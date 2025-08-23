You are Here
অবৈতনিক ছুটিতে রাখা ভাইরাল গ্রেপ্তারের ভিডিও থেকে রোড আইল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল
অবৈতনিক ছুটিতে রাখা ভাইরাল গ্রেপ্তারের ভিডিও থেকে রোড আইল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল

রোড আইল্যান্ডের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, যার গ্রেপ্তার এই সপ্তাহের শুরুতে ভাইরাল হয়েছিল তার পরে তিনি আপাতদৃষ্টিতে গ্রেপ্তার এড়াতে তার অবস্থানটি ব্যবহার করার চেষ্টা করার পরে, কর্মকর্তাদের জানিয়েছিলেন যে তারা তাকে “আফসোস” রাখবেন, তাকে বারের পিছনে রেখে দেওয়া হবে, তাকে অবৈতনিক ছুটিতে রাখা হবে।

দোষারোপের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া বিশেষ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ডিভন ফ্লানাগানকে ঘটনার পরে সরাসরি বেতনভুক্ত ছুটিতে রাখা হয়েছিল, যখন রোড আইল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। তবে, সোমবার থেকে, ফ্লানাগান অবৈতনিক ছুটিতে যাবে, অফিস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছে।

এটি স্পষ্ট নয় যে ফ্লানাগান তার কর্মসংস্থানের বিষয়ে চূড়ান্ত দৃ determination ় সংকল্প না হওয়া পর্যন্ত কতক্ষণ অবৈতনিক ছুটিতে থাকবে। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস বিষয়টি তার চলমান পর্যালোচনা সম্পর্কে বা যখন এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়নি।

বডিক্যাম ফুটেজে রোড আইল্যান্ডের প্রসিকিউটর ডিভন ফ্লানাগানকে গ্রেপ্তার করা দেখায়, যিনি অফিসারদের বর্জন করেছিলেন এবং তাদের দিকে চিত্কার করেছিলেন, ‘আমি একজন এজি! আমি একজন এজি! ‘ তিনি যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন তা স্কার্ট করার একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা। (নিউপোর্ট পুলিশ বিভাগ)

বোস্টন গ্লোব অনুসারে রাষ্ট্রীয় বেতনভিত্তিক রেকর্ডগুলি দেখায় যে ফ্লানাগান একটি বিশেষ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে তার পদে বছরে প্রায় 113,000 ডলারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

“আমি একজন এজি! আমি একজন এজি!” ফ্লানাগানকে তাদের দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাকে আটক করার চেষ্টা করার সময় পুলিশকে এই কথাটি শোনা যায়। “আপনি এটির জন্য আফসোস করতে চলেছেন। আপনি এটির জন্য আফসোস করতে চলেছেন। আমি একজন এ-” ফ্লানাগান যখন তাকে একটি পুলিশ গাড়ির পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং দরজাটি বন্ধ ছিল।

“আপনার পক্ষে ভাল, আমি একটি এস — দিচ্ছি না,” গ্রেপ্তারকারী একজন অফিসারকে এক পর্যায়ে ফিরে বলতে শোনা যায়।

ফ্লানাগানের গ্রেপ্তারের পরে পরবর্তী সময়ে রেডিও সাক্ষাত্কারে, রোড আইল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল পিটার নেরোনহা এই ঘটনাটিকে “অবর্ণনীয় আচরণ” বলে অভিহিত করেছেন যার ফলস্বরূপ সম্ভবত “দৃ strong ়, শক্তিশালী অনুমোদনের ফলস্বরূপ ঘটবে[s]। “তবে, তিনি নোট করেছিলেন যে এই প্রথম তিনি তার কর্মীদের সাথে জড়িত এই জাতীয় মামলার সাথে মোকাবিলা করেননি।

“আমি ১১০ জন আইনজীবী পেয়েছি, তিনি তাদের সকলকেই বিব্রত করেছেন। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল থাকাকালীন আমার এ জাতীয় অনেক সমস্যা হয়নি। আমার কয়েকজন ছিল, এবং আমি একজন লোককে মাতাল গাড়ি চালানোর জন্য যেতে দিয়েছি – তাকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল, তবে আমি তাকে প্রায় এক বছর পরে বরখাস্ত করার পরে তাকে নিয়ে এসেছি, আবার কাউকে কোর্ত্রুমে যেতে হবে এবং কুরুচিপূর্ণ কিলস,” এনারহাহের কিল, হার্ড, হার্ড, হার্ডহ্যা, হার্ড, হার্ডহ্যা, হার্ডহ্যা, হার্ডহ্যা, হার্ডহ্যা।

রোড আইল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল পিটার নেরোনহা ফ্লানাগানের আচরণকে “অবর্ণনীয়” বলে অভিহিত করেছিলেন তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি এর আগে একজন প্রাক্তন অ্যাটর্নি ফিরিয়ে এনেছিলেন, যিনি একবার মাতাল ড্রাইভিংয়ের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। (লেন টার্নার/দ্য বোস্টন গ্লোব গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে)

অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেছিলেন, “সক্ষম আইনজীবীদের খুঁজে পাওয়া এবং রাখা খুব কঠিন এবং তাই আমাকে এই সম্পর্কে সত্যই সাবধানতার সাথে চিন্তা করতে হবে।

নেরোনহা যোগ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ঘটনাটি অ্যালকোহল সম্পর্কিত, এবং উল্লেখ করেছে যে অগত্যা আচরণকে ক্ষমা করে দেয় না। তিনি আরও বলেছিলেন যে ফ্লানাগানের তার অধীনে কাজ করা “নিরবচ্ছিন্ন” রেকর্ড ছিল, রাজ্য বার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অত্যন্ত ভাবা হয় এবং ক্ষমা চাওয়া সহ নতুন বন্দর পুলিশ বিভাগের সাথে সংশোধন করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

নিউপোর্ট পুলিশ বিভাগের বডিক্যাম ফুটেজের একটি স্ক্রিনশট দেখায় যে রোড আইল্যান্ডের প্রসিকিউটর ডিভন ফ্লানাগান পুলিশের সাথে তর্ক করছে। (নিউপোর্ট পুলিশ বিভাগ)

অ্যাটর্নি জেনারেলকে এই ঘটনার কিছু বিশদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সহ ফ্লানাগান অফিসারকে বলার ক্ষেত্রে ঠিক ছিলেন কিনা তা সহ এই আইনটি ছিল যে কোনও নাগরিকের অনুরোধের ভিত্তিতে তাকে অবশ্যই তার বডি ক্যামেরাটি বন্ধ করতে হবে।

“তিনি কী ভাবছিলেন তা আমি নিশ্চিত নই। স্পষ্টতই, তিনি সোজা ভাবছেন না,” নেরোনহা বলেছিলেন যে ফ্লানাগান তার এই দাবিতে ভুল ছিলেন যে পুলিশ অফিসারদের অনুরোধের ভিত্তিতে তাদের বডিক্যাম বন্ধ করে দিতে হবে।

“তিনি নিজেকে লাঞ্ছিত করেছেন,” নেরোনহা যোগ করেছেন। “আমাদের সাথে তার কর্মসংস্থানের সাথে যা ঘটেছিল তা নির্বিশেষে, তিনি এ থেকে অনেক দিন ফিরে আসবেন। এটি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।”

