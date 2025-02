অভিনয় কিংবদন্তি ‘ভয়াবহ’ অভিনেত্রীর ক্রোধ ভাগ করে নিয়েছেন যিনি তাঁর টিভি ভূমিকা পালন করেছিলেন সাবান

গাই পিয়ার্স তার প্রতিবেশীদের ভূমিকার জন্য মুখোমুখি হয়ে উঠেছে (ছবি: রেবেকা ক্যাবেজ/ইনভিশন/এপি)

হলিউড তারকা গাই পিয়ার্স প্রকাশ করেছেন যে তিনি এমন এক অভিনেত্রীকে ‘ঘুষি মারতে চেয়েছিলেন’ যিনি তার প্রাক্তন প্রতিবেশীদের ভূমিকায় অবসন্ন হয়েছিলেন।

পুরষ্কারপ্রাপ্ত অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা, যিনি চার দশক ধরে আমাদের পর্দা যেমন চার দশক ধরে আমাদের স্ক্রিনগুলি প্রিসিলার অ্যাডভেঞ্চারস, মরুভূমির রানী, মেমেন্টো এবং লা গোপনীয়তার মতো চলচ্চিত্রগুলিতে আঁকিয়েছেন, 1986 সালে র‌্যামসে স্ট্রিটে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন।

তিনি অন্যান্য প্রকল্পগুলিতে যাওয়ার আগে তিন বছর ধরে সাবান অপেরাতে অব্যাহত রেখেছিলেন – বাড়িতে এবং দূরে অতিথি স্টিন্ট সহ।

কাল্ট সাবানটিতে তার অতীতের জন্য লজ্জা নয়, গাই একটি নতুন সাক্ষাত্কারে জেনারকে ঘিরে স্নোববেরি সম্পর্কে কথা বলেছেন।

এই অংশটি ‘সত্যই ভ্রান্ত’ বলে স্মরণ করে, তিনি যখন অন্য কোনও প্রকল্পের সহকর্মী দীর্ঘকাল ধরে চলমান সিরিজে হাজির হয়েছিলেন তা প্রশ্ন করতে শুরু করলে তিনি অপরাধ করেছিলেন।

‘আমি চলে যাওয়ার এক বছর পরে আমি একটি নাটক করেছি [Neighbours] এবং এই স্নোবি অভিনেত্রী বলেছিলেন, “আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন?” “তিনি বলেছিলেন সময়।

‘আমি তাকে ঘুষি মারতে চেয়েছিলাম!

গাই প্রথম 1986 সালে মাইক ইয়ং হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

তিনি ২০২২ সালে সংক্ষেপে এই ভূমিকাটি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, তারপরে পরবর্তী দুই বছরে পুনরাবৃত্ত ক্ষমতা (চিত্র: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া)

‘এখন, স্পষ্টতই, আমি তাকে ঘুষি মারিনি। তবে এটি এমন এক ভয়াবহ মনোভাব ছিল।

‘তারপরে, পাঁচ বছর পরে, আমি তাকে টিভিতে কিছু এস ** টি বিজ্ঞাপনে দেখেছি। আমি তাই গিয়ে তাকে খুঁজে পেতে এবং বলতে চেয়েছিলাম, “ঠিক আছে …” ‘

He continued, reflecting on ‘many feelings’ about the Melbourne-based drama: ‘In the old days you were either a theatre actor or a film actor, and if you got stuck in a soap you were the lowest of the low. তবে কি সুযোগ।

‘আমি যা করছিলাম তা আমার কোনও ধারণা ছিল না তবে অনেক কিছু শিখেছি। যখন তরুণ অভিনেতারা আমাকে পরামর্শের জন্য জিজ্ঞাসা করেন, আমি সঙ্কুচিত হয়ে বলি, “ভাগ্যবান হোন?” কারণ আমি ভাগ্যবান হয়েছি। ‘

