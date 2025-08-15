“অবিশ্বাস্যভাবে অসম্পূর্ণ”: ট্রাম্প নিউজমের বড় সুন্দর সংবাদ সম্মেলনে সেনা প্রেরণ করেছেন

রাজনীতি
জাপানি আমেরিকান জাতীয় যাদুঘরের নেতৃত্বে, যেখানে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে সীমান্ত প্যাট্রোলের কৃতজ্ঞ প্রদর্শনের প্রতীকতা হারাতে পারেনি।
আমরা সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের ফ্যাসিবাদের ঝলক দেখেছি, সম্প্রতি তার ওয়াশিংটন, ডিসি, পুলিশ বিভাগ এবং তার জাতীয় গার্ডের মোতায়েন থেকে নিউইয়র্কের ফেডারেল প্লাজায় আদালতের তারিখের সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অভিবাসীদের অপসারণ, লস অ্যাঞ্জেলেসে হোম ডিপোতে অভিযান এবং গাড়ি ধোয়া পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার, যদিও এর একটি কৃতজ্ঞ প্রদর্শন ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস ইভেন্টে ফেডারেল পেশী এর অপরাধ বা অভিবাসনের সাথে এর কোনও যোগসূত্র ছিল না: ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং অন্যান্য রাজ্য আধিকারিকদের একটি সংবাদ সম্মেলন তার রাষ্ট্রকে পুনরায় বিতরণ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে এবং আরও গণতান্ত্রিক কংগ্রেসনাল আসন তৈরি করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যদি টেক্সাসের জিওপি বিপরীত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়।
লিটল টোকিওর জাপানি আমেরিকান ন্যাশনাল মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কয়েক ডজন মুখোশধারী ও সশস্ত্র বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্টরা উঠে এসেছেন। আঞ্চলিক সীমান্তের পেট্রোলের প্রধান গ্রেগরি বোভিনো ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর ক্রু “লস অ্যাঞ্জেলেসকে একটি নিরাপদ জায়গা করে তুলছেন, যেহেতু আমাদের রাজনীতিবিদ নেই যারা এটি করতে পারে। আমরা নিজেই এটি করি।” তাঁর কিছু লোক রাইফেল ব্র্যান্ড করেছে।
লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস সাংবাদিকদের বলেন, “তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা গভর্নরের মুখের সামনে তাদের নাক থাম্ব করবে।” “এটি অবিশ্বাস্যরূপে অসম্মানজনক It’s এটি একটি উস্কানিমূলক কাজ” “
নিউজম, যিনি ট্রাম্পকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং করছেন, অবিলম্বে তাঁর হাস্যকর, অল-ক্যাপস ব্র্যাগ্যাডোসিয়োকে অনুকরণ করছেন এক্স এ তার প্রেস অফিসের মাধ্যমে পোস্ট করেছেন: “বর্ডার পেট্রোল আমাদের বড় সুন্দর সংবাদ সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়েছে! আমাদের ভয় দেখানো হবে না!”
সিনেটর অ্যালেক্স প্যাডিলা এবং অ্যাডাম শিফের দ্বারা সজ্জিত, নিউজম ট্রাম্পকে পুনর্নির্মাণের বিষয়ে তাঁর মন্তব্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। “আর কে বরফ পাঠায় (একই সময়ে) আমরা এরকম কথোপকথন করছি?” নিউজম ড। “যে কেউ দুর্বল। যে কেউ ভেঙে গেছে। যার দুর্বলতা শক্তি হিসাবে মাস্ক্রেড করছে।”
বর্ডার প্যাট্রোলের হয়রানির প্রতীকতা জাদুঘরের চেয়ার উইলিয়াম ফুজিওকার চেয়ারটিতে হারাতে পারেনি। যাদুঘরটি সেই সাইটে বসে যেখানে লস অ্যাঞ্জেলেসে বাস করা জাপানি আমেরিকানরা “এখানে এসে বাসে বসিয়ে শিবিরে প্রেরণ করতে বলা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন, ফোর্স অফ ফোর্সকে “1942 সালে যা ঘটেছিল তার সমান্তরাল” বলে অভিহিত করেছেন। “
