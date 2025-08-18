অবৈধ জুয়া খেলা আমাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাজি ধরে

আমেরিকান গেমিং অ্যাসোসিয়েশন (এজিএ) জুনের একটি প্রতিবেদনে একটি নতুন বিশ্লেষণ ভবন প্রকাশ করেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ জুয়া পরীক্ষা করেছে। সর্বশেষ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে মার্কিন বাজারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অবৈধ গেমিং নিয়ে গঠিত, জুনের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে বাজারের 74৪% রাজস্ব অফশোর প্ল্যাটফর্মগুলিতে পরিচালিত হয়েছিল।
এজিএ ওয়েবসাইটে একটি পোস্টে, বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ২০২২ সালে শেষ প্রতিবেদন থেকে অবৈধ বাজার 22%বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইন বাজির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরও রাজ্য জুয়া আইন খোলার পরেও, বাজারের ৩১.৯% এখনও অবৈধ অপারেটরদের সমন্বয়ে গঠিত।
এই, এজিএ অনুযায়ীঅফশোর প্ল্যাটফর্মগুলি মোট $ 53.9 বিলিয়ন ডলারের টার্নওভার পেয়ে এক বছরে করের জন্য এক বছরে 15.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে।
ট্যাক্স সুইপস্টেকস ক্যাসিনোগুলির মতো জিনিসগুলির ক্র্যাকডাউন করার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্টাইলের ক্যাসিনো জুয়া আইন স্কার্টের পাশাপাশি প্রায়শই অফশোর হওয়ার কারণে, ট্যাক্স প্রায়শই হারানো হয়, যা নিউইয়র্ক তাদের নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা করার সময় উত্থাপিত হয়েছিল।
এটি শুরুতে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, এজিএ আসলে ট্র্যাক করেছে যে স্পোর্টস ওয়েজারিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর আইনী অংশ বাড়িয়েছে। ড্রাফটিংস এবং ফ্যানডুয়েল বাজারে আধিপত্য বজায় রাখতে থাকে কারণ আরও বেশি রাজ্যগুলি খোলার বা স্পোর্টসবুকগুলি খোলার বিষয়টি বিবেচনা করে।
এজিএ রিসার্চ দেখায় প্রায় 9.5 বিলিয়ন ডলার অনিয়ন্ত্রিত জুয়ার মেশিনে হারিয়েছে
খেলাধুলার বাইরে, এজিএর আরও একটি হুমকি হ’ল অনিয়ন্ত্রিত স্লট বা অন্যান্য গেমিং মেশিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 625,000 এরও বেশি মেশিন রয়েছে, যা করায় $ 9.5 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। আমরা সম্প্রতি এই ক্রিয়াকলাপগুলি স্কুপ করার লক্ষ্যে ক্র্যাকডাউনগুলিতে রিপোর্ট করেছি।
এজিএর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রপতি বিল মিলার বলেছেন:
“এখন সময় এসেছে যে বিস্তৃত অবৈধ বাজারে জাতীয় ক্র্যাকডাউন করার জন্য যা রাষ্ট্রীয় কফারগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলছে।
“এই খারাপ অভিনেতারা শূন্য গ্রাহক সুরক্ষা, কোনও দায়বদ্ধ গেমিং বাধ্যবাধকতা এবং তারা যে সম্প্রদায়গুলিতে তারা শোষণ করে তাদের অর্থনৈতিক প্রত্যাবর্তন সহ ছায়ায় কাজ করে।
“তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কেবল মার্কিন প্রয়োগকারী প্রয়োগের প্রয়োজনই নয়, আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে অফশোর অপারেটরদের বন্ধ করতে এবং তাদের জবাবদিহি করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।”
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আমেরিকান গেমিং অ্যাসোসিয়েশন