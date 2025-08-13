অবৈধ দাম-গেজিং দুর্যোগের পরে প্রচুর পরিমাণে চলে। লা ফায়ারস এটি প্রমাণ করেছে

গত জানুয়ারিতে, লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চল জুড়ে প্রচুর পরিমাণে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল, উচ্চ বাতাস এবং শুকনো তাপমাত্রায় জ্বালানী। ধনী প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্যালিসেডে এবং মধ্যবিত্ত আলতাডেনায় পুরো পাড়াগুলিকে জ্বলজ্বল করে কয়েক সপ্তাহ ধরে আগুন লাগছিল। তারা কমপক্ষে ৩০ জনকে হত্যা করেছে এবং কমপক্ষে ১০,০০০ বাড়িঘর ধ্বংস করেছে।
এমবারগুলি শীতল হওয়ার সাথে সাথে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত অ্যাঞ্জেলোনোস একটি ভাড়া বাজারে নতুন আবাসন সন্ধান করতে স্ক্র্যাম্বল করেছিল যা ইতিমধ্যে দেশের সবচেয়ে কঠিনতম মধ্যে ছিল। তারা সংক্ষিপ্ত নোটিশে যে ইউনিটগুলি বহন করতে পারে তার জন্য জিলো এবং এয়ারবিএনবি স্কোর করেছে। তারা যা খুঁজে পেয়েছিল তা হ’ল আকাশের উচ্চমূল্যের দামগুলি সম্পত্তির মালিক এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা চাহিদা বাড়ানোর জন্য পুঁজি করে ছুটে এসেছিল।
ডন স্মিথ এবং তার পরিবার নয় বছর ধরে আলতাডেনায় ভাড়া নিয়েছিল। ইটনের আগুনে তাদের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার পরে, তিনি অনুরূপ বিকল্পের জন্য অনলাইন তালিকার মাধ্যমে চিরুনি দিয়েছিলেন। তবে বিকল্পগুলি ছিল মাসে 10,000 ডলার বা তারও বেশি সময়, তিনি আগুনের আগে যা দিয়েছিলেন তা ট্রিপল।
অবশেষে, তিনি শেরম্যান ওকসে একটি ছোট জায়গা খুঁজে পেয়েছিলেন, এক ঘণ্টারও বেশি দূরে, স্থির-জরিমানা $ 7,800 এর জন্য। তার ভাড়াটে বীমা কয়েক মাসের জন্য পার্থক্যটি কভার করবে, তবে ইজারাটির পুরো মেয়াদে নয়। এখন, তার বীমা মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি আসার সাথে সাথে তিনি এবং তার স্বামী কোথায় যাবেন তা নির্ধারণের চেষ্টা করছেন।
তিনি গ্রিস্টকে বলেছিলেন, “দামগুলি উন্মাদ ছিল,” তবে আমাদের কোথাও খুঁজে পেতে হয়েছিল বলে আমরা ভাড়া নিয়েছি। “
প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দেশজুড়ে দাম-গেজিংয়ের বিতর্কগুলি সারা দেশে খেলতে পারে কারণ ভুক্তভোগীরা প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির জন্য ঝাঁকুনি দেয়। নিউ জার্সির কর্মকর্তারা দাম-গেজিং গ্যাস স্টেশনগুলির পরে গিয়েছিলেন হারিকেন স্যান্ডি পরে; উত্তর ক্যারোলিনার কর্মকর্তারা কেলেঙ্কারী ঠিকাদারদের পরে গিয়েছিলেন হারিকেন ফ্লোরেন্সের পরে; এবং ফ্লোরিডার প্রসিকিউটররা বলেছেন যে তারা 100 টিরও বেশি অভিযোগ পেয়েছে গত বছরের হারিকেন মিল্টন পরে। বেশিরভাগ রাজ্যের এমন আইন রয়েছে যা এই জাতীয় আচরণকে নিষিদ্ধ করে, তবে তাদের বিপর্যয়ের বিশৃঙ্খলা প্রয়োগ করা কঠিন এবং কিছু অর্থনীতিবিদরা দাবি করেন যে তারা ব্যাকফায়ার করতে পারে এবং ঘাটতি বা হোর্ডিং করতে পারে।
তবে আবাসন একটি বিশেষ কেস। জল বা পেট্রোলের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা কঠিন হতে পারে তবে ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি যা রাস্তায় দেউলিয়া বা উচ্ছেদ হতে পারে। ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টগুলির দাম-গেজিং সম্পর্কে উদ্বেগগুলি সহ অসংখ্য সাম্প্রতিক দাবানলের পরে উপস্থিত হয়েছে প্যারাডাইজে 2018 ক্যাম্প ফায়ার এবং 2021 বোল্ডারে মার্শাল ফায়ার। তবে প্রসিকিউটর এবং সরকারী আধিকারিকরা এই অবৈধ আচরণকে বাধা দিতে বা শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
