অবৈধ অভিবাসী তাকে এবং তার কুকুরের উপর আক্রমণ করার পরে ‘ওল্ফকে মুরগী ​​বাড়িতে’ দেওয়ার জন্য উবারকে বিস্ফোরণে বায়োটেকের সিইও উবারকে বিস্ফোরণ করে

একজন অবৈধ অভিবাসী চালকের দ্বারা হিংসাত্মক পার্কিং লট হামলার পরে দক্ষিণ ক্যারোলিনা বায়োটেকের একজন সিইও উবারের বিরুদ্ধে মামলা করছেন।
টিসি বায়োফর্মের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রায়ান কোবেল সোমবার একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, রাইডশেয়ার সংস্থাকে তার এক ড্রাইভার – অবৈধভাবে রাশিয়ান নাগরিক – এপ্রিল মাসে শহরতলির একটি চার্লস্টন রেস্তোঁরাটির বাইরে তাকে ঘুষি মারার পরে তার এক ড্রাইভার – তার এক ড্রাইভারদের পরে গুরুতর অবহেলা করার অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন।
নজরদারি ফুটেজে ধরা পড়া নির্মম আক্রমণটি কোবেল এবং তার ছোট পরিষেবা কুকুর উভয়কেই ফুটপাতে ছুঁড়ে ফেলেছিল।
কোবেল এক ভয়াবহ বিবৃতিতে বলেছিলেন, ‘উবার একটি নেকড়ে মুরগির বাড়িতে প্রবেশ করতে দিলেন।’ ‘তারা নকল লাইসেন্স সহ অবৈধভাবে দেশে থাকা এক ব্যক্তিকে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের মাধ্যমে সাপের জন্য এবং একজন যাত্রীকে সহিংসভাবে লাঞ্ছিত করার অনুমতি দিয়েছিল।’
৪২ বছর বয়সী ভাদিম ওলিয়ামদভিয়েভ হিসাবে চিহ্নিত ড্রাইভারকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ডিগ্রি হামলা ও ব্যাটারির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
10,000 ডলার বন্ড পোস্ট করার পরে, তাকে জর্জিয়ার একটি ফেডারেল আইসিই সুবিধায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যখন কর্মকর্তারা জানতে পারেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনীভাবে ছিলেন।
মামলা অনুসারে কিং স্ট্রিটে মাইসন কিং স্ট্রিটে খাওয়ার পরে কোবেল উবারকে বাড়ি যাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।
সুরক্ষা ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ তাকে মুখে মাথা বেঁধে দেওয়ার আগে এবং কোবেলের মুখোমুখি হয়ে ওলিয়ামদজেহিভ ঝড় তুলছেন এবং সিইও ঠান্ডা ফেলেছিলেন এমন একটি ঘুষি অবতরণ করছেন
ড্রাইভার এসে পৌঁছে তিনি গাড়িতে কোবেলের 17 পাউন্ড গোল্ডেনডুডল – একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত পরিষেবা কুকুর – অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
কোবেল বলেছিলেন যে তিনি তখন শান্তভাবে যাত্রাটি বাতিল করতে বলেছিলেন এবং কয়েক সেকেন্ড পরে ড্রাইভারটি ছিটকে গেল।
কোবেলের কুকুর তার সাথে মাটিতে বিধ্বস্ত হয়েছিল কারণ বাইরের লোকেরা ভয়াবহতায় দেখেছিল।
একজন সাক্ষী 911 বলেছেন, ‘তিনি মাথার পিছনে খুব খারাপভাবে রক্তক্ষরণ করছেন।
মামলা অনুসারে কোবেলকে একটি সমঝোতা এবং একটি গভীর মাথার ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যার জন্য সাতটি স্ট্যাপল প্রয়োজন ছিল এবং এর পরের সপ্তাহগুলিতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি স্মৃতিশক্তি হ্রাস, দৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা এবং ঝাপসা বক্তৃতার সাথে লড়াই করেছেন।
তিনি বলেছিলেন, ‘প্রায় 60০ দিন আগে আমার স্বাভাবিক জীবনের কিছুটা লক্ষণ থাকতে পারে।’ ‘আমাকে আমার কর্মীদের একটি জুম কল এ আনতে হয়েছিল এবং কী ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। আমি পর্দার দিকে তাকাতে বা সঠিক শব্দগুলি সন্ধান করতে পারি না। আপনি যদি আবার কখনও পুরো হয়ে থাকেন তবে আপনি ভাবছেন। ‘
কোবেলের চিকিত্সা করার সময়, তার আক্রমণকারী ঘটনাস্থল থেকে পালানোর মাত্র দুই মিনিট পরে আরও একজন উবার যাত্রীকে তুলে নিয়েছিল বলে জানা গেছে।
কোবেল বলেছিলেন, ‘এই লোকটি আমাকে সহিংসভাবে আক্রমণ করে, আমাকে কার্যকরভাবে একটি পার্কিংয়ে আমার মাথা থেকে রক্তপাত করে, গতি বন্ধ করে দেয় এবং দু’মিনিট পরে কাউকে তুলে নিয়ে যায়,’ কোবেল বলেছিলেন।
