অবৈধ সিগারেট পণ্যগুলির উত্থানের জন্য অভিযুক্ত উচ্চ আবগারি হারের বৃদ্ধি

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম, জাকার্তা – টোব্যাকো পণ্যগুলিতে (সিএইচটি) ক্রমবর্ধমান আবগারি শুল্কের নীতি হিসাবে অবৈধ সিগারেট সঞ্চালনের উত্সাহটি স্পটলাইটে ফিরে এসেছে।

আবগারি হারের বৃদ্ধি আইনী সিগারেটের দামকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং কিছু গ্রাহককে আবগারি বা অবৈধ ফিতা ছাড়াই সিগারেট কেনার ক্ষেত্রে স্যুইচ করে তোলে।

একটি সমালোচনা পশ্চিম জাভা গভর্নর, দেদি মুলিয়াডি দ্বারা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যিনি বলেছিলেন যে ব্যয়বহুল আবগারি শুল্কের কারণে তাঁর অঞ্চলটি অবৈধ সিগারেট সঞ্চালনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

“কেন অবৈধ সিগারেট ছড়িয়ে পড়েছে? কারণ সিগারেটের আবগারি ব্যয়বহুল,” মঙ্গলবার (৩/6/২০২৫) উদ্ধৃত করে দেদিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

Head of the Economic Laboratory of the Department of Economy and Business, Gadjah Mada University (UGM), Kun Haribowo said the high excise tariffs actually open gaps for illegal products that have cheaper prices thrive in the community.

“কারণ ক্রয় শক্তি সামঞ্জস্য করে, সাশ্রয়ী মূল্যে সিগারেট কিনে। অবৈধ সিগারেট বাজার পূরণ করবে,” কুন বলেছিলেন।

তাঁর মতে, সিএইচটি শুল্কের বৃদ্ধি কেবল রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির গ্যারান্টি দেয় না বা ধূমপায়ীদের প্রসার হ্রাস করে না। তিনি আরও লক্ষ্যবস্তু আবগারি কর কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

“সিএইচটি অভ্যর্থনা অনুকূল করতে এবং সিগারেটের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য, ইন্দোনেশিয়ায় সিগারেট আবগারি করের হারের কাঠামো সংস্কার বা পরিবর্তন করা প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন।

হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিশন একাদশের কার্যনির্বাহী সভায় কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজের অধিদপ্তরের সাথে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিশন একাদশের চেয়ারম্যান, মুখমাদ মিসবখুন সিএইচটি শুল্ক সামঞ্জস্য করার ক্ষেত্রে একটি মধ্যপন্থী পদ্ধতির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

লক্ষ্যটি হ’ল তামাক উত্পাদিত শিল্পের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব অনুকূল করতে সক্ষম হওয়া।

বর্তমানে আইনী সিগারেট শিল্প তিনি বলেছিলেন যে উত্পাদন হ্রাস যেখানে সংকোচনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তবে অন্যদিকে বাজারে তামাক শেষ হয়।

এই ঘটনাটি তিনি বলেছিলেন যে অবৈধ উত্পাদন পথে কাঁচামালগুলিতে সম্ভাব্য পরিবর্তন রয়েছে।

ডিজিবিসি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অবৈধ সিগারেটের ক্রিয়াটি এখনও বেশি।

2024 সালে, সেখানে 20,000 কর্মের ঘটনা ছিল, যখন 2023 এবং 2022 সালে প্রত্যেকটি 22,000 ক্ষেত্রে পৌঁছেছিল। মোট, 752 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ সিগারেট সফলভাবে সুরক্ষিত হয়েছিল।

২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে, ডিজিবিসি মোট 257.27 মিলিয়ন অবৈধ সিগারেট বাজেয়াপ্ত করে 2,928 টি পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর অর্থনৈতিক মূল্য এই বছরের প্রথম তিন মাসে RP367.6 বিলিয়ন পৌঁছেছে।

“আচ্ছা, (ঘটে) অসাধারণ সংকোচন, (যেখানে) উত্পাদন হ্রাস পায়, তবে তামাকের বাজারে এটি শেষ হয়ে যায়,” মিসবখুন বলেছিলেন।