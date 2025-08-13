অবশ্যই ‘অবতার’ বাঁধাকপি লোকটি একটি ‘ম্যাজিক’ কার্ড পাচ্ছে

চিরন্তন প্রান্ত সবেমাত্র বাইরে, এবং স্পাইডার ম্যান এমনকি এখনও তাকগুলিতেও দোলাও হয়নি, তবে এটি উপকূলের উইজার্ডসকে প্রচার করার পথে থামানো হয়নি পরবর্তী পরবর্তী সেট আসছে যাদু: সমাবেশ—এর সাথে এর “মহাবিশ্বের বাইরে” ক্রসওভার অবতার: শেষ এয়ারবেন্ডার। কীভাবে পৃথিবীর পূর্বরূপগুলির পাশাপাশি অবতার গেমের ল্যান্ডস্কেপে যান্ত্রিকভাবে কাজ করবে, সেটটিতে কী প্রত্যাশা করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের প্রথম বিস্তৃত পূর্বরূপ স্পষ্টতকে নিশ্চিত করে: বাঁধাকপি লোকটি তার নিজস্ব পাচ্ছে যাদু কার্ড
আজ উপকূলের উইজার্ডস হোস্ট করেছে প্রথম পূর্বরূপ স্ট্রিম জন্য ম্যাজিক: দ্য সমাবেশ – অবতার: দ্য লাস্ট এয়ারবেন্ডার সেট। আমরা ইতিমধ্যে কয়েক মাস আগে কয়েকটি কার্ড দেখেছি, আংয়ের জন্য একটি অল্ট-আর্ট কার্ডের আকারে নিজেই চিত্রিত অবতার সহ-নির্মাতা ব্রায়ান কনিয়েটজকো এবং তারপরে, এসডিসিসিতে, প্রিন্সেস ইউয়ের জন্য একটি কার্ডের জন্য আংশিক টিজ, সোক্কার রোমান্টিক আগ্রহ, যিনি বিখ্যাতভাবে নিজেকে নিউ মুন স্পিরিট হওয়ার জন্য উত্সর্গ করেছিলেন। এটি রুক্ষ, বন্ধু, তবে কমপক্ষে তিনি এখন চিরতরে চিরকালের জন্য অমর হয়ে যাবেন যাদু কার্ড
ইউয়ের পুরো কার্ডটি আজকের স্ট্রিমের সময় প্রকাশিত অনেকের মধ্যে একটি ছিল – আং, জুকো, সোক্কা, কাতারা, তোপ এবং এমনকি অ্যাপা এবং মোমো যেমন ফায়ার লর্ড সোজিনের মতো কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি হাইলাইট কার্ডগুলি পেয়েছিল, যার মধ্যে কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, যার পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে অবতার বিশ্বকে রূপান্তরযোগ্য সাগা প্রাণী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করা হবে, ক্লাইভ রোজফিল্ড এবং টেরা ব্র্যানফোর্ডের মতো চরিত্রগুলির সাথে প্রবর্তিত একটি যান্ত্রিক চূড়ান্ত কল্পনা এই বছরের শুরুর দিকে সেট করুন।
স্ট্রিমটি কীভাবে আমাদের প্রথম সূচক দিয়েছে যাদু সেটে একটি প্রধান মেকানিক হিসাবে প্রাথমিক নমনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এয়ারবেন্ডিং খেলোয়াড়দের হ্রাস করা মানা ব্যয়ের জন্য তাদের কাস্ট করতে নির্বাসিত করতে দেয়, জলবায়ু খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত দক্ষতা সক্রিয় করার জন্য মানার মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যয় করতে এবং তাদের নিজস্ব শিল্পকর্ম বা প্রাণী কার্ডগুলি আলতো চাপতে দেয়, আর্থবেন্ডিং এমন একটি কীওয়ার্ড যা আপনাকে আপনার ভূমি কার্ডগুলিতে রূপান্তর করতে দেয় এবং ফায়ারবেন্ডিংকে অতিরিক্ত রেডকে ব্যয় করতে দেয় যা অতিরিক্ত রেডকে ব্যয় করতে দেয়।
তবে অবশ্যই, যখন মেমস হওয়ার দরকার আছে তখন এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিকগুলি আগ্রহী নয়। শেষ এয়ারবেন্ডার স্মরণীয় মুহুর্তগুলিতে পূর্ণ, এবং যাদু সেটটি ব্যতিক্রম হবে না: অবতার উত্সাহীদের আকারে আজকের পূর্বরূপটিতে দুটি বিশেষত মেমেটিক কার্ড প্রকাশিত হয়েছিল, শোয়ের চতুর্থ পর্ব, “কিওশির ওয়ারিয়র্স অফ কিয়োশি” এবং অবশ্যই পঞ্চম, “ক্যাবেজ মার্চেন্ট” থেকে অনুপ্রাণিত, “ক্যাবেজ মার্চেন্ট” থেকে কিওশি দ্বীপের বাসিন্দাদের ফ্রোথ-মুখযুক্ত ফ্রেইকআউট দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি কার্ড, “একের সাথেই অনুপ্রাণিত”।
স্বাভাবিকভাবেই, ক্রুসিফেরাস শাকসব্জির একজন পরিশোধক হিসাবে, তিনি সবুজ ডেকগুলি খাবারের টোকেন তৈরি করতে সহায়তা করেন। সহায়ক!
ম্যাজিক: দ্য সমাবেশ – অবতার: দ্য লাস্ট এয়ারবেন্ডার মুক্তির কয়েক মাস পরে 21 নভেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে যাদুএর আসল পরবর্তী সেট, মার্ভেলের স্পাইডার ম্যান26 সেপ্টেম্বর। উপকূলের উইজার্ডগুলি সেটগুলি ক্যাপচার সম্পর্কে ভক্তদের উদ্বেগ শুনতে শুরু করতে পারে যাদু নান্দনিক অনুভূতি, তবে সম্ভবত এতটা নয় যে তাদের মানিব্যাগগুলি আরও বিরতি চায়। আপনি সব পরীক্ষা করে দেখতে পারেন অবতার কার্ডগুলি এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত এখানে।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।