ব্রায়ান কোবেল (চিত্রযুক্ত), 45 বছর বয়সী একটি সমঝোতা এবং একটি গভীর মাথার ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যার জন্য সাতটি প্রধান প্রয়োজন
টেক সিইও পরে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানির লক্ষ্য নিয়েছিলেন, দাবি করে যে তার অ্যাকাউন্টটি হামলার পরে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল – ড্রাইভারের জঘন্য অন্যায়ের প্রমাণ দেওয়ার পরেও।
‘আমি যখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে এসেছি, তখন আমার অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছিল এবং 48 ঘন্টার মধ্যে এটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। আমাকে হাসপাতালের রেকর্ড, পুলিশ রেকর্ড, গোয়েন্দার নাম এবং ফোন নম্বর এবং হামলার চিত্রগুলি ভাগ করে নেওয়া সত্ত্বেও, উবার কার্যকরভাবে আমাকে দোষারোপ করতে এবং আমাকে বিদ্বেষপূর্ণ করতে বেছে নিয়েছে। ‘
কর্তৃপক্ষগুলিও নিশ্চিত করেছে যে ড্রাইভারের কোনও বৈধ লাইসেন্স নেই এবং প্রতারণামূলক নথি ব্যবহার করছিল।
কোবেলের অ্যাটর্নিরা যোগ করেছেন যে উবার তার পরিচয়টি সঠিকভাবে যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছিল, প্ল্যাটফর্মে একটি বিপজ্জনক স্বতন্ত্র অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়।
কোবেলের অ্যাটর্নি কেনেথ বার্গার বলেছেন, ‘চাকার পিছনে কে আছে তা জানতে রাইডাররা উবারের উপর নির্ভর করে।’ ‘পরিবর্তে, একটি নকল আইডি ব্যবহার করে একজনকে একজন যাত্রীকে লাঞ্ছিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং পালাতে দেওয়া হয়েছিল। কীভাবে এটি ঘটেছিল তার জন্য উবারকে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে। ‘
সিয়ারিং মামলাটি উবার এবং এর সহায়ক সংস্থা, রাইজারকে চালকদের পরীক্ষা করতে ব্যর্থ, সুরক্ষা মান প্রয়োগ করতে বা হামলার পরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযোগ করেছে। এটি দাবি করে যে সংস্থাটি যাত্রী সুরক্ষার চেয়ে লাভকে অগ্রাধিকার দেয়।
কোবেল বলেছিলেন, ‘উবার দাবি করেছে যে সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে – তবে সেগুলি স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয়েছে,’ কোবেল বলেছিলেন। ‘এটি আমার চেয়ে বেশি কিছু। অন্য কেউ আহত হওয়ার আগে তারা কীভাবে স্ক্রিন করে এবং ড্রাইভারদের পর্যবেক্ষণ করে তা পরিবর্তন করতে হবে – বা আরও খারাপ। ‘
মামলাটি উবার এবং এর সহায়ক সংস্থা রাইজারকে চালকদের পশুচিকিত্সা ব্যর্থ করতে, সুরক্ষা মান প্রয়োগ করতে বা হামলার পরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযোগ করেছে। চিত্র: ব্রায়ান কোবেল
উবার বৃহস্পতিবার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি জারি করে এই হামলার নিন্দা জানিয়েছিলেন তবে উলিয়ামদঝিয়েভকে কীভাবে গাড়ি চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও বিবরণ দিচ্ছেন না।
সংস্থাটি বলেছে, ‘উবার প্ল্যাটফর্মে সহিংসতার কোনও জায়গা নেই।’ ‘উবার সুরক্ষার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সমস্ত প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান মেনে চলে।’
তবে, সংস্থাটি তার ড্রাইভার স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছে বা কীভাবে জাল শংসাপত্রগুলি সিস্টেমের মাধ্যমে পিছলে গেছে সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
এই সপ্তাহের হিসাবে, উলিয়ামদ্জিভ আইস হেফাজতে রয়েছেন, ফক্স নিউজ রিপোর্ট করেছে।
তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চার্লসটন কাউন্টি সার্কিট কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় উপস্থিতির জন্য তাকে বিচারকের সামনে হাজির হতে হবে।
কোবেল বলেছিলেন, ‘আপনি কখনই ভাবেন না যে এরকম কিছু ঘটবে।’ ‘তবে যখন এটি হয়, আপনি বুঝতে পারবেন যে এই সংস্থাগুলি মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে কতটা কম করছে’ ‘