গত জানুয়ারিতে লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানলের আগুনের দু’দিন পরে, টেকের প্রতিষ্ঠাতা এডওয়ার্ড কুশিনস এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্ট উইলি ব্যারনেট-ইস্রায়েল হিমোসা সিটির ওয়াটারফ্রন্ট সিটি হার্মোসা বিচে ভাড়া নেওয়া একটি বাড়ির দাম বাড়িয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সম্ভবত $ 1,000 ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরটি প্যালিসেডস বার্ন জোন থেকে প্রায় 15 মাইল দূরে।
এক মাস পরে, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বোন্টা দু’জনের বিরুদ্ধে মামলা দিলএকটি রাষ্ট্রীয় আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে যা জরুরি অবস্থার সময় খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য দাম বাড়ানো অপরাধ করে তোলে 10 শতাংশেরও বেশি। যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তবে কুশিনস এবং ব্যারনেট-ইস্রায়েল 10,000 ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং এক বছরের কারাদণ্ডে জরিমানার মুখোমুখি হবে।
তবে হার্মোসা বিচ তালিকাটি ছিল হাজার হাজারের মধ্যে একটি যা দামে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক ওয়াশিংটন পোস্ট বিশ্লেষণ ফার্ম রেন্টকাস্টের তালিকাগুলির ডেটাগুলির মধ্যে, এলএ অঞ্চলে গড় ভাড়া আগুনের দুই সপ্তাহের মধ্যে 20 শতাংশ বেড়েছে – ক্যালিফোর্নিয়ার আইনের অধীনে সর্বাধিক অনুমোদিত বৃদ্ধি দ্বিগুণ। হোম-রেন্টাল সংস্থা এয়ারবিএনবিও ব্যবহারকারীদের এই জাতীয় আচরণকে অবরুদ্ধ করবে এই আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, ২ হাজারেরও বেশি সম্পত্তির উপর আইনী সীমাবদ্ধতার চেয়ে বেশি দাম বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে, প্রসিকিউটরদের মতে।
প্রয়োগের এই অভাব বিপর্যয়ের পরে সাধারণ। তবে এবার, এটি আবাসন দামের কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অভূতপূর্ব প্রচারণা শুরু করেছে – এবং ফলাফল পেয়েছে এমন একটি।
“এলএ ওয়াইল্ডফায়ার্সের পরে দাম-গেজিংয়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাড়াটিয়া উকিল চেলসি ক र्क বলেছেন,” যে ন্যূনতম প্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে তা পুরোপুরি একটি সংকেত পাঠিয়েছে। ” “বাড়িওয়ালারা আশা করেন যে প্রয়োগের অস্তিত্ব নেই।”
তিন ডজন রাজ্য এবং কলম্বিয়া জেলার আইন রয়েছে বণিকদের মূল্য-গুগিং থেকে নিষিদ্ধ করুন জরুরী অবস্থায়, তবে ক্যালিফোর্নিয়ার বিপরীতে, যা 10 শতাংশেরও বেশি ভাড়া নিষিদ্ধ করে, এই আইনগুলির মধ্যে অনেকগুলি অস্পষ্ট, “অতিরিক্ত” বা “অনিচ্ছাকৃত” নিষিদ্ধ করে তার অর্থ কী বা কোন পণ্যগুলি আচ্ছাদিত রয়েছে তা উল্লেখ না করেই বৃদ্ধি পায়।
“আইনগুলি পুরো জায়গা জুড়ে রয়েছে,” ভোক্তা সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এমন একটি অলাভজনক জনস্বার্থ গবেষণা গ্রুপের প্রধান গ্রাহক অ্যাডভোকেট টেরেসা মারে বলেছিলেন। তদুপরি, এই আইনগুলি প্রয়োগ করা ন্যূনতম – হারিকেন বা বন্যার পরে সরকার একবারে সর্বত্র থাকতে পারে না এবং বেশিরভাগ দুর্যোগের শিকার তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নয় এবং লঙ্ঘনকারীদের ট্র্যাক বা কল না করে।
