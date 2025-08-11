অবস্থান, বিশেষ শুরুর সময়, ম্যাচ কার্ড এবং আপনার যা জানা দরকার তা

সিএম পাঙ্ক এই সপ্তাহে ডাব্লুডব্লিউই কাঁচা-কে কিক-অফ করবে!
গত সপ্তাহের ডাব্লুডব্লিউই কাঁচা বিশৃঙ্খলা, নাটক এবং কিছু অবিস্মরণীয় মুহুর্তগুলি বিতরণ করেছে, এই সোমবার রাতে একটি বিস্ফোরক ফলোআপের জন্য মঞ্চ তৈরি করেছে। এই সপ্তাহের রেড ব্র্যান্ডের শোটি কানাডার কিউসি সেন্টার ভিডিওট্রন কুইবেক সিটি থেকে টেলিকাস্ট লাইভ হবে।
বেকি লিঞ্চের নিকি বেলার মৌখিক টেকটাউন থেকে শুরু করে পেন্টা পর্যন্ত জাভিয়ের উডসের বড় আকারের টুপি চেষ্টা করে, শোতে প্রচুর বিনোদন ছিল, তবে এটি মূল ঘটনা ছিল যা শিরোনামগুলি চুরি করেছিল।
লা নাইট তার সেরা সুযোগের মতো দেখতে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের হয়ে শেঠ রোলিন্সকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, বিশেষত অ্যাডাম পিয়ার্স ব্রোন ব্রেকার এবং ব্রোনসন রিডকে রিংসাইড থেকে নিষিদ্ধ করেছিলেন।
যাইহোক, রোলিন্সের উপর সিএম পাঙ্কের চমকপ্রদ আক্রমণটি একটি অযোগ্যতার সূত্রপাত করেছিল, ব্রেককারের জন্য দরজা খোলার জন্য এবং রিডকে ফিরে আসার জন্য এবং রোলিন্সের সাথে ম্যাচ-ম্যাচ-ম্যাচ বিটডাউনে যোগদান করতে যোগ দেয়।
রোমান রেইনস এমনকি প্রতিকূলতার জন্য রিংটিতে আঘাত করেছিল, তবে ‘দ্য ভিশন’ রোলিনস, ব্রেকার এবং রিড শোটি বন্ধ করতে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন, উত্তেজনা 11 ই আগস্ট ডাব্লুডব্লিউই কাঁচায় যাওয়ার একটি ফুটন্ত পয়েন্টে রয়েছে।
ডাব্লুডব্লিউই কাঁচের 11 ই আগস্ট, 2025 পর্বটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
11 আগস্ট, 2025 এর ডাব্লুডব্লিউই সোমবার নাইট কাঁচা কানাডার কিউসি সেন্টার ভিডিওট্রন কুইবেক সিটি থেকে সরাসরি প্রচারিত হবে।
ম্যাচ এবং বিভাগগুলি ডাব্লুডাব্লুইউ কাঁচা (30 জুন, 2025) এর জন্য নিশ্চিত হয়েছে
- সিএম পাঙ্ক টু কিক-অফ ডাব্লুডাব্লুই কাঁচা
- সামি জায়ন বনাম রুসেভ
- বেকি লিঞ্চ বনাম ম্যাক্সেক্সাইন ডুপ্রি
- নাওমি (সি) বনাম আইও স্কাই – উইমেন ওয়ার্ল্ড শিরোনাম ম্যাচ
ডাব্লুডব্লিউই কাঁচা সময় এবং টেলিকাস্টের বিশদ
|দেশ/অঞ্চল
|সময়
|টেলিকাস্ট
|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আলাস্কা, হাওয়াই এবং পুয়ের্তো রিকো
|06 পিএম ইটি, 05 পিএম সিটি এবং 03 পিএম পিটি (সোমবার)
|নেটফ্লিক্স
|কানাডা
|06 পিএম ইটি (সোমবার)
|নেটফ্লিক্স
|যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ড
|11 পিএম বিএসটি (সোমবার)
|নেটফ্লিক্স
|ভারত
|3:30 am ist (মঙ্গলবার)
|নেটফ্লিক্স
|বাংলাদেশ
|04 এএম বিএসটি (মঙ্গলবার)
|সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক
|সৌদি আরব
|01 এএম এএসটি (মঙ্গলবার)
|নেটফ্লিক্স
|অস্ট্রেলিয়া
|08 এএম এস্ট (মঙ্গলবার)
|নেটফ্লিক্স
|ফ্রান্স
|12 টা সেস্ট (মঙ্গলবার)
|এবি 1
|ব্রাজিল
|07 পিএম বিআরটি (সোমবার)
|নেটফ্লিক্স
|মেক্সিকো
|04 পিএম সিএসটি (সোমবার)
|নেটফ্লিক্স
আরও আপডেটের জন্য, খেলাকে এখন কুস্তি অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম & হোয়াটসঅ্যাপ।