অভিনয়ে ‘ভ্যাল টুডো’ এর স্পোলার! ওডেটের আঘাতের পরে দেউলিয়া, রাকেল সৈকতে স্যান্ডউইচ বিক্রি করে এবং হেলেনিনহা এবং সেলিনার হাতে ধরা পড়ে।

চিত্রগুলি দেখায় যে টায়াস আরাউজো স্টায়ারফোমে ফিরে রাকেল হিসাবে ফিরে আসে, চরিত্রটি ‘ভ্যালে টুডো’ -এর সমস্ত কিছু হারিয়ে যাওয়ার পরে!
রিও ডি জেনিরোতে বারা দা টিজুকার স্যান্ডস ছিল এক মুহুর্তের দৃশ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ “ভ্যাল টুডো” এর রিমেকের ভক্তদের সাথে আলোড়নদেখেছি? শুক্রবার সকালে (8), তাস আরাউজো সেই দৃশ্যে রেকর্ডিংয়ে ধরা পড়েছিল যেখানে রাকেল অ্যাকিওলি, তাঁর চরিত্র, সৈকতে আবার প্রাকৃতিক স্যান্ডউইচ বিক্রি করা – ঠিক যেমনটি আমি প্লটের শুরুতে করেছি।
টায়াস আরাজো আবার রাকেল হিসাবে ধরা পড়েছে আবার স্যান্ডউইচ বিক্রি করে
প্রারম্ভিক পয়েন্টে ফিরে আসা একটি নিষ্ঠুর মোড়ের পরে ঘটে: রাহেল পালাদার রেস্তোঁরা হারিয়েছে, যা ওডেটি রিটম্যান পরিকল্পনার কারণে বিজয়ের জন্য এতটা লড়াই করেছিল (দেবোরা ব্লচ)। ভিলেন আবিষ্কার করেছেন, মারিয়া ডি ফামিমার সহায়তায় (বেলা ক্যাম্পোস), যে সেলিনা (মালু গ্যালি) তিনি নায়কটির একজন গোপন অংশীদার এবং ব্যবসায়ী মহিলার পিছনে তার অংশটি বিক্রি করতে তাকে রাজি করেন। এবং তাই, আমার ভালবাসা, ব্যবসা ভাঙা, জমে থাকা debts ণ এবং জীবন ওয়াটারফ্রন্টে ফিরে আসে।
ফ্ল্যাগ্রার চিত্রগুলিতে, টায়গুলি সাধারণ ইউনিফর্ম থেকে উপস্থিত হয়, স্টাইরফোম হাত ধরে এবং ঘিরে রয়েছে পাওলা অলিভিরাযিনি হেলেনিনহা রিটম্যান এবং নিজেই মালু গ্যালি চরিত্রে অভিনয় করেন। দুটি চরিত্র, মনে হয়, রাহেলের মুহুর্তটি ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করে – এবং বিব্রতকর – মুহূর্ত। উপরের আমাদের গ্যালারীটিতে ফটোগুলি দেখুন!
উপন্যাসের অন্যতম প্রতীকী উপাদানকে উদ্ধার করে এমন ক্রমটি নয়টি প্লটের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রচার করা উচিত। যারা কর্মীদের মনে রাখেন তাদের জন্য “রাহেলের স্যান্ডউইচ দেখুন!” প্রস্তুত হোন: তিনি ফিরে আসতে চলেছেন (দুর্ভাগ্যক্রমে, খারাপ জিনিস)!
তাইস আরাউজো টিভি ডিরেক্টরকে বিস্ফোরণ করে
তার ট্র্যাকের জন্য “হাক উইথ হাক” এ সম্মানিত …