আবাসনগুলির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি থাকে, যা ইতিমধ্যে সারা দেশে ঘাটতিতে রয়েছে। প্রায় অর্ধেক জাতির ভাড়াটিয়ারা ভাড়া-দখলমানে তারা তাদের আয়ের 30 শতাংশেরও বেশি ভাড়া ভাড়া ব্যয় করে। দাবানল এবং হারিকেনগুলি প্রায়শই দ্রুত উত্তরাধিকারে হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, স্থানীয় আবাসন স্টকে সরবরাহ ক্রাঞ্চকে বাড়িয়ে তোলে।
দেশজুড়ে গবেষণা দেখায় যে জমিদাররা প্রায়শই বড় আগুন এবং বন্যার পরে দাম বাড়িয়ে তোলে। ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টগুলির জন্য মূল্য জিজ্ঞাসা 25 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে উদাহরণস্বরূপ, ক্যালিফোর্নিয়ার প্যারাডাইজে 2018 ক্যাম্প ফায়ার পরে এবং 44 শতাংশ দ্বারা লাহাইনে হাওয়াইয়ের 2023 মাউই ওয়াইল্ডফায়ার অনুসরণ করে। বৃদ্ধি এমনকি বিদ্যমান ভাড়াটেদের আঘাত করে: এর চেয়ে বেশি ভাড়াটেদের চতুর্থাংশ বোল্ডারে বলেছিলেন যে তারা ২০২১ সালের মার্শাল ফায়ারের পরে 10 শতাংশেরও বেশি ভাড়া দেখেছেন এবং একাধিক বন্যার ঘটনার গবেষণায় দেখা গেছে যে সস্তা অ্যাপার্টমেন্টগুলি দেখুন 5 শতাংশ হাইকস বন্যার পরে গড়ে। এই হাইকগুলি স্বল্প-আয়ের পরিবারগুলিকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে, তাদের স্থানান্তরিত করতে বা অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করতে বাধ্য করে।
এই একই গতিশীল প্যালিসেডস এবং ইটনের আগুনের পরে এই বছরের শুরুর দিকে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রদর্শিত হয়েছিল। এই বাজারটি পরীক্ষা করা লোকদের মধ্যে একজন হলেন ব্লাঙ্কা, একজন মহিলা, যিনি আলতাডেনার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে বাস করেছিলেন এবং যিনি তার অভিবাসনের স্থিতির কারণে তার শেষ নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ইটনের আগুন তার ব্যবসা ধ্বংস করে দেয় এবং অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে যেখানে তিনি এবং স্বামী থাকেন সেখানে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছিল। যদিও তাদের ইউনিট অক্ষত ছিল, ভবনে জল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের অভাব ছিল।
ব্লাঙ্কা এবং তার স্বামী অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টগুলির সন্ধান করেছিলেন, তবে তারা যে সমস্ত উপলভ্য ইউনিটগুলি পেয়েছিলেন তা অনেক ব্যয়বহুল ছিল, তারা একই পরিমাণ জায়গার জন্য আলতাডেনায় যে পরিমাণ হাজার হাজার ডলার দিয়েছিল তার চেয়েও উপরে। বাড়িওয়ালা যা জিজ্ঞাসা করছিল তার মতো তারা কোনও সামর্থ্য রাখতে পারে না, তাই কয়েক সপ্তাহ পরে তারা ক্ষতিগ্রস্থ কমপ্লেক্সে তাদের ইউনিটে ফিরে এসে সেখানে কয়েক মাস ধরে অনিরাপদ অবস্থায় ভাড়া প্রদান করে সেখানে বাস করে।
স্প্যানিশ ভাষায় ব্লাঙ্কা বলেছিলেন, “জায়গাটি এমনকি পরিদর্শন করা হয়নি, এবং অনেক লোক ফেব্রুয়ারি থেকে ফিরে এসেছেন।” “তবে যাওয়ার আর কোথাও ছিল না।”
আগুনের প্রথম দিনগুলিতে, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল বন্টা রাজ্যের দাম-গেজিং নিষেধাজ্ঞাকে বেশ কয়েকবার শিঙ্গেল করেছে-কেবল বাড়িওয়ালারা কেবল 10 শতাংশের বেশি দাম বাড়াতে পারেনি, তারা সাধারণ বাজার মূল্যের 160 শতাংশেরও বেশি জন্য নতুন ইউনিট তালিকাভুক্ত করতে পারেনি। তবে সম্পত্তির মালিকরা মনে হয় আইন সম্পর্কে না জানা, বা যত্ন না করা।
