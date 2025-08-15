অবশ্যই বিশ্বব্যাপী ফোকাসযুক্ত কার্নি তার নির্বাচনী অফিস খুলেনি

ভ্যান ডি ব্রুক যখন কার্নির আসন অফিসটি সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে এটির অস্তিত্ব নেই। “আমি হতাশ হয়েছি,” তিনি ডেচম্যানকে বলেছিলেন, “তার একটি হওয়া উচিত।” এলেন এবং লিন্ডে, আরও দু’জন স্থানীয় বাসিন্দা তাদের হতাশাও প্রকাশ করেছিলেন যে নেপিয়ানে কার্নির স্থানীয় উপস্থিতি নেই। “আপনি ফেসবুকে এমন কিছু দেখতে পাবেন যা আপনাকে আপনার এমপির সাথে যোগাযোগ করতে বলছে,” দ্বিতীয়টি অংশে বলেছিল। “যখন আমি এটি দেখি, তখন আমার প্রথম ধারণাটি হ’ল প্রযুক্তিগতভাবে, আমাদের একজন এমপি রয়েছে, তবে আমাদের কোনও সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার কোথাও নেই। এবং, আমাদের সংসদ সদস্যের ভূমিকার কারণে মনে হয় না যে আমাদের রাইডিংয়ের প্রতিনিধিত্বকারী কেউ আছেন।”