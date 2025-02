অবস্থান, শুরু সময়, কার্ড কার্ড এবং আপনার যা জানা দরকার তা সমস্ত কিছু

বেলে আজ রাতে ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি -তে উপস্থিত হবে

গত সপ্তাহে ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি -র সংস্করণটি কেবল বিয়ানকা বেলার এবং নাওমির সাথেই ডাব্লুডাব্লুইই উইমেনস ট্যাগ টিম চ্যাম্পিয়নশিপটি মেটা গার্লস (ল্যাশ কিংবদন্তি এবং জাকারা জ্যাকসন) ধরে রেখেছিল তা নয়, বরং একটি রহস্য স্মেপ্ট কালার বার স্ক্রিন সহও শেষ করেছে।

চূড়ান্ত 10 সেকেন্ডে “ডাব্লুডাব্লুই ট্রান্সমিশন” পড়ার সাথে সাধারণ রঙের বারগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল যা পরে ব্যাকস্পেস করা হয়েছিল এবং “প্রতিশোধের দিন” দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল

এটি যা বোঝায়, এটি অবশ্যই প্রতিশোধের দিনে আগত কোনও কিছুর জন্য এটি একটি টিজ, তা অস্পষ্ট। সম্ভবত, এটি ডাব্লুডাব্লুই সুপারস্টার এর প্রত্যাবর্তন বা আত্মপ্রকাশ হবে।

গ্রেসন ওয়ালার এফেক্টের ২৮ শে জানুয়ারী সংস্করণে অস্টিন থিওরি এবং গ্রেসন ওয়ালার এনএক্সটি চ্যাম্পিয়ন ওবা ফেমির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তারা পিছনে পিছনে তর্ক করেছিল যতক্ষণ না ফেমি তাদের এনএক্সটি প্রতিশোধের দিনে তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে।

ট্রিক উইলিয়ামস ফেমি পাওয়ারব্বোম্বোম্বেড করার আগে থিওরি এবং ওয়ালারের সাথে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং ঝগড়া করেছিল। ব্যাকস্টেজ, এনএক্সটি জেনারেল ম্যানেজার আভা উইলিয়ামসকে জানিয়েছিলেন যে তিনি এবং ফেমি 4 ফেব্রুয়ারির সম্প্রচারে থিওরি এবং ওয়ালারের মুখোমুখি হবেন।

যেহেতু এটিও নিশ্চিত হয়েছিল যে স্টেফানি ভ্যাকুয়ার প্রতিশোধ দিবসে এনএক্সটি উইমেন নর্থ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ফ্যালন হেনলির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, মারাত্মক প্রভাবের মধ্যে একটি ছোট্ট ব্যাকস্টেজের দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে জেসি জেইন হেনলির আপত্তিগুলি নির্ধারিত হওয়ার কারণে বাধা দিয়েছিল।

এটি হেনলিকে জেইনকে পরের সপ্তাহে ভ্যাকেরের মুখোমুখি করার জন্য অনুরোধ করেছিল যাতে তাকে নরম করে তুলতে এবং কয়েক সপ্তাহ আগে মেকআপ চেয়ারে জেইনের উপর ভ্যাকেরের আক্রমণটির সঠিক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

There will be a “summit” promo segment featuring Giulia, Bayley, and Roxanne Perez to build up their Triple Threat match on Vengeance Day. কোরা জেড আভা (এবং সম্ভবত রোকসান পেরেজকে বেলে এবং জিউলিয়ার বিপক্ষে ট্যাগ দলের লড়াইয়ে পিনফল হারানোর জন্য তাকে ডেকে আনার জন্য তাকে ডেকে আনার জন্য অসন্তুষ্ট), তাই আমরা জেডকে এখানেও তার উপস্থিতি জানানোর আশা করতে পারি।

রিজ হল্যান্ড চ্যানিং লরেঞ্জোর মুখোমুখি হবে এবং তারা গত সপ্তাহে প্রায় ঝগড়াটে পড়েছিল কারণ স্ট্যাকস হল্যান্ডের কাছ থেকে ইজি ডেমকে রক্ষা করছিলেন, যিনি গত সপ্তাহে টনি ডি অ্যাঞ্জেলোর বিপক্ষে তার উত্তর আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপে হস্তক্ষেপের জন্য ডেমের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

02/04 ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

ডাব্লুডাব্লুইউর এনএক্সটি -র 4 ফেব্রুয়ারির কার্ডটি ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর পারফরম্যান্স সেন্টার থেকে সরাসরি টেলিকাস্ট করা হবে। ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি তাদের পরবর্তী প্লাইয়ের জন্য তৈরি করবে।

ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি ম্যাচ কার্ড এবং বিভাগ

ট্যাগ টিম ম্যাচ: ওবিএ ফেমি এবং ট্রিক উইলিয়ামস বনাম এ-টাউন ডাউন আন্ডার (অস্টিন থিওরি এবং গ্রেসন ওয়ালার)

জেসি জেইন বনাম স্টেফানি ভ্যাকুয়ার

জিউলিয়া, বেলে এবং রোকসান পেরেজের সাথে প্রতিশোধ দিবসের শীর্ষ সম্মেলন

কারমেন পেট্রোভিক বনাম কেলানি জর্দান

চ্যানিং “স্ট্যাকস” লরেঞ্জো বনাম রিজ হল্যান্ড

শার্লট ফ্লায়ার উপস্থিত হবে

ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি টাইমিংস এবং টেলিকাস্টের বিশদ



কানাডায়, ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি স্পোর্টসেট 360 এবং ওএলএন -তে প্রতি মঙ্গলবার রাত 8 টায় সরাসরি প্রচারিত হবে।

যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডে, শোটি প্রতি বুধবার একচেটিয়াভাবে ডাব্লুডাব্লুই নেটওয়ার্কে লাইভ হবে

ভারতে, ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি প্রতি বুধবার সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক (সনি লিভ, সনি টেন 1, সনি টেন 1 এইচডি, সনি টেন 3, সনি টেন 4, এবং সনি টেন 4 এইচডি) জুড়ে প্রতি বুধবার সকাল 5.30 টায় সরাসরি প্রচারিত হবে।



অস্ট্রেলিয়ায়, শোটি ফক্স 8 -তে প্রতি বুধবার সকাল 10 টা এস্টে লাইভ হবে।