বোন্টা সম্পত্তি মালিকদের আগুনের পর থেকে 750 টিরও বেশি সতর্কতা চিঠি পাঠিয়েছে, যাদের দাম নির্ধারণ করা হতে পারে, তবে কেবল চারটি মামলা শুরু করেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কোনও দৃ iction ় বিশ্বাস পাওয়া যায় নি। লস অ্যাঞ্জেলেসের সিটি অ্যাটর্নি এয়ারবিএনবির বিপক্ষে কয়েকটি নিজস্ব মামলা দায়ের করেছেন, তবে লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নি রয়েছে একটি একক মূল্য-গুগিং কেস দায়ের করা হয়নি। আইনী অলাভজনকরা বলছেন যে তারা এই স্ল্যাকটি তুলতে পারবেন না কারণ বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য তাদের একজন নামী শিকারের প্রয়োজন, এবং বেশিরভাগ দুর্যোগের শিকারদের মামলা মোকদ্দমা করার জন্য জ্ঞান বা সংস্থান নেই।
“আমরা কিছুটা হতাশ হয়েছি, আমি বলব,” লস অ্যাঞ্জেলেসের হাউজিং রাইটস সেন্টারের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালক রডনি লেগেট বলেছেন, যা হলিউডের historic তিহাসিক ভিলা কার্লোটা অ্যাপার্টমেন্টের মালিকানাধীন সংস্থা সহ কয়েকজন সম্পত্তি মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। “আমরা দামের গজিং দেখে লোকেরা অভিযোগ পেয়েছি, (তবে) আমরা তুলনামূলকভাবে খুব কম লোক পেয়েছি … লোকেরা বলছে, ‘আমি সক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারণ করছি।’ আমি মনে করি এর একটি বড় অংশ হ’ল এটি মানুষের পক্ষে ট্র্যাক করা এবং যে ধরণের দামের পরিবর্তন হয়েছে তা জানা সত্যিই কঠিন ””
তবে আগুনের পরে এলএ-তে দাম-গেজিংয়ের মহামারীটি প্রয়োগের কঠিন ইস্যুতেও নতুন অগ্রগতি অর্জন করেছে। জিলো যখন অতিরিক্ত দামের বাড়িগুলি নিয়ে প্লাবিত হয়েছিল, তখন একদল ভাড়াটে উকিলদের একটি অভূতপূর্ব ভিড়সোর্সিং প্রচারণা শুরু হয়েছিল দাম-গুগারদের ট্র্যাক এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য। ন্যায়বিচারের অর্থনীতির জন্য প্রগতিশীল অলাভজনক কৌশলগত পদক্ষেপের নীতি উকিল কির্ক দাম বাড়ানোর অসংখ্য উদাহরণ দেখছিলেন, তবে তিনি জানতেন যে বন্টার অফিস এবং স্থানীয় প্রসিকিউটরদের উচ্চ মূল্যের ইউনিট পোস্ট করা প্রতিটি বাড়িওয়ালাকে ট্র্যাক এবং মামলা করার ক্ষমতা নেই।
ক र्क লরেন হার্পারের সাথে অংশীদারিত্ব করেছেন, একজন ডেটা বিশ্লেষক এবং সহকর্মী ভাড়াটে অ্যাডভোকেট এবং তারা একসাথে প্রয়োগ করেছিলেন তাদের নিজের হাতে। দ্য ভাড়া ব্রিগেড নামে একটি নতুন সংস্থা গঠন করে তারা একটি স্প্রেডশিট তৈরি করেছিল যা অ্যাপার্টমেন্টের তালিকার জন্য জিলোকে স্ক্র্যাপড করে যা দাম-গেজিং আইন লঙ্ঘন করে এবং আগুনের শিকার এবং স্বেচ্ছাসেবীদের গৌজিংয়ের প্রমাণ জমা দিতে উত্সাহিত করেছিল। আগুনের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবীরা 1500 টিরও বেশি উদাহরণ জমা দিয়েছেন।
রাজ্যের বৃহত্তম বাড়িওয়ালা লবি ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান যোগাযোগের প্রধান মাইক নেমেথ গ্রিস্টকে বলেছিলেন যে বেশিরভাগ বাড়িওয়ালা আইনটি মেনে চলার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।
“ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ঘোষিত জরুরী পরিস্থিতিতে ভাড়া আবাসন সরবরাহকারীদের আইনী ও নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে,” তিনি বলেছিলেন। “বেশিরভাগ আবাসন সরবরাহকারীরা সঠিক কাজটি করতে চান এবং আমাদের ভূমিকা হ’ল জটিল নিয়মগুলি যখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন তাদের নেভিগেট করতে সহায়তা করা” “