যদিও ডেমোক্র্যাটরা জাতীয়ভাবে নিউজমের সাহসী কৌশল – নিউ ইয়র্কের ক্যাথি হচুল, ইলিনয়ের জেবি প্রিটজকার এবং মেরিল্যান্ডের ওয়েস মুর সকলেই অনুরূপ পদক্ষেপে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন – তার পুনরায় বিতরণ উদ্যোগের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, যা তিনি “নির্বাচনী রিগিং ডিফেন্স অ্যাক্ট” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, যখন ডেমোক্র্যাটরা এই নভেম্বরে এটি পাস করেন না। এটি সমস্ত ভোটারদের সাথে বিশেষত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাথে ডুবো, নিউজম এবং অন্যান্য ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসনাল সীমানা আঁকতে একটি স্বাধীন দ্বিপক্ষীয় কমিশনের জন্য কয়েক বছর অতিবাহিত করার পরে, ২০১০ সালে আরোপিত একটি ব্যবস্থা। গভর্নর জোর দিয়েছিলেন যে তাকে “আগুনের সাথে আগুনের সাথে” লড়াই করতে হবে, এবং জিওপি রাজ্যগুলি আরও আসনগুলির জন্য তাদের পরিকল্পনার উপর দাঁড়ায়, ক্যালিফোর্নিয়া বর্তমান সিস্টেমটি পুনরুদ্ধার করবে।
মঙ্গলবার, ইউনিয়ন টি-শার্ট পরা শত শত অ্যাঞ্জেলোনো ম্যাকআর্থার পার্কে বরফের অপব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন। বিক্ষোভকারীরা এমনকি আইনী অভিবাসীরা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ভয় পাচ্ছে এবং স্থানীয় দোকানদারদের জন্য হ্রাস ব্যবসা সম্পর্কে জানিয়েছেন। “এটি মানুষের শিকার,” 40 বছরের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন, যিনি বরফের আক্রমণে তার পোশাক শিল্পের চাকরি হারিয়েছেন। তিনি “আটক হওয়া এবং আমার পরিবার থেকে পৃথক হওয়ার চিন্তাভাবনা” তে “আতঙ্ক” বর্ণনা করেছেন। তবুও, তিনি যাইহোক প্রতিবাদ করতে বেরিয়ে এসেছিলেন।
বৃহস্পতিবার, সংবাদ সম্মেলনের কাছে কেবল একজনকে বর্ডার প্যাট্রোল দ্বারা আটক করা হয়েছিল: অ্যাঞ্জেল নামে এক শ্রমিক টোকিও কোর্টহাউসে স্ট্রবেরি সরবরাহ করে। (কয়েক ডজন সীমান্ত টহল এজেন্ট, একজন আটককারী। দুর্দান্ত কাজ, চিফ বোভিনো!) সহকর্মী কার্লোস ফ্রাঙ্কো অ্যাঞ্জেলকে চেক করতে এসেছিলেন এবং তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন, তাঁর ডেলিভারি ভ্যানটি এখনও যাদুঘরের বাইরে পার্কিং করেছে। তিনি লোকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন “আপনি অনিবন্ধিত থাকুক বা না থাকুক, সাধারণভাবে যত্নবান হওয়ার জন্য।”
এছাড়াও বৃহস্পতিবার, একজন ব্যক্তিকে এসইউভির হাতে হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তারা লস অ্যাঞ্জেলেসের ঠিক দক্ষিণে মনরোভিয়া হোম ডিপোতে অভিবাসন অভিযান চালাচ্ছিল। আমাদের শহরগুলিকে নিরাপদ করার উপায়, মিঃ প্রেসিডেন্ট।
নিউজম, একটি 2028 প্রতিযোগী হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম দিকে কিছু প্রগতিশীলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, যখন তিনি তার পডকাস্টে চার্লি ক र्क এবং স্টিভ ব্যাননের মতো উইং বাদাম হোস্ট করেছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ডেমোক্র্যাটদের হিজড়া অধিকারের সাথে আপস করতে হবে, এবং কিলমার-এব্রেগো গার্কিয়াকে “বিক্ষোভকে” বিক্ষোভ করা উচিত “এর সমাধান করা উচিত। তবে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং এর অভিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর ট্রাম্পের আক্রমণ নিউজমকে তার মেরুদণ্ড ফিরিয়ে দিয়েছে।
কাজোল সতর্ক ভোটারদের তার পছন্দের মানচিত্রগুলি ব্যাক করার জন্য তাঁর রাজনৈতিক জটলা আছে কিনা তা পরিষ্কার নয়, তবে তিনি অবশ্যই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
সঙ্কটের এই মুহুর্তে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের একীভূত, প্রগতিশীল বিরোধিতা দরকার।
আমরা রাস্তায় এবং সারা দেশে ব্যালট বাক্সে একটি আকার নিতে শুরু করছি: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রচার সাশ্রয়ী মূল্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, তাদের প্রতিবেশীদের বরফ থেকে রক্ষা করা সম্প্রদায়গুলিতে, সিনেটরদের কাছে ইস্রায়েলের অস্ত্র চালানের বিরোধিতা করা সিনেটরদের কাছে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি জরুরী পছন্দ রয়েছে: এটি কি এমন একটি রাজনীতি গ্রহণ করবে যা নীতিগত এবং জনপ্রিয়, বা এটি আমাদের এখানে পেয়েছে এমন ছোঁয়া বহির্মুখী অভিজাত এবং পরামর্শদাতাদের সাথে নির্বাচন হারাতে জোর দিয়ে থাকবে?
