রয়েছে তবে তাদের বর্গক্ষেত্র এবং বৃত্তাকার ফর্মের কারণগুলিতে আলাদা। ব্যক্তিগতভাবে, আমি কিছুটা বৃহত্তর বর্গাকার ফর্ম ফ্যাক্টরটিকে পছন্দ করি কারণ এটি আমার কব্জিতে রাউন্ড আর 10 এর চেয়ে ভাল বিশ্রাম বলে মনে হয় তবে এটি ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়।
ঘড়িতে ডুয়াল-ব্যান্ড, লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের জন্য মাল্টি-জিএনএস বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমার পরীক্ষায় খুব নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি আমার গারমিন ভেনু এক্স 1 এর সাথে ভাল তুলনা করে – আমি ব্যবহার করেছি আমার প্রিয় স্মার্টওয়াচগুলির মধ্যে একটি।
বায়োমেট্রিক্সের ক্ষেত্রে, এখন পর্যন্ত হার্ট রেট ট্র্যাকিং ট্যাঙ্কের আল্ট্রা ঘড়ির চেয়ে ভাল, তবে নতুন সহ জিপিএস ব্যাটারি লাইফ প্রায় অর্ধেক ম্যাজিক পি 10 এবং আর 10 এক চার্জে প্রায় 18 ঘন্টা পাচ্ছে ঘড়িগুলি। এটি এখনও বেশিরভাগ লোকের জন্য প্রচুর ব্যাটারি শক্তি এবং সাধারণ ব্যবহারে আপনি প্রতি দুই সপ্তাহে ঘড়িটি চার্জ করে পালিয়ে যেতে পারেন।
উন্নত হার্ট রেট ট্র্যাকিংয়ের পাশাপাশি, ফার্মওয়্যার আপডেটগুলি ম্যাজিক সিরিজে আরও দ্রুত বেরিয়ে এসেছে, প্রতি কয়েক দিন পরে সর্বশেষ সফ্টওয়্যারটিতে আপগ্রেড করতে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে।
ঘড়ির ইন্টারফেসটি স্বজ্ঞাত এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য, কারণ এটি স্ক্রিন ট্যাপস, সোয়াইপস এবং ডিজিটাল মুকুটকে মেট্রিক এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চক্রের জন্য স্পিনিংয়ের সাথে নেভিগেশনকে সমর্থন করে। এর মধ্যে ওয়ার্কআউট, স্লিপ ট্র্যাকিং, পদক্ষেপ গণনা, স্ট্রেস, আবহাওয়া, ক্যালকুলেটর এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ইউটিলিটিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আমি যে বৈশিষ্ট্যটি প্রশংসা করি তা হ’ল আপনি কীভাবে স্পিকার এবং মাইক্রোফোনকে ধন্যবাদ জানার কাছ থেকে কলগুলি এবং আপনার স্মার্টফোনের ভয়েস সহকারীকে শুরু করতে পারেন। আপনি আপনার ফোনের ক্যামেরাটিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং আপনার হারিয়ে যাওয়া ফোনটি সনাক্ত করতে কোসপেট ম্যাজিক P10/R10 ব্যবহার করতে পারেন। আপনার যদি সংযুক্ত অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে তবে আপনি ঘড়ি থেকে পাঁচটি কাস্টম উত্তর পাঠ্য বার্তাও প্রেরণ করতে পারেন।
কোসপেট ফিট স্মার্টফোন সহচর অ্যাপ্লিকেশনটি নতুন অ্যাপেক্সমোভ অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, এর জন্য উপলব্ধ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড। সামগ্রিকভাবে, অ্যাপটি একটি উন্নতি, কারণ অ্যাপেক্সমোভ কোসপেট ফিট অ্যাপের মতো অপ্রতিরোধ্য নয় এবং কার্ডগুলিতে আপনার নির্বাচিত ঘড়ির ডেটা দেখতে পৃথক ট্যাব সহ ইন্টারফেসটি ব্যবহার করা খুব সহজ সরবরাহ করে।
আপনি আপনার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাগুলি পরিচালনা করতে পারেন, ওয়ার্কআউট রেকর্ডগুলি দেখতে পারেন, মানচিত্রে একটি ওয়ার্কআউট শুরু করতে পারেন এবং অ্যাপ্লিকেশনটির সহজেই ইন্টারফেস ব্যবহার করার সহজ মাধ্যমে ঘড়ি এবং আপনার স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতাটি পুরোপুরি পরিচালনা করতে পারেন।
অ্যাপল হেলথ, স্যামসাং হেলথ, গুগল হেলথ এবং স্ট্রভাগুলির সাথে সংযোগগুলি অ্যাপেক্সমোভ স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনটিতে উপলব্ধ। অ্যাপেক্সমোভ ওয়াচ ফেস স্টোর থেকে নির্বাচন করার জন্য প্রচুর পরিমাণে উপলভ্য ঘড়ির মুখ রয়েছে তবে অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলি উপলভ্য নয়।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
কোসপেট তার স্মার্টওয়াচ অফারগুলির সাথে মুগ্ধ করে চলেছে যা তাদের উপ-200 দামের চেয়ে অনেক বেশি ঘুষি দেয়। ফাংশনাল স্ট্র্যাপগুলি কোসপেট থেকে প্রায় $ 16 থেকে 20 ডলারে পাওয়া যায় যাতে আপনি একটি রাতের জন্য আপনার ঘড়িটি সাজাতে পারেন বা আপনার স্টাইলের সাথে মেলে চেহারাটি কাস্টমাইজ করতে পারেন।
দ্য কোসপেট ম্যাজিক পি 10 এবং আর 10 যারা ব্যয়বহুল ঘড়ির সাথে প্রতিশ্রুতি না দিয়ে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি অন্বেষণ করতে চান তাদের জন্য নিখুঁত এন্ট্রি-লেভেল ঘড়ি তারা কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে না পরতে পারে।