ভাড়া ব্রিগেডের চাপের অংশ হিসাবে ধন্যবাদ, লস অ্যাঞ্জেলেসের স্থানীয় কর্মকর্তারা এখন প্রয়োগের পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি বোর্ড অফ সুপারভাইজারস জুলাইয়ে ভোট দিয়েছেন দামের স্পাইক ক্রিয়াকলাপকে জরিমানা করার জন্য একটি নতুন সিস্টেম তৈরি করুন। কোনও বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে আদালতের অভিযোগ দায়ের করার জন্য কোনও প্রসিকিউটর বা আইনী অলাভজনকদের জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক জরিমানার সাথে বাড়িওয়ালাকে চড় মারতে পারে, একইভাবে এটি কোনও রেস্তোঁরাটিকে তার রান্নাঘরে তেলাপোকে বা ফায়ার হাইড্র্যান্টের কাছে পার্ক করা চালক দিয়ে শাস্তি দেবে। জরিমানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে প্রতিদিন $ 1000কাউন্টি তদন্তে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রতিদিন অতিরিক্ত 500 ডলার সহ।
অ্যাডভোকেসি ফার্ম কনজিউমার ওয়াচডগের সভাপতি জেমি কোর্ট বলেছেন, এই ধরণের অধ্যাদেশ কীভাবে মূল্য-গেজিং আইন প্রয়োগ করতে পারে তার একটি মডেল হতে পারে।
তিনি গ্রিস্টকে বলেন, “এটি একটি প্রতিরোধক হিসাবে মরিয়া হওয়া প্রয়োজন এবং লোকদের জানাতে যে দাম গজিং প্রসিকিউরিয়াল বিবেচনার উপর নির্ভর করে না,” তিনি গ্রিস্টকে বলেছিলেন। “জনগণকে জানতে হবে যে প্রতিটি লঙ্ঘনের ফলে জরিমানা হতে পারে, কেবলমাত্র কয়েকজন প্রসিকিউটররা মামলা করার সিদ্ধান্ত নেন না।”
লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির দাম-গেজিং নিষেধাজ্ঞা ল্যাপস হবে আগস্টের শেষেসুতরাং নতুন বিধিগুলি কেবল পরবর্তী সময়ে ক্যালিফোর্নিয়া আগুন, বন্যা বা অন্যান্য বিপর্যয়ের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবে। তবে নিষেধাজ্ঞার শেষ মাসগুলিতে, কার্ক এবং অন্যান্য উকিলরা অপ্রত্যাশিত কিছু লক্ষ্য করেছেন – এবং সম্পর্কিত। আগুন থেকে নতুন আবাসন চাহিদার ভিড় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবে অনেক বাড়িওয়ালা এখনও ন্যায্য বাজারের হারের উপরে নতুন ইউনিট তালিকাভুক্ত করছিল।
এলএ হাউজিং সাপ্লাই, কির্ক এবং হার্পার উপসংহারে এসেছিলেন, এতটাই সীমিত ছিল যে দাম গজিং বাজারের একটি সাধারণ অংশে পরিণত হয়েছিল। এমনকি আগুনের মতো বড় ধাক্কা না থাকায়ও, বাড়িওয়ালারা এখনও অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করছিলেন এবং ভাড়াটিয়ারা এখনও তাদের অর্থ প্রদান করছিলেন। জরুরি ঘোষণাটি কেবল কয়েক মাসের একটি স্বেচ্ছাসেবী সময়ের জন্য স্থায়ী হতে চলেছিল, তবে সামগ্রিক আবাসন চিত্রটি আগের মতোই খারাপ ছিল।
হার্পার বলেছিলেন, “যখন আগুন শুরু হয়েছিল, আমরা সাধারণত ভাড়া নাকারী লোকদের কাছ থেকে অযৌক্তিক দামের জন্য এই ইউনিটগুলির অনেকগুলি অনলাইনে আসতে দেখছিলাম, সম্ভবত জেনে যে পলিসেড থেকে আসা লোকেরা এই ধরণের জিনিস বহন করতে সক্ষম হবে,” হার্পার বলেছিলেন। “তবে আগুন থেকে আমরা যত বেশি পাই … আমি মনে করি এটি কেবল উচ্চ ভাড়া প্রতিফলিত।”
এই নিবন্ধটি মূলত উপস্থিত হয়েছিল গ্রিস্ট এ https://grist.org/extreme-geader/illegal-price-gouging-is-rampant-after-sasters-can-it-s-stopped/। গ্রিস্ট একটি অলাভজনক, স্বাধীন মিডিয়া সংস্থা যা জলবায়ু সমাধান এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতের গল্প বলার জন্য নিবেদিত। আরও শিখুন Grist.org।