অবশেষে জেমস গানের পরবর্তী ডিসি মুভি সম্পর্কে আমাদের একটি নতুন সূত্র রয়েছে

সুপারম্যান বছরের পর বছর ডিসি এর সবচেয়ে বড় হিট, সুতরাং অবশ্যই, ম্যান অফ স্টিল আবারও বড় পর্দায় উড়বে। তবে কোন সিনেমায়? ঠিক আছে, এটি এখনও আমাদের সেরা ক্লু আছে, যদিও এটি এখনও কিছুটা নকল।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, ডিসি স্টুডিওস সভাপতি এবং লেখক এবং পরিচালক সুপারম্যানজেমস গন, টিজ করেছেন যে তিনি একটি নতুন ডিসি মুভি লিখছেন যা সুপারম্যানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত তবে এটি একটি নয় সুপারম্যান সিক্যুয়াল বেশিরভাগ মন তত্ক্ষণাত্ এর মতো কিছুতে লাফিয়ে যায় বিশ্বের সেরাযা সুপারম্যানের সাথে একটি নতুন ব্যাটম্যানকে দলবদ্ধ করতে পারে তবে এটি কেবল জল্পনা। গন কিছুই নিশ্চিত করেনি। তারপরে, বৃহস্পতিবার সকালে, বিভিন্ন ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি, ডেভিড জাস্লাভের সিইও রিপোর্ট করেছেন যে উপার্জনের আহ্বানে বলেছেন যে গন লিখবেন এবং “সুপার-পরিবারের পরবর্তী কিস্তি” লিখবেন।
এটি বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রভাবগুলির সাথে একটি উদ্বেগজনক বিবৃতি, তবে অনুমান করার আগে বেশিরভাগ ভক্তরা জানেন যে এই পদক্ষেপটি জেমস গুনের পরীক্ষা করা হচ্ছে থ্রেডস অ্যাকাউন্ট। সেখানেই তিনি কিছু গুজব নিশ্চিত করতে, অস্বীকার করতে এবং স্পষ্ট করতে পছন্দ করেন এবং প্রকাশনা হিসাবে, গন এটি করেছে … সাজানো। কোনও ফ্যানকে জিজ্ঞাসা করার জবাবে তিনি সত্যই, “সুপার-পরিবারের পরবর্তী কিস্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন,” সর্বদা বুদ্ধিমান গন প্রশ্নের প্রথম অংশের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, উত্তর“আমি আসলে প্রস্তুতি এবং লেখার ক্ষেত্রে ভাল।” যা আবার আমরা জানতাম।
গন যে আপত্তি করেনি, যদিও এটি ছিল “সুপার-ফ্যামিলি” শব্দটি এবং এটি এখানে বড় সূত্র। এর অর্থ কী, ঠিক? ঠিক আছে, আমাদের বেশিরভাগের জন্যই, আমাদের মন মুভিতে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যেখানে আমরা মিলি অ্যালককের অভিনয় করা সুপারগার্লকে দেখেছি, উপস্থিত। তিনি সুপারম্যানের চাচাত ভাই, ক্রিপ্টোর মালিক এবং পরবর্তী ডিসি হিরো একটি চলচ্চিত্রের সাথে বড় পর্দায় আসছেন। দুই কাজিন এবং একটি কুকুর অবশ্যই “সুপার-পরিবার” হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে। এবং যদি তাদের দল বেঁধে রাখতে হয় তবে অ্যাডভেঞ্চারটি তাদের ডিসি ইউনিভার্স জুড়ে যে কোনও জায়গায় ব্যবহারিকভাবে নিতে পারে। এটা উত্তেজনাপূর্ণ হবে।
তবে আমাদেরও মেসেঞ্জারের দিকে নজর দিতে হবে। এটিই ডেভিড জাস্লাভ যিনি “অতি-পরিবার” বলেছিলেন, কমিক বইয়ের গভীর জ্ঞানযুক্ত কেউ নন। বিশ্বে একটি ব্যবসায়-চালিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলছেন যে এটি কেবল “পরিবারের পরেরটি” এর মতো কিছু বোঝায় সুপারম্যান সিনেমা। ” বা এমনকি “সুপার”হিরো সিনেমা। ” এটি এমন একটি বাক্যাংশ যা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে খুব নির্দিষ্ট বা খুব অস্পষ্ট হিসাবে পড়া যায়।
গন, তার কৃতিত্বের জন্য, আমরা পরামর্শ দিয়েছেন যে আমরা কী লিখছেন তা শিখব এবং পরবর্তীটির চেয়ে শীঘ্রই সরাসরি সরাসরি করব। এবং, যদি আমাদের এটিতে বাজি ধরতে হয় তবে আমরা মনে করি এটি সম্ভবত সুপারম্যানের পাশাপাশি সুপারগার্ল এবং ক্রিপ্টো বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না।
এখানে আপনার চিন্তা কি? আপনি কি মনে করেন গুনের পরবর্তী সিনেমাটি ক্রিপটোনিয়ান heritage তিহ্য সম্পর্কে? নাকি ডেভিড জাস্লাভ বিস্তৃত স্ট্রোকের মধ্যে কথা বলছেন? আমাদের নীচে জানান।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।