পিয়ার্স এখন আশা করছেন যে ব্রুটালিস্টে অভিনয় করার পরে সেরা সহায়ক অভিনেতা গংয়ের জন্য মনোনীত হওয়ার পরে তিনি তার প্রথম অস্কার অর্জন করতে পারেন।

গাই প্রাথমিকভাবে প্রতিবেশীদের কাছে ফিরে এসেছিলেন যা 2022 সালে শোয়ের চূড়ান্ত পর্বগুলি হওয়ার কথা ছিল।

মাইকের কিশোরী বান্ধবী জেনের সাথে পুনরায় একত্রিত হওয়ার পরে, এই জুটি স্বীকার করেছে যে তাদের এখনও একে অপরের প্রতি অনুভূতি রয়েছে এবং বিষয়গুলিকে অন্যভাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮০ এর দশক থেকে দেখছিলেন এমন ভক্তদের মধ্যে নস্টালজিয়াকে উত্সাহিত করার একটি আরাধ্য মুহুর্তে, এই দম্পতি প্রাক্তন বেস্টি স্কট এবং শার্লিন রবিনসন (জেসন ডোনভান এবং কাইলি মিনোগ) এর সাথে দৃশ্য ভাগ করেছেন, যারা এই অনুষ্ঠানে ফিরে এসেছিলেন।

মাইক জেনের সাথে সম্পর্ক ছড়িয়ে দেওয়ার পরে গত বছর প্রচারিত সাবানটিতে তাঁর চূড়ান্ত দৃশ্যগুলি (ছবি: ফ্রেমেন্টল মিডিয়া/রেক্স/শাটারস্টক)

পরের বছর অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে নতুন কিস্তি সম্প্রচার শুরু করার সময় টিভি কর্তারা বেশ দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছিল, কারণ তাদের এখন প্রোগ্রাম থেকে মাইকের অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল।

গাই অ্যানি জোন্সের সাথে সারেতে লোকেশনে নতুন দৃশ্য রেকর্ড করেছেন, তিনি নীচে নামার আগে।

শোতে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে মাইক ইউরোপে একটি অস্থায়ী চাকরি নিয়েছিল, যদিও তিনি নিয়মিত ভিডিও কল কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থিত হন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, তাদের ব্যস্ততা রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিল যখন জেন তার প্রাক্তন স্বামী ভিক স্টোন (ক্রেগ হল) এর প্রতি অনুভূতি তৈরি করেছিলেন এবং এক সাথে এক চূড়ান্ত আড্ডায় মাইক প্রকাশ করেছিলেন যে তিনিও অ্যাঞ্জেলা নামে এক মহিলার সাথে চলে এসেছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে দর্শকরা তাদের হৃদয় বিদারক প্রকাশ করেছিলেন: ‘শেষ। তাদের পুনর্মিলনের জন্য 30 বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করেছিল। তাই দুঃখজনক অন্য উপায় থাকতে পারে। এটি আমাদের জন্য মাইক এবং জেন ভক্তদের এক বলেছেন হৃদয় বিদারক।

‘আমি আশা করি একদিন মাইক আবার জেনের জন্য ফিরে আসবেন। তাই খুশি (কন্যা) স্যাম মাইকের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। #নিউবার্স #MIKEANDJANEFOREVER। ‘

অন্যরা সেই ভূমিকায় ফিরে আসার জন্য গাইয়ের প্রশংসা করতে আগ্রহী ছিলেন যা তাকে একটি ঘরের নাম হিসাবে পরিণত করেছিল: ‘ @থেগুইপিয়ার্সের জন্য এত প্রশংসায় পূর্ণ। তাঁর পেশাদারিত্ব এবং শোয়ের প্রতি আনুগত্য যেখানে এটি শুরু হয়েছিল অবিশ্বাস্য। রামসে স্ট্রিট ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি অনেক কিছু করেছেন এবং সন্দেহ নেই যে আরও অনেক কিছু করবে, তবে আমার হৃদয়ে তিনি সর্বদা মাইক ইয়ং হবেন। ‘

