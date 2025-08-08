‘অবৈধ অভিবাসীদের’ জন্য রুপার্ট লো লো ভুল দাতব্য রোয়ার্স

বিবিসি নিউজ, নরফোক
একজন সাংসদ স্বীকার করেছেন যে তিনি “অবৈধ অভিবাসীদের” জন্য একটি দাতব্য রোয়িং ক্রুদের ভুল করেছেন।
স্বতন্ত্র এমপি রুপার্ট লো বৃহস্পতিবার এক্সে একটি ছবি ভাগ করেছেন, বায়ু টারবাইনগুলির কাছাকাছি একটি নৌকা দেখাচ্ছে গ্রেট ইয়ারমাউথের নিকটে, নরফোক, এবং লিখেছেন, “ডিঙ্গিগুলি এখনই গ্রেট ইয়ারমাউথে আসছে”।
এইচএম কোস্টগার্ড তাদের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ক্রুদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে নৌকাটি দাতব্য রোয়ার্সের একটি দল যা ল্যান্ডের শেষ, কর্নওয়াল থেকে স্কটল্যান্ডের জন ওগ্রোটসে ভ্রমণ করার চেষ্টা করছে।
একটি পরে পোস্টমিঃ লো, বলেছিলেন: “ক্রুদের প্রতি কূপ হিসাবে, আমি তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য £ 1000 ডলার অনুদান দেব – এমএনডি -র জন্য অর্থ সংগ্রহ করব।”
মিঃ লো প্রায় 20:25 বিএসটি -তে নৌকা সম্পর্কে পোস্ট করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বোর্ডে থাকা লোকেরা যদি অবৈধ অভিবাসী হত তবে তিনি নির্বাসিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি “প্রতিটি সরঞ্জাম ব্যবহার” করবেন।
যাইহোক, শুক্রবার 06:38 এ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে “অজানা জাহাজ” একটি মিথ্যা অ্যালার্ম ছিল।
তিনি বলেছিলেন: “আমরা উপাদানগুলির কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক জরুরি অভিযোগ পেয়েছি – আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির জন্য সজাগ থাকার কারণে আমি কোনও ক্ষমা চাইনি। এটি একটি জাতীয় সংকট।
“দাতব্য রোয়ার্সের জন্য কোনও গণ -নির্বাসন কোনও ব্যাপার নয়, তবে আমাদের অবশ্যই অবৈধ অভিবাসীদের জন্য এটি প্রয়োজন!”
চারজনের ক্রু, যার মধ্যে আটলান্টিক একক জুড়ে ব্রিটিশ রেকর্ড ধারক মাইক বেটস অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা বলেছিলেন যে তারা এই পোস্টটি “হাসিখুশি” বলে মনে করেছেন।
মিঃ বেটস বলেছিলেন: “আমি আমার ডানদিকে তাকালাম এবং সেখানে কয়েক ডজন ব্যক্তি আমাদের দিকে তাকিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
“আমি আগে কোনও অভিবাসীর পক্ষে ভুল হয়নি।
“সেরা মন্তব্যটি হ’ল একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনার যখন প্রয়োজন হয় তখন রয়্যাল নেভিটি কোথায় ছিল। আমি একজন প্রাক্তন রয়েল মেরিন, তাই রয়্যাল নেভি নৌকায় ছিলেন।”
মিঃ বেটস বলেছিলেন যে এটি “প্রায় সজাগ স্টাইল” ছিল কীভাবে লোকেরা তাদের সৈকতে অনুসরণ করেছিল।
চারজনের দল 25 জুলাই ল্যান্ডের শেষ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল খারাপ আবহাওয়া তাদের ওয়েলসের মিলফোর্ড হ্যাভেনে থামতে বাধ্য করার আগে উত্তর দিকে আইরিশ সাগরে চলে গেল।
এখনও অবধি দলটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য £ 100,000 এরও বেশি সংগ্রহ করেছে এবং আরও বেশি বাড়ানোর আশা করছে।
তিনি বলেন, “আমরা আশার দিকে ঝুঁকছি, আমরা একটি নিরাময়ের সন্ধান করছি, এবং আশা করি আমরা £ 57m বাড়িয়ে তুলেছি – আমরা অবশ্যই সংসদ সদস্যরা আমাদের সম্পর্কে কথা বলতে থাকব,” তিনি বলেছিলেন।